Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac

Tête de listeListe
Vincent Charrier
Vincent Charrier Liste divers droite
UNIS pour changer Saint-André
  • Vincent Charrier
  • Alizée Hoyau
  • Loïc Carlier
  • Laurence Marquet
  • Grégory Castets
  • Mélanie Dupont
  • Arnaud Bobet
  • Inès Clouet
  • Philippe Crémadès
  • Florence Pricart
  • Laurent Pretrot
  • Michelle Rustichelli
  • Olivier Clouet-Deroche
  • Christiane Prieur
  • Eric Robinet
  • Sophie Seynat
  • Stéphane David
  • Sonia Boucault
  • Jean-Jacques Perdriau
  • Véronique Michaux
  • Georges Belmonte
  • Véronique Cessateur
  • Yann Vieilledent
  • Marie-Pierre Belmonte
  • Pascal Lorent
  • Marianne André
  • Christophe Gayet
  • Séverine Castets
  • Jean Denis Bideau
  • Ludivine Carlier
  • Alain Dupiot
  • Delphine Lefevre
  • Benjamin Robinet
  • Sylvie Charrier
Mickaël Courseaux
Mickaël Courseaux Liste divers gauche
Saint André Nous Rassemble
  • Mickaël Courseaux
  • Pauline André
  • Stéphane Pinston
  • Laurence Perou
  • Vincent Poux
  • Hélène Richet
  • Yann Luprice
  • Sarah Emmanuelle Gachet
  • Yann Herber
  • Julie Colin
  • Mathieu Caillaud
  • Marie-Claire Borrelly
  • Pascal Serizier
  • Aurore Trélaün
  • Georges Mieyeville
  • Nathalie de Checchi
  • Michel Arnaud
  • Pascale Aymat
  • Jean-Louis Tabusteau
  • Aurore Valette
  • Thierry Tournade
  • Angelique Baresse
  • Daniel Thebault
  • Sabrina Santos
  • Mathieu Gros
  • Catherine Jarry
  • Dominique Mestreguilhem
  • Marion Chetrit
  • Cyril Laurent
  • Marie Grelier
  • Laurent Beaufils
  • Alexia Helis
  • Philippe Bincteux
  • Célia Monseigne
  • Pierre Busser
Michel Vilatte
Michel Vilatte Liste divers gauche
Bien vivre à Saint-André
  • Michel Vilatte
  • Corinne Laveau
  • Mathieu Contesse
  • Régine Blatter
  • Mathieu Pardo
  • Sandrine Linet
  • Jonathan Duruisseau
  • Danièle Pere
  • Mourad Makri
  • Catherine Boureau
  • Kalifa Traoré
  • Annie Maryse Guiraud
  • Jean-François Larequie
  • Monique Novello
  • François Baillon
  • Iris Vilatte
  • Richard Jaulin
  • Stéphanie Varas
  • Ali Idoudi
  • Jennifer Héléna Pardo
  • David Safarzadeh
  • Marie Peigat
  • Joël Marie François Plumeau
  • Joanna Moron
  • Nicolas Rouzeirol
  • Héléne Carmen Deman
  • Olivier Debehogne
  • Carla Zoé Courivaud
  • Abdellatif Alilou
  • Sylvie Guiraud
  • Jean-Manuel Gonzalez
  • Yasmine Nathalie Safarzadeh-Lancarani
  • Francis Deman
  • Lucille Eglantine Magalie Vilatte
  • Nassim Alilou
Pierre Le Camus
Pierre Le Camus Liste du Rassemblement National
L'alernance pour Saint-André
  • Pierre Le Camus
  • Lindsay Banseret
  • Julien Kermagoret
  • Vanessa Pelong
  • Jean-François Desramé
  • Aude Sarrailla
  • Arthur Esteves
  • Chantal Deysse Mourillon
  • Armando Bachelier
  • Aurélie Papet
  • Jessy Delhez
  • Aurélie Gonzalez
  • Guillaume Vigier
  • Lucie Martin
  • Judikaël Rambaud
  • Precillia Hoareau
  • Julien Epelva
  • Patricia Cornet
  • Francis Pueyo
  • Armande Larqué
  • Frédéric Teysseyre
  • Anne Valèze
  • Patrick Dupuis
  • Nathalie Fonteneau
  • Julien Charbonneau
  • Maxine Cornet
  • Philippe Tremoulinas
  • Maryse Desai
  • Dominique Rodier
  • Anne-France Charvin
  • Christian Sans
  • Marie Thomas
  • Frédéric Martin
Thierry Lièvre-Cormier
Thierry Lièvre-Cormier Liste Divers
Collectif Citoyen: La Voix des Habitants
  • Thierry Lièvre-Cormier
  • Lydie Legrand
  • Éric Dumont
  • Sylvine Vaslet
  • Patrick Viguier
  • Sabrina Gelibert
  • Olivier Auzeral
  • Anne Condroyer
  • Gael Olivieri
  • Annabelle Brillet
  • Dimitri Hillairet
  • Audrey Balastégui
  • Xavier Dupuy
  • Marie Krzysko
  • Damien Rey-Brot
  • Jennifer Pineau
  • Alexandre Paratge
  • Madéa Cottet
  • Alain Prieur
  • Solange Duluc
  • Bilal Aboudou
  • Aurore Veillon
  • Emmanuel Hemery
  • Nadia Lherbier
  • Thomas Castagnotto
  • Sandrine Fernandes Martins
  • Virgile Coulombel
  • Maryline Claverie
  • Gabriel Rapin
  • Laetitia Landreau
  • Christian Chaton
  • Florence Prud'Homme
  • Mikael Mallédant
  • Adeline Hillairet
  • Guillaume Toublanc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Célia Monseigne
Célia Monseigne (28 élus) Saint-andre avance 		1 762 63,74%
  • Célia Monseigne
  • Nicolas Tellier
  • Véronique Lavaud
  • Mickaël Courseaux
  • Pascale Aymat
  • Stéphane Pinston
  • Marie-Claire Borrelly
  • Vincent Poux
  • Hélène Richet
  • Michel Arnaud
  • Sandrine Hernandez
  • Mathieu Caillaud
  • Laurence Perou
  • Michaël Chamard
  • Christine Clemenceau
  • Georges Mieyeville
  • Aude Pierronnet
  • Jean-Louis Tabusteau
  • Laure Penichon
  • Yann Luprice
  • Caroline Cledat
  • Michel Vilatte
  • Julie Colin
  • Florion Guillaud
  • Joëlle Picaud
  • Daniel Thebault
  • Sarah Gachet
  • Thierry Tournade
Georges Belmonte
Georges Belmonte (3 élus) Dsa georges belmonte 		601 21,74%
  • Georges Belmonte
  • Deborah Marie Martin
  • Arnaud Bobet
Olivier Famel
Olivier Famel (2 élus) Samva avec olivier famel 		401 14,50%
  • Olivier Famel
  • Karine Signac
Participation au scrutin Saint-André-de-Cubzac
Taux de participation 36,76%
Taux d'abstention 63,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 851

