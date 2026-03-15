Résultat municipale 2026 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Amand-en-Puisaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Amand-en-Puisaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-en-Puisaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel SERIN
Michel SERIN (13 élus) Avançons pour Saint Amand 		362 62,52%
  • Michel SERIN
  • Colette CAMAIN
  • Stéphane LE ROY
  • Paula LAIGLE-SILVAIN
  • Thibaud BIZOT
  • Claudine REPIQUET
  • Nicolas LECOUR
  • Evelyne HENRARD
  • Gaël RICHARD
  • Mireille AUDIBERT
  • Danny TOSSE
  • Lisette MANETTE
  • Raphaël BON
Gilles REVERDY
Gilles REVERDY (2 élus) Avec Vous pour Saint-Amand 		217 37,48%
  • Gilles REVERDY
  • Pascale GROSJEAN
Participation au scrutin Saint-Amand-en-Puisaye
Taux de participation 62,67%
Taux d'abstention 37,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 616

Source : ministère de l’Intérieur

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