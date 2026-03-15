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19:21 - Saint-Amand-les-Eaux : démographie, élections et stratégies politiques En marge des municipales, Saint-Amand-les-Eaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 042 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 022 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (27,10%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 435 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,09%, Saint-Amand-les-Eaux se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,98%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 996 euros/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Amand-les-Eaux démontre l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

17:57 - Vers une poussée du RN à Saint-Amand-les-Eaux aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste avait cumulé 11,71% des suffrages lors des municipales à Saint-Amand-les-Eaux il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, Alain Bocquet étant désigné immédiatement. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,24% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,79% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 24,23% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 36,70% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 38,51% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,59% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - La commune de Saint-Amand-les-Eaux plutôt abstentionniste lors des élections Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 39,42 % à Saint-Amand-les-Eaux lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que l'épidémie de coronavirus avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 68,41 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 43,25 % (47,51 % au national), avant de bondir à 60,38 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 46,88 % des électeurs (soit environ 5 956 votants). Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité où la participation peine à décoller par rapport au reste du pays. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux, cet élément jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Comment a voté Saint-Amand-les-Eaux lors de la dernière année électorale ? Guillaume Florquin (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Saint-Amand-les-Eaux en 2024 avec 41,59%. Fabien Roussel (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 39,91%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Lors des européennes en amont, le résultat à Saint-Amand-les-Eaux s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,51%), en première position devant Léon Deffontaines (16,84%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,67%). La physionomie politique de Saint-Amand-les-Eaux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Saint-Amand-les-Eaux ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Amand-les-Eaux soutenaient en priorité Fabien Roussel (Nupes) avec 40,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,30% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Amand-les-Eaux quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,24% des inscrits, tandis que Fabien Roussel obtenait 20,71%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Amand-les-Eaux, les électeurs accordaient 52,79% pour Marine Le Pen, contre 47,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Amand-les-Eaux se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été contenus à Saint-Amand-les-Eaux ? À Saint-Amand-les-Eaux, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne payée par ménage imposable a atteint 1 317 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 356 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 53,90 % en 2024 (contre 34,61 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 119 700 euros en 2024. Un montant loin des 3,12766 millions d'euros (3 127 660 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 25,40 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Amand-les-Eaux ? Dans la cité de Saint-Amand-les-Eaux, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore façonnées par le verdict des dernières municipales en date. Dès le premier tour à l'époque, Alain Bocquet (Parti communiste français) a distancé ses adversaires en récoltant 2 485 suffrages (50,96%). Juste derrière, Eric Renaud (Divers gauche) a capté 28,79% des bulletins valides. Le podium a été complété par Guillaume Florquin (Rassemblement National), obtenant 571 électeurs (11,71%). Cette victoire sans appel de Alain Bocquet a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Saint-Amand-les-Eaux, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.