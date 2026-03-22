Résultat municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue (11200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-de-Roquelongue, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel FOLCH (12 élus) Continuons ensemble pour St André
|564
|53,46%
|
|Alain CHARPENTIER (3 élus) UNION POUR SAINT-ANDRE
|491
|46,54%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Roquelongue
|Taux de participation
|77,81%
|Taux d'abstention
|22,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|1 073
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-André-de-Roquelongue - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel FOLCH (Ballotage) Continuons ensemble pour St André
|492
|48,24%
|Alain CHARPENTIER (Ballotage) Un nouveau souffle pour Saint André
|340
|33,33%
|Roger BERTRAND (Ballotage) Saint-André Agir Autrement et Mieux
|188
|18,43%
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Roquelongue
|Taux de participation
|75,02%
|Taux d'abstention
|24,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|1 036
Election municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-André-de-Roquelongue sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-de-Roquelongue.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-de-Roquelongue
18:35 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Saint-André-de-Roquelongue ?
Christophe Barthès (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des législatives à Saint-André-de-Roquelongue en juin 2024 avec 56,37%. Jean-Claude Perez (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 17,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 67,13% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,81%). Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-André-de-Roquelongue
Les résultats des municipales précédentes à Saint-André-de-Roquelongue ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Michel Folch a viré en tête en obtenant 64,68% des soutiens. Juste derrière, Alain Charpentier a capté 267 voix (35,31%). Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-André-de-Roquelongue, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les votants de Saint-André-de-Roquelongue départagent 2 listes
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-Michel Folch, à la tête de "Continuons Ensemble Pour St André" et Alain Charpentier, à la tête de "Union Pour Saint-Andre", comme le montrent les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score à plus de 10 %, Roger Bertrand a opté pour se mettre en retrait de cette élection décisive. L'heure de fermeture du bureau de vote de Saint-André-de-Roquelongue a été arrêtée à 18 heures.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
Il y a une semaine à Saint-André-de-Roquelongue, le rendez-vous a vu 75,02 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Jean-Michel Folch qui a pris la pole position en s'adjugeant 48,24 % des suffrages exprimés. À sa suite, Alain Charpentier est arrivé en deuxième position avec 33,33 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Jean-Michel Folch, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 16 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 18,43 %, Roger Bertrand s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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