Résultat municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond (18200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Amand-Montrond, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Amand-Montrond [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel RIOTTE
Emmanuel RIOTTE (21 élus) SAINT-AMAND MONTROND, UNE VILLE EN ACTION 		1 642 42,70%
  • Emmanuel RIOTTE
  • Isabelle CHAPUT
  • Philippe MARME
  • Jacqueline CHAMPION
  • Geoffroy CANTAT
  • Mélanie GROSBOT
  • Arnaud CHAMPAGNEUX
  • Brigitte MERCIER
  • Raphaël FOSSET
  • Sophie CUINIERES
  • Patrick RAVARD
  • Desislava DIMOV
  • Jean-Pierre PEAUDECERF
  • Sandrine KOSTADINOV
  • Patrick BONGRAND
  • Isabelle BOUBAT
  • Philippe SAINT-GENEST
  • Valérie CASSIOT
  • Jean-Pierre ROBBE
  • Pascale BECUAU
  • Thierry TEXIER
Antoine LE VILAIN
Antoine LE VILAIN (4 élus) Saint-Amand Citoyens 		1 215 31,60%
  • Antoine LE VILAIN
  • Frédérique BISSONNIER
  • Philippe REGNIER
  • Christiane KURTZ
Thierry VINÇON
Thierry VINÇON (4 élus) SAINT-AMAND MA VILLE 		988 25,70%
  • Thierry VINÇON
  • Agnes BLANCHOT
  • Frank PENAULT
  • Brigitte ERNIE
Participation au scrutin Saint-Amand-Montrond
Taux de participation 56,50%
Taux d'abstention 43,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 3 983

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Cher ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Cher. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Amand-Montrond - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel RIOTTE
Emmanuel RIOTTE (Ballotage) SAINT-AMAND MONTROND, UNE VILLE EN ACTION 		1 288 33,18%
Thierry VINÇON
Thierry VINÇON (Ballotage) SAINT-AMAND MA VILLE 		840 21,64%
Marie BLASQUEZ
Marie BLASQUEZ (Ballotage) Saint-Amand Avant Tout 		800 20,61%
Antoine LE VILAIN
Antoine LE VILAIN (Ballotage) Saint-Amand Citoyens 		716 18,44%
Dominique LARDUINAT
Dominique LARDUINAT Mieux Vivre à Saint-Amand 		238 6,13%
Participation au scrutin Saint-Amand-Montrond
Taux de participation 56,68%
Taux d'abstention 43,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 3 995

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