Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les infos en direct

Eric Fruteau Liste divers gauche

DEMAIN SAINT ANDRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Fruteau Programme de Eric Fruteau à Saint-André (DEMAIN SAINT ANDRE) Éric Fruteau La candidature de Éric Fruteau pour les élections municipales de 2026 se veut un engagement fort pour la commune de Saint-André. Il met en avant son expérience et sa disponibilité, ayant été présent sur le terrain malgré l'absence de mandat. Son objectif est de redonner à Saint-André une dynamique et une fierté retrouvée. Jeunesse Prioritaire La jeunesse est au cœur des préoccupations de la commune, avec des projets visant à construire de nouvelles écoles et à créer un lycée à Saint-André. Des initiatives pour l'accès au sport et à la culture, ainsi qu'un parcours d'insertion pour les jeunes, sont également prévues. La mise en place de la Cité Éducative vise à lutter contre les inégalités et à renforcer les liens intergénérationnels. Emploi et Développement Local Le développement économique de Saint-André repose sur le soutien aux entrepreneurs et la promotion de l'emploi local. Des projets de logement adaptés aux besoins des familles sont également envisagés, ainsi que l'amélioration des déplacements et de la transition énergétique. La valorisation des agents municipaux et le développement de l'agriculture locale sont des priorités pour renforcer l'économie locale. Quartiers Sûrs et Propres La sécurité et la propreté des quartiers sont essentielles pour le bien-être des habitants. Des mesures de nettoyage renforcé et de lutte contre les dépôts sauvages seront mises en place. Un plan communal de prévention des risques cycloniques et des inondations vise à garantir la tranquillité publique et la sécurité des citoyens.

Eric Fruteau

Lyne-Rose Anandin

Robert Nativel

Marlene Morel

Thomas Aroumougom

Astride Sihou

Reginal Robert

Lucie Amourgom

Gerard Maillot

Reine Marie Pomader

Stephane Ferrere

Pascale Ichane

Michel Armougom

Florence Saint Ange

Jean-Paul Mardeya

Solange Radjama

Jean Claude Fanchin

Brigitte Leger

Robert Marceline

Karine Mouniama

Jean-Yves Canagassabe

Carole Camalon

Tony Manicom

Frankline Vochre

Mohamed Ali

Stephanie Catan

Jean Yves Allaguerissamy

Cecilia Alaguiry

Michel Picot

Annaelle Festin

Youssouf Bakari

Nathalie Sinapin

Samuel Belim

Annie-Flore Mara

Fabien Beril

Stephanie Vavelin

Mouktar Ali Mitha

Sophie Leny

Johann Plante

Marine Lebeau

Jean-Marc Savry

Karine Payet

Didier Blancard

Ethyla Robert

Alcé Maillot

Sylvine Lallemand

Pierrot Nativel

Jean-Marie Virapoullé Liste divers droite

NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Marie Virapoullé Programme de Jean-Marie Virapoullé à Saint-André (NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE) Priorités aux besoins quotidiens Le projet met l'accent sur l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau potable en renouvelant les infrastructures existantes. Il prévoit également des mesures pour renforcer la sécurité de la ville, notamment par l'augmentation des effectifs de la police municipale et l'installation de vidéo-surveillance. Enfin, des initiatives pour améliorer la propreté et la durabilité de la ville sont proposées, comme la plantation d'arbres pour chaque nouveau-né. Solidarité et inclusion Le projet vise à renforcer le rôle du CCAS en augmentant son budget et en proposant des aides financières pour les personnes en difficulté. Des initiatives pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont également prévues, avec des activités et des services adaptés. La valorisation du personnel communal est une autre priorité, avec des mesures pour améliorer leurs conditions de travail et de rémunération. Sport et culture Une attention particulière est portée à la rénovation des équipements sportifs pour encourager une ville plus active. Le projet inclut également des initiatives pour enrichir l'offre culturelle, comme la réhabilitation de la médiathèque et la création d'un cinéma multiplexe. Ces efforts visent à renforcer l'identité culturelle et sportive de la ville. Aménagement et développement économique Le projet propose des mesures pour mieux aménager la ville, notamment en protégeant les espaces naturels et en améliorant les infrastructures de transport. Des initiatives pour soutenir l'économie locale, comme la création de nouvelles zones d'activités, sont également envisagées. La réhabilitation de certains sites, comme le marché forain, vise à dynamiser la vie économique et à favoriser les circuits courts.

