Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André

Tête de listeListe
Eric Fruteau
Eric Fruteau Liste divers gauche
DEMAIN SAINT ANDRE
  • Eric Fruteau
  • Lyne-Rose Anandin
  • