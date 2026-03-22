Résultat municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis (34725) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-de-Sangonis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre MONACO (22 élus) UNIS POUR SAINT ANDRE
|1 327
|46,59%
|
|Virginie POUJOL (4 élus) SAINT-ANDRÉ PROJET D'AVENIR
|924
|32,44%
|
|Yannick VERNIÈRES (3 élus) Saint-André, une Histoire, un Avenir
|597
|20,96%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Sangonis
|Taux de participation
|61,21%
|Taux d'abstention
|38,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|2 930
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-André-de-Sangonis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre MONACO (Ballotage) UNIS POUR SAINT ANDRE
|1 081
|40,62%
|Virginie POUJOL (Ballotage) SAINT-ANDRÉ PROJET D'AVENIR
|809
|30,40%
|Yannick VERNIÈRES (Ballotage) Saint-André, une Histoire, un Avenir
|771
|28,97%
|Participation au scrutin
|Saint-André-de-Sangonis
|Taux de participation
|57,84%
|Taux d'abstention
|42,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|2 768
Election municipale 2026 à Saint-André-de-Sangonis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-André-de-Sangonis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-de-Sangonis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-de-Sangonis
18:38 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Saint-André-de-Sangonis ?
Le paysage politique de Saint-André-de-Sangonis a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des élections européennes, le podium à Saint-André-de-Sangonis s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (41,95%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,90%) et Manon Aubry (11,00%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-André-de-Sangonis soutenaient en priorité Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 47,32% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Manon Bouquin culminant à 53,83% des voix dans la localité.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-André-de-Sangonis ?
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-André-de-Sangonis s'avère très instructive. Au soir du premier tour, Jean-Pierre Gabaudan (Divers) a viré en tête en totalisant 37,66% des suffrages. À ses trousses, René Garro (Divers) a rassemblé 29,35% des voix. Alexandre Monaco (Divers) a suivi, obtenant 14,17% des bulletins. Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Gabaudan l'a finalement emporté avec 44,25% des votes, face à René Garro qui a obtenu 37,67% des votants et Alexandre Monaco réunissant 18,06% des électeurs. Cet écart s'est confirmé et renforcé, garantissant une victoire sans contestation au second tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. René Garro a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 183 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers a probablement profité du transfert des voix des listes du centre éjectées au premier tour.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Saint-André-de-Sangonis, une triangulaire pleine d'incertitude
Ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Yannick Vernières, Virginie Poujol et Alexandre Monaco, selon les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 4 bureaux de vote de la ville de Saint-André-de-Sangonis seront accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les 4 786 votants.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Saint-André-de-Sangonis ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-André-de-Sangonis, le vote s'est soldé par une participation de 57,84 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Alexandre Monaco qui a pris une longueur d'avance avec 40,62 % des votes. À sa suite, Virginie Poujol (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 30,40 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 28,97 %, Yannick Vernières a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines de Saint-André-de-Sangonis
- Saint-André-de-Sangonis (34725)
- Ecole primaire à Saint-André-de-Sangonis
- Maternités à Saint-André-de-Sangonis
- Crèches et garderies à Saint-André-de-Sangonis
- Classement des collèges à Saint-André-de-Sangonis
- Salaires à Saint-André-de-Sangonis
- Impôts à Saint-André-de-Sangonis
- Dette et budget de Saint-André-de-Sangonis
- Climat et historique météo de Saint-André-de-Sangonis
- Accidents à Saint-André-de-Sangonis
- Délinquance à Saint-André-de-Sangonis
- Inondations à Saint-André-de-Sangonis
- Nombre de médecins à Saint-André-de-Sangonis
- Pollution à Saint-André-de-Sangonis
- Entreprises à Saint-André-de-Sangonis
- Prix immobilier à Saint-André-de-Sangonis