Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac
- Résultat municipale 2020 Saint-André-de-Cubzac
- Résultat municipale 2014 Saint-André-de-Cubzac
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-André-de-Cubzac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-de-Cubzac.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-de-Cubzac
13:46 - Fiscalité en hausse à Saint-André-de-Cubzac : quel impact sur le scrutin municipal
Concernant la pression fiscale de Saint-André-de-Cubzac, le produit fiscal par ménage s'est établi à 848 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 645 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 41,92 % en 2024 (contre près de 23,64 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 73 970 € en 2024, bien en deçà des quelque 1,66408 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,81 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Une victoire écrasante à la dernière élection municipale à Saint-André-de-Cubzac
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-André-de-Cubzac est très révélatrice. Au soir du premier tour, Célia Monseigne (Divers gauche) a raflé la première place avec 63,74% des soutiens. En deuxième position, Georges Belmonte (Divers droite) a recueilli 601 bulletins valides (21,74%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Olivier Famel (Divers centre), glanant 14,50% des électeurs. Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-André-de-Cubzac, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-André-de-Cubzac (33240) ?
Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Saint-André-de-Cubzac. Retenez également que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Saint-André-de-Cubzac sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Saint-André-de-Cubzac dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac
|Tête de listeListe
|
Vincent Charrier
Liste divers droite
UNIS pour changer Saint-André
|
|
Mickaël Courseaux
Liste divers gauche
Saint André Nous Rassemble
|
|
Michel Vilatte
Liste divers gauche
Bien vivre à Saint-André
|
|
Pierre Le Camus
Liste du Rassemblement National
L'alernance pour Saint-André
|
|
Thierry Lièvre-Cormier
Liste Divers
Collectif Citoyen: La Voix des Habitants
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Célia Monseigne (28 élus) Saint-andre avance
|1 762
|63,74%
|
|Georges Belmonte (3 élus) Dsa georges belmonte
|601
|21,74%
|
|Olivier Famel (2 élus) Samva avec olivier famel
|401
|14,50%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Cubzac
|Taux de participation
|36,76%
|Taux d'abstention
|63,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 851
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Célia Monseigne (23 élus) Avec vous, saint-andré avance
|2 034
|53,59%
|
|Arnaud Bobet (3 élus) Demain saint andré
|911
|24,00%
|
|Benjamin Biroleau (3 élus) Agir pour saint-andré
|850
|22,39%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Cubzac
|Taux de participation
|59,48%
|Taux d'abstention
|40,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,01%
|Nombre de votants
|3 995
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