Résultat municipale 2026 à Saint-André-des-Eaux (44117) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-André-des-Eaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-des-Eaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-des-Eaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu COËNT
Mathieu COËNT (25 élus) POUR UN AVENIR DURABLE ET SOLIDAIRE 		2 400 72,90%
  • Mathieu COËNT
  • Laurence DOMET-GRATTIERI
  • Thierry RYO
  • Laurence LE COADOU
  • David NEUHAARD
  • Anne RAINGUÉ-GICQUEL
  • Laurent PONNELLE
  • Lucile HEGWEIN
  • Pascal GOYAL
  • Anaïs DURAND
  • Dominique AMISSE
  • Maryvonne RIOT
  • Dominique MOURGUES
  • Marie-Antoinette GUEDES
  • Eric GUIHO
  • Amélie DANET
  • Charles BAHOLET
  • Gäelle KERLEAU
  • Sébastien BLOCH
  • Christine TOUBOULIC
  • Thibault CHEVALIER
  • Françoise PAYEN
  • Frédéric GEORGES
  • Patricia DRILLAUD
  • Philippe MOYON
Cedric SAUVOUREL
Cedric SAUVOUREL (4 élus) RACINES ET AVENIR 		892 27,10%
  • Cedric SAUVOUREL
  • Adeline GESLIN
  • Corentin BOURSE
  • Adeline HALLIEZ
Participation au scrutin Saint-André-des-Eaux
Taux de participation 59,80%
Taux d'abstention 40,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 3 359

Source : ministère de l’Intérieur

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