Résultat municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond (18200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Amand-Montrond, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel RIOTTE (21 élus) SAINT-AMAND MONTROND, UNE VILLE EN ACTION
|1 642
|42,70%
|
|Antoine LE VILAIN (4 élus) Saint-Amand Citoyens
|1 215
|31,60%
|
|Thierry VINÇON (4 élus) SAINT-AMAND MA VILLE
|988
|25,70%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Amand-Montrond
|Taux de participation
|56,50%
|Taux d'abstention
|43,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|3 983
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Amand-Montrond - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel RIOTTE (Ballotage) SAINT-AMAND MONTROND, UNE VILLE EN ACTION
|1 288
|33,18%
|Thierry VINÇON (Ballotage) SAINT-AMAND MA VILLE
|840
|21,64%
|Marie BLASQUEZ (Ballotage) Saint-Amand Avant Tout
|800
|20,61%
|Antoine LE VILAIN (Ballotage) Saint-Amand Citoyens
|716
|18,44%
|Dominique LARDUINAT Mieux Vivre à Saint-Amand
|238
|6,13%
|Participation au scrutin
|Saint-Amand-Montrond
|Taux de participation
|56,68%
|Taux d'abstention
|43,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|3 995
Election municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Amand-Montrond sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Amand-Montrond.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Amand-Montrond
18:36 - En 2024, Saint-Amand-Montrond s'était tournée vers la droite
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Amand-Montrond s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,41%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,76%) et Raphaël Glucksmann (12,02%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Pierre Gentillet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,54% au premier tour, devant Loïc Kervran (Ensemble !) avec 36,38%. Au second tour, c'est en revanche Loïc Kervran (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 55,17% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Saint-Amand-Montrond a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les municipales 2020 à Saint-Amand-Montrond
Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Saint-Amand-Montrond. Au soir du premier tour à l'époque, Emmanuel Riotte (Union de la droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 55,58% des suffrages. À sa poursuite, Marie Blasquez (Union de la droite) a obtenu 933 votes (28,77%). Enfin, on retrouvait Jennifer Tixier (Divers gauche), réunissant 15,63% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Amand-Montrond, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Saint-Amand-Montrond pour le 2e tour ?
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste de Thierry Vinçon (LDVD), Emmanuel Riotte sous l'étiquette LDVD et Antoine Le Vilain (LDVG), selon la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Rappelons que Marie Blasquez (Divers droite), qui pouvait se maintenir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. L'horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Saint-Amand-Montrond a été établi à 18 heures.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Il y a une semaine à Saint-Amand-Montrond, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 56,68 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Emmanuel Riotte (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 33,18 % des bulletins valides. Dans son sillage, Thierry Vinçon (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 21,64 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Emmanuel Riotte, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 22 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Blasquez, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Antoine Le Vilain, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 18,44 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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