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Célia Monseigne
Célia Monseigne (23 élus) Avec vous, saint-andré avance 		2 034 53,59%
  • Célia Monseigne
  • Alain Pastureau
  • Véronique Lavaud
  • Ludovic Mansuy
  • Pascale Aymat
  • Christophe Pilard
  • Marie-Claire Borrely
  • Mickaël Courseaux
  • Angélique Lusseau
  • Georges Mieyeville
  • Hélène Richet
  • Stéphane Pinston
  • Florence Prud'homme
  • Michel Arnaud
  • Laurence Perou
  • Jéremy Ringot
  • Michèle Van Impe-Texier
  • Alain Lafforgue
  • Christine Cloux
  • Florion Guillaud
  • Sylvie Coulon
  • Damien Chabrieres
  • Murielle Benejat
Arnaud Bobet
Arnaud Bobet (3 élus) Demain saint andré 		911 24,00%
  • Arnaud Bobet
  • Muriel Callendreau De Portbail
  • Vincent Charrier
Benjamin Biroleau
Benjamin Biroleau (3 élus) Agir pour saint-andré 		850 22,39%
  • Benjamin Biroleau
  • Florence Aman
  • Frédéric Lucas
Participation au scrutin Saint-André-de-Cubzac
Taux de participation 59,48%
Taux d'abstention 40,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,01%
Nombre de votants 3 995

Villes voisines de Saint-André-de-Cubzac

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