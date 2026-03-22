Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-André-de-Cubzac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-de-Cubzac.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-de-Cubzac
11:48 - La municipale a déjà livré un verdict instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-André-de-Cubzac, le vote a mobilisé 53,59 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Pierre Le Camus (Rassemblement National) qui est arrivé en tête avec 33,59 % des voix. Ensuite, Mickaël Courseaux (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 33,30 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 14,22 %, Vincent Charrier, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Thierry Lièvre-Cormier a rassemblé 10,43 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André-de-Cubzac
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André-de-Cubzac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Charrier
Liste divers droite
UNIS pour changer Saint-André
|
|
Mickaël Courseaux
Liste divers gauche
Saint André Nous Rassemble
|
|
Pierre Le Camus
Liste du Rassemblement National
L'alernance pour Saint-André
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre LE CAMUS (Ballotage) L'alernance pour Saint-André
|1 533
|33,59%
|Mickaël COURSEAUX (Ballotage) Saint André Nous Rassemble
|1 520
|33,30%
|Vincent CHARRIER (Ballotage) UNIS pour changer Saint-André
|649
|14,22%
|Thierry LIÈVRE-CORMIER (Ballotage) Collectif Citoyen: La Voix des Habitants
|476
|10,43%
|Michel VILATTE Bien vivre à Saint-André
|386
|8,46%
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Cubzac
|Taux de participation
|53,59%
|Taux d'abstention
|46,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|4 668
Source : ministère de l’Intérieur
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