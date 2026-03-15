Résultat municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux (59230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Amand-les-Eaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Amand-les-Eaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien ROUSSEL
Fabien ROUSSEL (25 élus) ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR 		3 819 51,06%
  • Fabien ROUSSEL
  • Cécile GRASSO NÉE NOWAK
  • Freddy BROCHARD
  • Anne-Sophie THOUZÉ
  • Patrick DUFOUR
  • Isabelle PIQUE NÉE LEFEBVRE
  • Maxime TONNEAU
  • Florence DELFÉRIÈRE NÉE VILLE
  • Dominique BOUTELIER
  • Hélène DA SILVA NÉE COLLIER
  • Frédéric VANRUYMBEKE
  • Noura ATMANI
  • Didier LEGRAIN
  • Pascale TEITE
  • Ludovic DHOTE
  • Valentine ALGLAVE
  • Mounir OUTMAGHOUST
  • Mariam ARAMINI
  • Franc DE NEVE
  • Thérèse FRANÇOIS NÉE PARENT
  • Régis VAN GULCK
  • Danièle IOVINO NÉE LESAGE
  • Martin DUBY
  • Patricia BUGAJ NÉE LIONNE
  • Sylvain ARNAL
Éric RENAUD
Éric RENAUD (4 élus) L'ALLIANCE AMANDINOISE "ENSEMBLE POUR LA RENAISSANCE DE SAINT-AMAND" 		1 951 26,09%
  • Éric RENAUD
  • Nathalie GRIMAUX-BIGEX
  • Antoine DELTOUR
  • Karine DEPLANKE-PRUVOT
Eric CASTELAIN
Eric CASTELAIN (4 élus) UNIS POUR SAINT-AMAND 		1 709 22,85%
  • Eric CASTELAIN
  • Bérengère MAURISSE
  • Alexis THUET
  • Catherine CHARPENTIER
Participation au scrutin Saint-Amand-les-Eaux
Taux de participation 58,33%
Taux d'abstention 41,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 7 625

Source : ministère de l’Intérieur

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