Jean-Marie Virapoullé

Marie Lise Chane To

Jean François Ramassamy

Sylvie Moutoucomorapoule

Jean Marc Soubaya Pajaniandy

Rosange Latchoumy

Teddy Alamele

Bibi Nubee Meajun

David Ramassamy

Mireille Honorine Ally

Jean-Pierre Alouette

Viviane Payet Ben Hamida

Ludovic Barbe

Vanessa Hilta Faveur

Alain Sinaretty Ramaretty

Prema Antier

Jean Claude Fenelon

Odile Ramin

Philippe Goumane

Julie Appavou

Olivier Cortez

Carole Sornom Ganova

Mickael Boyer

Veronique Nehoua Natiha

Jean-Teddy Balaga

Esmeralda Otin

Alexandre Dobi

Jasmine Minatchy Esparon

Patrick Tian-Van-Kaï

Nandeeni Martial

Adil Mamodaly

Fabiola Grondin

Jérôme Bernon

Margarette Toulon

Dominique Desire

Estelle Nabeneza

Jean-René Comtois

Cydrine Amaye Mandiny

Krishna Mariaye

Marianne Dany

Jimmy Dermenonville

Marlène Etrayen Vally

Achille Nalatiapoulle

Lise-May Law-Dune

Patrick Eperonnier

Viviane Begue

Georges Sellaye Sellambaye

Jean-Marie Cotaya Liste divers droite

LE CHANGEMENT EST ARRIVE Voir la liste des candidats

Jean-Marie Cotaya

Anne-Sophie Sinimale

Johny Moutouvirin

Mylene Chahe Daoudou

Serge Moutounaick

Marie Laure Picot

Willy Tink-Long-Ki

Ganika Cotaya

Gaetan Nourry

Vanessa Boyer

Chrisna Breze

Caroline Gueganton

Nicolas Mounien

Emilie Laude

Wilson Bardeur

Medina Araste

Romain Nourry

Deborah Virin-Caly

Julien Ribotte

Heinda Guilgori

Mickael Meunier

Marie Joelle Han-Kieng-Toee

Jean Fabrice Adam-Yamps

Djamila Rangayanaguy

Alexandre Paquiry

Stella Zemire

Mike Boyer

Judith Perrier

Cedric Sinimale

Stephanie Selimani

Jeannick Firda

Magalie Robert

Vincent Zettor

Marie Odile Fanohotsy

Serge Soupramanien-Ramaye

Marie Christelle Pause

Alain Testan

Sylvie Parassouramin

Corentin Amouny

Margaret Moutouvirin

Richel Sinama-Valliamee

Sabine Mauve

Jean Cyril Dalleau

Soraya Ranganayaguy

Nicolas Naguin

Leopoldine Settama-Vidon Liste divers centre

ALON MET SAINT ANDRE EN LER Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Leopoldine Settama-Vidon Programme de Leopoldine Settama-Vidon à Saint-André (ALON MET SAINT ANDRE EN LER) Engagement pour Saint-André La candidate, Léopoldine Settama Vidon, se présente avec une volonté forte d'améliorer la vie des habitants de Saint-André. Elle met en avant son expérience d'avocate et son engagement envers les familles, les jeunes et les personnes en difficulté. Son objectif est de transformer la commune en une ville attractive et respectée. Sécurité et prévention La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour le développement de la commune. Des mesures telles que le renforcement de la police municipale et la mise en place de politiques de prévention pour la jeunesse sont proposées. La candidate insiste sur l'importance de la fermeté pour maintenir la paix sociale et la nécessité d'une coopération avec les forces de l'ordre. Urgences et services essentiels La candidate souligne l'importance de l'accès à l'eau comme un droit fondamental pour chaque famille. Elle propose de renforcer la proximité avec les élus et de soutenir les entrepreneurs et les associations locales. Des actions pour accompagner les jeunes vers l'emploi et protéger les aînés sont également mises en avant. Solidarité et proximité Une ville plus solidaire est au cœur du projet de la candidate, avec des initiatives pour améliorer l'accès aux services publics. Des actions de prévention en matière de santé publique et des animations culturelles sont prévues pour dynamiser les quartiers. Le renforcement des partenariats avec les forces de sécurité et l'amélioration de l'éclairage public sont également des priorités pour assurer la sécurité des habitants.

