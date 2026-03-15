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19:18 - Démographie et politique à Saint-André-des-Eaux, un lien étroit À Saint-André-des-Eaux, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,04%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (79,73%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,40%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4141 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,03%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,30%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,34%), témoignent d'une population instruite à Saint-André-des-Eaux, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN avance à Saint-André-des-Eaux Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Saint-André-des-Eaux il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,29% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 36,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-André-des-Eaux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 31,64% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,52% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 40,09% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 50,68 % d'abstention à Saint-André-des-Eaux Dans le cadre des élections municipales 2026 à Saint-André-des-Eaux, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 50,68 % au premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. 2 552 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient opté pour rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 19,43 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 50,06 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 24,65 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,82 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Saint-André-des-Eaux : retour sur le dernier verdict politique en date Pour le tour unique des européennes 2024 à Saint-André-des-Eaux, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (31,64%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-André-des-Eaux soutenaient en priorité Michel Hunault (Union de l'extrême droite) avec 29,52% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sandrine Josso (Majorité présidentielle), avec 59,91%. Le contexte politique de Saint-André-des-Eaux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-André-des-Eaux : les résultats à retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-André-des-Eaux soutenaient en priorité Veronique Mahé (Nupes) avec 23,19% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,21% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-André-des-Eaux quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en tête avec 33,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,29%. Lors de la finale de l'élection à Saint-André-des-Eaux, les électeurs accordaient 63,88% pour Emmanuel Macron, contre 36,12% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-André-des-Eaux un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-André-des-Eaux depuis 2020 ? À Saint-André-des-Eaux, où la fiscalité locale a diminué depuis les dernières élections, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,87 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 237 900 euros. Une somme loin des quelque 1,93144 million d'euros perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-André-des-Eaux atteint désormais un peu plus de 41,19 % en 2024 (contre 26,19 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne nationale, qui se situe à près de 40 %, en hausse de 1,2 point ces quatre dernières années. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-André-des-Eaux s'est établi à 832 € en 2024 contre 1 009 euros en début de mandat.

11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Saint-André-des-Eaux Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore conditionnés par le verdict des dernières élections municipales en date à Saint-André-des-Eaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Catherine Lungart (Divers centre) a raflé la première place en récoltant 1 472 soutiens (59,98%). Derrière, Jérôme Dholland (Divers centre) a rassemblé 982 suffrages en sa faveur (40,01%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Catherine Lungart a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-André-des-Eaux, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.