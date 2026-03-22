Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André-de-Cubzac

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André-de-Cubzac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Charrier
Vincent Charrier Liste divers droite
UNIS pour changer Saint-André
  • Vincent Charrier
  • Alizée Hoyau
  • Loïc Carlier
  • Laurence Marquet
  • Grégory Castets
  • Mélanie Dupont
  • Arnaud Bobet
  • Inès Clouet
  • Philippe Crémadès
  • Florence Pricart
  • Laurent Pretrot
  • Michelle Rustichelli
  • Olivier Clouet-Deroche
  • Christiane Prieur
  • Eric Robinet
  • Sophie Seynat
  • Stéphane David
  • Sonia Boucault
  • Jean-Jacques Perdriau
  • Véronique Michaux
  • Georges Belmonte
  • Véronique Cessateur
  • Yann Vieilledent
  • Marie-Pierre Belmonte
  • Pascal Lorent
  • Marianne André
  • Christophe Gayet
  • Séverine Castets
  • Jean Denis Bideau
  • Ludivine Carlier
  • Alain Dupiot
  • Delphine Lefevre
  • Benjamin Robinet
  • Sylvie Charrier
Mickaël Courseaux
Mickaël Courseaux Liste divers gauche
Saint André Nous Rassemble
  • Mickaël Courseaux
  • Pauline André
  • Stéphane Pinston
  • Laurence Perou
  • Vincent Poux
  • Hélène Richet
  • Yann Luprice
  • Sarah Emmanuelle Gachet
  • Yann Herber
  • Julie Colin
  • Mathieu Caillaud
  • Marie-Claire Borrelly
  • Pascal Serizier
  • Aurore Trélaün
  • Georges Mieyeville
  • Nathalie de Checchi
  • Michel Arnaud
  • Pascale Aymat
  • Jean-Louis Tabusteau
  • Aurore Valette
  • Thierry Tournade
  • Angelique Baresse
  • Daniel Thebault
  • Sabrina Santos
  • Mathieu Gros
  • Catherine Jarry
  • Dominique Mestreguilhem
  • Marion Chetrit
  • Cyril Laurent
  • Marie Grelier
  • Laurent Beaufils
  • Alexia Helis
  • Philippe Bincteux
  • Célia Monseigne
  • Pierre Busser
Pierre Le Camus
Pierre Le Camus Liste du Rassemblement National
L'alernance pour Saint-André
  • Pierre Le Camus
  • Lindsay Banseret
  • Julien Kermagoret
  • Vanessa Pelong
  • Dimitri Hillairet
  • Aude Sarrailla
  • Jean-François Desramé
  • Lydie Legrand
  • Arthur Esteves
  • Chantal Deysse Mourillon
  • Armando Bachelier
  • Aurélie Papet
  • Éric Dumont
  • Aurélie Gonzalez
  • Jessy Delhez
  • Sabrina Gelibert
  • Guillaume Vigier
  • Lucie Martin
  • Julien Epelva
  • Anne Condroyer
  • Francis Pueyo
  • Precillia Hoareau
  • Frédéric Teysseyre
  • Armande Larqué
  • Julien Charbonneau
  • Patricia Cornet
  • Patrick Dupuis
  • Anne Valèze
  • Philippe Tremoulinas
  • Maxine Cornet
  • Christian Sans
  • Anne-France Charvin
  • Frédéric Martin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Cubzac

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LE CAMUS
Pierre LE CAMUS (Ballotage) L'alernance pour Saint-André 		1 533 33,59%
Mickaël COURSEAUX
Mickaël COURSEAUX (Ballotage) Saint André Nous Rassemble 		1 520 33,30%
Vincent CHARRIER
Vincent CHARRIER (Ballotage) UNIS pour changer Saint-André 		649 14,22%
Thierry LIÈVRE-CORMIER
Thierry LIÈVRE-CORMIER (Ballotage) Collectif Citoyen: La Voix des Habitants 		476 10,43%
Michel VILATTE
Michel VILATTE Bien vivre à Saint-André 		386 8,46%
Participation au scrutin Saint-André-de-Cubzac
Taux de participation 53,59%
Taux d'abstention 46,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 4 668

Source : ministère de l’Intérieur

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