Résultat municipale 2026 à Saint-André-de-Corcy (01390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-André-de-Corcy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-de-Corcy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Corcy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude LEFEVER
Claude LEFEVER (18 élus) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		939 56,13%
  • Claude LEFEVER
  • Nathalie SCHAEFER
  • Thierry DUC
  • Monique LACROIX
  • Claudy GUIGNARD
  • Valérie OCTRUE
  • Jordan VIDAL
  • Catherine ANDRES
  • Fabrice MATHIEU
  • Nadine BARON
  • Fabien RUYS
  • Natacha DUMONT
  • Joël OZIL
  • Marie-Jeanne CLAVAIROLY
  • Jérôme BIANCHETTI
  • Delphine VERY
  • Arnaud DEVOS
  • Catherine GERFAUD VALENTIN
Ludovic LOREAU
Ludovic LOREAU (5 élus) ICI & MAINTENANT 2026 		734 43,87%
  • Ludovic LOREAU
  • Evelyne ESCRIVA
  • Alain CORDIER
  • Anne GAUTIER
  • Boris DUPUY
Participation au scrutin Saint-André-de-Corcy
Taux de participation 61,59%
Taux d'abstention 38,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 700

Source : ministère de l’Intérieur

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