Leopoldine Settama-Vidon

Aboobakar Abdulla

Mylene Mulot

Jean René Lao-Yip-Sein

Viviane Soune-Seyne

Alain Gaspal

Nadia Sihou-Amar

Vianney Settama

Lynda Flocourt

Olivier Virapin

Jessia Poiny-Toplan

Sinivassane Pajaniaye

Marie Ange Appavou

Jacques Ichane

Hassina Hajy Hassom

Bernard Dourouguy

Adjana Jebane

Jonny Moutama-Ramaye

Anne Berile

Farid Toulcanon

Coralie Ganofsky

Jerome Viramoutou

Marie Lourde Mayen

Jean-Hugues Vee

Suzelle Mercier

Pierre Boyer

Sabryna Dalleau

Kartigueya Moutoucomarapoulle

Claudia Francois

Eddy Techer

Suzelle Molly

Alain Camy

Emmanuelle Terrentroy

Claude Papou

Christiane Singainy

David Vaity

Lise-May Dosite

Sullyvan Araye

Zainata Zafisoa

Luce Clain

Audrey Damour

Jonathan Kheeroo

Sandra Hoarau

Jean Michel Moreau

Stephanie Janiky

Stéphane Soupramanien Liste divers droite

SAINT ANDRE LE RENOUVEAU Voir la liste des candidats

Stéphane Soupramanien

Kelly Robert

Philippe Benoit

Véronique Tevane

Jean Louis Leste

Prisca Arequiom-Prusse

Régis Ranganayaguy

Raissa Albora

Deva Pouniandy

Vanessa Caladama

Sully Ellama

Marie Colombine Grondin

Sylvio Valliamee

Françoise Paraveman

Brian Ponapin-Egambarareddy

Devi Mardaye

Expedit Sellambaye

Sylvie Louiso

Nathan Poulaye-Lila

Marie Noemie Labbe

Lino Pause

Marie Claire Poiny Vally

Rene Fetisoi

Cristelle Insulaire

Maliki Bacar

Sanjana Mardama Nayagom

Silvene Samynaden

Jeannine Vee

Christian Leste

Marion Manerouck

Henri David

Marie Cindy Mounoussamy

Wilson Latchimy

Anne-Sophie Govindassamy

Jean Anthony Mouniama

Beatrice Chamcirkan-Atchaby

Danaradj Perianin

Leslie Ichiza

Keran Brigy-Catronia

Chloe Sevamy

Vilvatri Ramachetty

Marie Chantal Marimoutou

Bertrand Camalon

Marie Ludivine Alpou

Jean Sylvio Syracuse

Joé Bedier Liste divers gauche

SAINT-ANDRE, HORIZON 2032 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Joé Bedier Programme de Joé Bedier à Saint-André (SAINT-ANDRE, HORIZON 2032) Transformation de Saint-André La ville de Saint-André a connu une transformation significative depuis 2020, après des années d'immobilisme. Des projets de rénovation du centre-ville et de modernisation des services municipaux sont en cours. Ces changements visent à créer de l'activité et des emplois locaux, essentiels pour l'avenir de la commune. Engagement pour l'intérêt général Le candidat met l'accent sur l'importance de l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. Il s'oppose aux logiques familiales et aux arrangements qui ont freiné le développement de Saint-André. Son objectif est de garantir une gouvernance transparente et axée sur le bien-être des habitants. Égalité et solidarité À partir de la rentrée d'août 2026, la cantine sera accessible à 1 euro pour tous les enfants dans les écoles de Saint-André. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité et la solidarité au sein des familles. Elle reflète un engagement fort envers la communauté et le soutien aux plus vulnérables. Importance de l'eau potable Le candidat souligne que l'accès à l'eau potable est un enjeu vital pour les habitants de Saint-André. Il critique le choix de l'opposition de soutenir un maire extérieur pour la présidence de la CIREST, ce qui a des conséquences sur la gestion de l'eau et des transports. Il appelle à un retour de Saint-André à la présidence de la CIREST pour défendre les intérêts locaux.

