Résultat municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis (34725) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-de-Sangonis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre MONACO
Alexandre MONACO (22 élus) UNIS POUR SAINT ANDRE 		1 327 46,59%
  • Alexandre MONACO
  • Lydia BRAILLY
  • Pascal MATELET
  • Nathalie PEREZ
  • René GARRO
  • Angélique BAILLY
  • Christophe GAUX
  • Christine SEVERAC
  • David ZABLOCKI
  • Anne CABLAT
  • Sylvain CARCENAC
  • Yveline THIRY
  • Rebaï KHENFOUF
  • Madeleine PLA
  • Hubert DE BON
  • Sandra LEGGIERI
  • Daniel BOUSSARDON
  • Virginie ROURE
  • Alain BALLARD
  • Cécilia LLOR
  • Sébastien TAVERNIER
  • Carole COTTEL
Virginie POUJOL
Virginie POUJOL (4 élus) SAINT-ANDRÉ PROJET D'AVENIR 		924 32,44%
  • Virginie POUJOL
  • Yves GUIRAUD
  • Marie-Laure DAIGNIERES
  • Daniel BEAUMONT
Yannick VERNIÈRES
Yannick VERNIÈRES (3 élus) Saint-André, une Histoire, un Avenir 		597 20,96%
  • Yannick VERNIÈRES
  • Claire LAURENS-CAVALIE
  • Didier CARAYON
Participation au scrutin Saint-André-de-Sangonis
Taux de participation 61,21%
Taux d'abstention 38,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 2 930

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-André-de-Sangonis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre MONACO
Alexandre MONACO (Ballotage) UNIS POUR SAINT ANDRE 		1 081 40,62%
Virginie POUJOL
Virginie POUJOL (Ballotage) SAINT-ANDRÉ PROJET D'AVENIR 		809 30,40%
Yannick VERNIÈRES
Yannick VERNIÈRES (Ballotage) Saint-André, une Histoire, un Avenir 		771 28,97%
Participation au scrutin Saint-André-de-Sangonis
Taux de participation 57,84%
Taux d'abstention 42,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 768

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