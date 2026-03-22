Résultat municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue (11200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-de-Roquelongue, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Roquelongue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel FOLCH
Jean-Michel FOLCH (12 élus) Continuons ensemble pour St André 		564 53,46%
  • Jean-Michel FOLCH
  • Myriam MIQUEL
  • Claude MANEM
  • Priscilla PESCATORE
  • Damien COSTESEQUE
  • Célia GHILARDI
  • William SAURY
  • Annabelle NALEWSKI
  • Jordan DUPRAT
  • Laïla BOUGHANMI
  • Sébastien FERRAND
  • Amélie VILLAR
Alain CHARPENTIER
Alain CHARPENTIER (3 élus) UNION POUR SAINT-ANDRE 		491 46,54%
  • Alain CHARPENTIER
  • Annette GUIDET
  • Bruno OYER
Participation au scrutin Saint-André-de-Roquelongue
Taux de participation 77,81%
Taux d'abstention 22,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 1 073

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-André-de-Roquelongue - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel FOLCH
Jean-Michel FOLCH (Ballotage) Continuons ensemble pour St André 		492 48,24%
Alain CHARPENTIER
Alain CHARPENTIER (Ballotage) Un nouveau souffle pour Saint André 		340 33,33%
Roger BERTRAND
Roger BERTRAND (Ballotage) Saint-André Agir Autrement et Mieux 		188 18,43%
Participation au scrutin Saint-André-de-Roquelongue
Taux de participation 75,02%
Taux d'abstention 24,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 036

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