Joé Bedier

Gilberte Rayepin Moutoussamy

Jean Michel Jauze

Adélaïde Cerveaux

Jean-Marc Pequin

Evelyne Voisin

Christian Gotte

Stéphanie Poiny-Toplan

Laurent Papaya

Marie Linda Virapin Kichenin

Laurent Ramassamy

Alexa Soupou

Gilles Naze

Mayline Brennus

Georges Parvedy

Asmahane Issimaila Hamida

Jean-Paul Constant

Migline Grondin

Roger Robert

Josette Sababady

Mickaël Soubaya

Tatiana Boyer

Jimmy Grondin

Cindy Thermea

Yannick Ramin

Jimmye Coupou

Michel Mazeau

Valérie Balbine

Roland Moutien

Maryse Brigitte Alamele

Alain Moutama Ramaye

Marie Lariviere

Serge Tolsy

Marine Talita Sitouze

Jean Pierre Gourama

Thérèse Savrimoutou

Pierre Nourby

Dolly Totma

Djothi Ramsamy

Marie Karine Diries

Patrice Fleuricourt

Eva Riviere

Jean Firmin Moutama

Claire Dargel

Bernard Martial

Huguette Panon

Grégory Pause

Jean-Michel Sautron Liste d'extrême droite

ALON MET' LA MAIN ENSEMB Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Sautron Programme de Jean-Michel Sautron à Saint-André (ALON MET' LA MAIN ENSEMB) Engagement citoyen La liste citoyenne conduite par Jean-Michel Sautron se positionne comme une alternative aux élus traditionnels. Elle promet une transparence totale et un engagement à servir la population sans favoritisme. L'équipe se compose de membres issus de la société civile, ayant une connaissance des réalités quotidiennes des habitants. Sécurité et tranquillité La sécurité des citoyens est présentée comme une priorité absolue, avec des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité. Des éducateurs de rue et des activités sportives gratuites seront mis en place pour prévenir la délinquance. La collaboration avec les forces de l'ordre est également prévue pour garantir un environnement sûr. Développement économique Le programme vise à soutenir l'entrepreneuriat local par la création d'un pôle d'accompagnement et l'attribution de bourses pour les nouvelles entreprises. Des locaux seront mis à disposition pour favoriser l'implantation d'activités économiques. L'accent est également mis sur l'accompagnement des jeunes dans leur recherche d'alternance. Amélioration de la vie locale Des initiatives sont proposées pour rendre la ville plus agréable à vivre, notamment par la création d'espaces culturels et de loisirs. La sécurité publique sera renforcée avec l'augmentation des effectifs de la police municipale et la réhabilitation des caméras de surveillance. Un réseau de transport intra-urbain est également envisagé pour améliorer la mobilité des habitants.

Jean-Michel Sautron

Joscia Janson

Jose Apou

Olivia Chane-To

Irene Pascal Payet

Leontine Virapin

Philippe Rickmounie

Germaine Begue

Jean-Pierre Dambury

Laetitia Virapin

Joseph Damour

Marie Anise Catema

Klebert Seusse

Cynthia Boyer

Willy Fock

Sabine Moutoukichenin

Alberto Leon

Clarisse Rocrou

Theo Gavrama

Marie Line Boyer

Eric Cazoli

Marie-Claire Hoarau

Jean Patrick Berile

Marie-Lea Vee

Jean-Pierre Payet

Corine Clopon

Nelson Dijoux

Farida Armouet

Jean-Claude Sautron

Eulalie Lallemand

Herve Demarle

Zaoudjaty Youssouf

Ralph Rakoto

Cassie Damour

Jerome Chane-To

Brigitte Gence

Romain Sautron

Catherine Plante

René Claude Lallemand

Laurence Sautron

Jean Paul Lebon

Gaelle Garcia

Frederic Sautron

Alisson Jagar

Guyto Techer

Christina Apou

Laurent Virapoulle Liste du Rassemblement National

LES SAINT ANDREENS D'ABORD Voir la liste des candidats