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19:16 - Saint-André-de-Corcy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Saint-André-de-Corcy, les élections s'achèvent. Avec ses 3 369 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 340 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 906 foyers fiscaux. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,48% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 35,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 573,78 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-André-de-Corcy, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-André-de-Corcy ? Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière élection municipale à Saint-André-de-Corcy en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,23% des votes lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,28% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,41% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-André-de-Corcy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 39,13% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,68% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 49,70% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-André-de-Corcy Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Saint-André-de-Corcy, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. La participation s'élevait à 45,22 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 2 137 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 80,37 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 57,48 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,37 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,47 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-André-de-Corcy Lors des européennes, le résultat à Saint-André-de-Corcy s'était figé autour de Jordan Bardella (39,13%), devançant Valérie Hayer (13,61%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,07%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-André-de-Corcy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Andréa Kotarac (Rassemblement National) avec 42,68% au premier tour, devant Romain Daubié (Majorité présidentielle) avec 23,00%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Romain Daubié (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 50,30%. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Saint-André-de-Corcy : des verdicts particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-André-de-Corcy était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 30,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,46%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,72% pour Emmanuel Macron, contre 49,28% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-André-de-Corcy plébiscitaient Olivier Eyraud (RN) avec 30,41% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Romain Daubié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,74%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-André-de-Corcy comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À Saint-André-de-Corcy, les impôts sont en hausse avant l'élection À Saint-André-de-Corcy, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,18 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 16 340 € la même année, bien en deçà des 430 500 euros engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-André-de-Corcy est passé à 28,65 % en 2024 (contre 11,71 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-André-de-Corcy s'est établi à 676 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 489 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la liste "Ici Et Maintenant" aux municipales de 2020 à Saint-André-de-Corcy À Saint-André-de-Corcy, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Ludovic Loreau a décroché la première place avec 647 bulletins (56,45%). Juste derrière, Monique Lacroix a rassemblé 499 suffrages en sa faveur (43,54%). Cette victoire sans appel de Ludovic Loreau a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-André-de-Corcy, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Faire basculer une telle majorité constituera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.