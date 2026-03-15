Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Amand-les-Eaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Amand-les-Eaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Amand-les-Eaux
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Amand-les-Eaux ?
Dans la cité de Saint-Amand-les-Eaux, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore façonnées par le verdict des dernières municipales en date. Dès le premier tour à l'époque, Alain Bocquet (Parti communiste français) a distancé ses adversaires en récoltant 2 485 suffrages (50,96%). Juste derrière, Eric Renaud (Divers gauche) a capté 28,79% des bulletins valides. Le podium a été complété par Guillaume Florquin (Rassemblement National), obtenant 571 électeurs (11,71%). Cette victoire sans appel de Alain Bocquet a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Amand-les-Eaux ?
Les élections municipales se tiennent ce dimanche à Saint-Amand-les-Eaux. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. A noter que les 16 bureaux de vote de la ville de Saint-Amand-les-Eaux fermeront leurs portes à 18 h. Vous retrouverez les résultats à Saint-Amand-les-Eaux sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux
|Tête de listeListe
|
Eric Castelain
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SAINT-AMAND
|
|
Éric Renaud
Liste divers gauche
L'ALLIANCE AMANDINOISE "ENSEMBLE POUR LA RENAISSANCE DE SAINT-AMAND"
|
|
Fabien Roussel
Liste divers gauche
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bocquet (25 élus) Ensemble saint-amand au coeur ! poursuivons le changement avec alain bocquet
|2 485
|50,96%
|
|Eric Renaud (5 élus) L'alliance amandinoise
|1 404
|28,79%
|
|Guillaume Florquin (2 élus) Defendre les amandinois
|571
|11,71%
|
|Eric Castelain (1 élu) Agir pour saint-amand
|416
|8,53%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Amand-les-Eaux
|Taux de participation
|39,42%
|Taux d'abstention
|60,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 001
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bocquet (30 élus) Ensemble saint amand au coeur ! toujours de l'avant avec alain bocquet
|5 469
|75,77%
|
|Eric Castelain (3 élus) Agir pour saint-amand
|1 349
|18,69%
|
|Marielle Cuvelier Liste ecologiste et citoyenne pour saint amand
|399
|5,52%
|Participation au scrutin
|Saint-Amand-les-Eaux
|Taux de participation
|57,33%
|Taux d'abstention
|42,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|7 409
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