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19:20 - Analyse socio-économique de Saint-Amans-Soult : perspectives électorales La démographie et le profil socio-économique de Saint-Amans-Soult déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 61 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,19%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (70,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 844 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,37%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,03%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Amans-Soult mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,05% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Saint-Amans-Soult Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Amans-Soult en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 31,47% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,38% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Amans-Soult comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,53% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,41% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il s'imposera avec 56,02% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Jean Terlier.

16:58 - Saint-Amans-Soult : 40,94 % d'abstention à la dernière élection municipale La mobilisation des électeurs de Saint-Amans-Soult sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. La mobilisation atteignait 59,06 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau plutôt élevé alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,25 %. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche en enseignements. L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 52,84 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 72,45 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 54,44 %. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Amans-Soult Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Amans-Soult soutenaient en priorité Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avec 51,41% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Guilhem Carayon culminant à 56,02% des voix dans la localité. Lors du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Saint-Amans-Soult avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 39,53% des bulletins. L'orientation des électeurs de Saint-Amans-Soult a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Amans-Soult reste un territoire dont l'étiquette reste à définir La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Amans-Soult comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Amans-Soult choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,47% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,34% pour Marine Le Pen, contre 47,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Amans-Soult accordaient leurs suffrages à Jean Terlier (Ensemble !) avec 27,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean Terlier virant de nouveau en tête avec 61,51% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Amans-Soult se jouait sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale à Saint-Amans-Soult, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 934 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 623 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 55,83 % en 2024 (contre environ 25,92 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 33 630 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 192 730 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,80 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Amans-Soult À Saint-Amans-Soult, les résultats des municipales de 2020 ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Alexis Mouret a imposé son rythme en totalisant 468 bulletins (64,73%). En deuxième position, Xavier Maffre a capté 255 voix (35,26%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Amans-Soult, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.