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19:19 - Analyse démographique des municipales à Saint-Amand-en-Puisaye Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Amand-en-Puisaye comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 211 habitants répartis dans 931 logements, ce village présente une densité de 29 hab par km². Ses 129 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 319 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (58,75%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 30,38% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 500,93 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Saint-Amand-en-Puisaye s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Quelle place du RN à Saint-Amand-en-Puisaye aux municipales ? Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Saint-Amand-en-Puisaye en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,32% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,94% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 27,16% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 36,48% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,61% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,52% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 49,67% lors du vote final.

16:58 - Saint-Amand-en-Puisaye : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Saint-Amand-en-Puisaye constituera l'un des pivots de ces municipales. L'abstention atteignait 41,09 % pour le premier tour des élections il y a six ans (une abstention modeste) alors que sévissait l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 29,18 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 48,65 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,93 %, loin des 51,11 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Saint-Amand-en-Puisaye comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Saint-Amand-en-Puisaye il y a deux ans ? L'orientation des électeurs de Saint-Amand-en-Puisaye a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Saint-Amand-en-Puisaye avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,61% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Julien Guibert (Rassemblement National) en pole position avec 41,52% au premier tour, devant Christian Paul (Union de la gauche) avec 30,15%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Christian Paul (Union de la gauche) en tête avec 50,33%.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Saint-Amand-en-Puisaye ? La physionomie politique de Saint-Amand-en-Puisaye dessine une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Saint-Amand-en-Puisaye privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,32%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,64%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Amand-en-Puisaye, les électeurs accordaient 51,94% pour Marine Le Pen, contre 48,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Amand-en-Puisaye soutenaient en priorité Marie Anne Guillemain (Nupes) avec 31,79% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Julien Guibert (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 36,48%.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux à Saint-Amand-en-Puisaye ? Du côté de la fiscalité de Saint-Amand-en-Puisaye, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 923 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 601 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,45 % en 2024 (contre près de 15,76 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 59 600 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 228 100 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,13 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Avec Vous Pour Saint-Amand" majoritaire à Saint-Amand-en-Puisaye L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Amand-en-Puisaye s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Gilles Reverdy a fait la course en tête en rassemblant 61,51% des soutiens. Sur la seconde marche, Frédéric Mestre a capté 219 votes (38,48%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Amand-en-Puisaye, cette dynamique pose les bases. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.