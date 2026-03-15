Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux

Tête de listeListe
Eric Castelain
Eric Castelain Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SAINT-AMAND
  • Eric Castelain
  • Bérengère Maurisse
  • Alexis Thuet
  • Catherine Charpentier
  • Freddy Bellet
  • Monique Huon
  • Laurent Dussaussois
  • Nathalie Vindels
  • Jean-Michel Desmadrille
  • Caroline Callebaut
  • Kevin Carlier
  • Sabrina Debonnaire
  • Roger Candelier
  • Catherine Mascaux
  • Arno Delgrange
  • Severine Labbe
  • Eric Devaux
  • Patricia Mercier
  • Kevin Bruno
  • Anne-Marie Bonningue
  • Eric Dubois
  • Christelle Dautel
  • Nathan Desloover
  • Delphine Cordier
  • Philippe Houdart
  • Corinne Masquelier
  • Erwan Dilly
  • Alice Lermitte
  • Michel Van de Casteele
  • Marie-Pierre Debuf
  • Bruno Giard
  • Myriane Baranski
  • Guillaume Florquin
  • Laëtitia Roland
Éric Renaud
Éric Renaud Liste divers gauche
L'ALLIANCE AMANDINOISE "ENSEMBLE POUR LA RENAISSANCE DE SAINT-AMAND"
  • Éric Renaud
  • Nathalie Grimaux-Bigex
  • Antoine Deltour
  • Karine Deplanke-Pruvot
  • Alain Gapski
  • Caroline Lemer
  • Hassane Meftouh
  • Nathalie Barbieux-Verdière
  • Georges Giboux
  • Clémence Broutin
  • Étienne Pruvot
  • Hélène Michel
  • Pascal Dugnol
  • Anaïs L'Heureux
  • Alain Wuilbert
  • Fanny Haquart
  • Guillaume Passion
  • Nabila Hammadi
  • Jean Taine
  • Laurence Decobecq
  • Nicolas Vandenelsken
  • Céline Jean
  • Sébastien Spelle
  • Célia Demarlier
  • Jean-Michel Moreau
  • Patricia Vandermouten
  • Pierrick Tison
  • Christelle Havet
  • Samad Valy
  • Delphine Fredryck
  • Daniel Dubois
  • Isabelle Hachem
  • Jean Szydlowski
Fabien Roussel
Fabien Roussel Liste divers gauche
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
  • Fabien Roussel
  • Cécile Grasso Née Nowak
  • Freddy Brochard
  • Anne-Sophie Thouzé
  • Patrick Dufour
  • Isabelle Pique Née Lefebvre
  • Maxime Tonneau
  • Florence Delférière Née Ville
  • Dominique Boutelier
  • Hélène Da Silva Née Collier
  • Frédéric Vanruymbeke
  • Noura Atmani
  • Didier Legrain
  • Pascale Teite
  • Ludovic Dhote
  • Valentine Alglave
  • Mounir Outmaghoust
  • Mariam Aramini
  • Franc de Neve
  • Thérèse François Née Parent
  • Régis Van Gulck
  • Danièle Iovino Née Lesage
  • Martin Duby
  • Patricia Bugaj Née Lionne
  • Sylvain Arnal
  • Mathilde Valembois
  • Bastien Maquet
  • Tiphanie Bauduin
  • Christian Valdher
  • Virginie Derisbourg
  • Laurent Bauduin
  • Chantal Derieppe Née Delevoye
  • David Leclercq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bocquet
Alain Bocquet (25 élus) Ensemble saint-amand au coeur ! poursuivons le changement avec alain bocquet 		2 485 50,96%
  • Alain Bocquet
  • Cécile Grasso Nowak
  • Fabien Roussel
  • Nelly Szymanski
  • David Leclercq
  • Florence Delferière Ville
  • Ludovic Dhote
  • Noura Atmani
  • Jean-Marc Mondino
  • Corinne Alexandre
  • Dominique Boutelier
  • Hélène Da Silva Collier
  • Didier Legrain
  • Pascale Teite
  • Patrick Dufour
  • Deborah Postiaux
  • Mounir Outmaghoust
  • Sylvie Wiart
  • Franc De Neve
  • Thérèse François Parent
  • Régis Van Gulck
  • Christabel Tournois Veaux
  • Frédéric Vanruymbeke
  • Virginie Picart Derisbourg
  • Eric Pynte
Eric Renaud
Eric Renaud (5 élus) L'alliance amandinoise 		1 404 28,79%
  • Eric Renaud
  • Claudine Deroeux Duvivier
  • Antoine Deltour
  • Nathalie Bigex Grimaux
  • Hassane Meftouh
Guillaume Florquin
Guillaume Florquin (2 élus) Defendre les amandinois 		571 11,71%
  • Guillaume Florquin
  • Bérengère Maurisse
Eric Castelain
Eric Castelain (1 élu) Agir pour saint-amand 		416 8,53%
  • Eric Castelain
Participation au scrutin Saint-Amand-les-Eaux
Taux de participation 39,42%
Taux d'abstention 60,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 001

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bocquet
Alain Bocquet (30 élus) Ensemble saint amand au coeur ! toujours de l'avant avec alain bocquet 		5 469 75,77%
  • Alain Bocquet
  • Corinne Moisan - Alexandre
  • Eric Renaud
  • Nelly Szymanski
  • Jean-Marc Mondino
  • Sylvie Wiart
  • Pascal Ruciak
  • Pascale Teite
  • René Pigé
  • Nathalie Grimaux - Bigex
  • Michel Meresse
  • Florence Delferière - Ville
  • Régis Van-Gulck
  • Claudine Deroeux-Duvivier
  • Fabien Roussel
  • Christabel Tournois-Veaux
  • Didier Legrain
  • Hélène Da Silva-Collier
  • David Leclercq
  • Virginie Picart-Derisbourg
  • Franc De Neve
  • Thérèse François-Parent
  • Alain Wuilbert
  • Danièle Iovino-Lesage
  • Pascal Dugnol
  • Nathalie Corréïa
  • Patrick Dufour
  • Sabine Laurent-Delcroix
  • Christian Valdher
  • Hanane Out Maghoust
Eric Castelain
Eric Castelain (3 élus) Agir pour saint-amand 		1 349 18,69%
  • Eric Castelain
  • Vanessa Williot
  • Jean-Michel Michalak
Marielle Cuvelier
Marielle Cuvelier Liste ecologiste et citoyenne pour saint amand 		399 5,52%
Participation au scrutin Saint-Amand-les-Eaux
Taux de participation 57,33%
Taux d'abstention 42,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 7 409

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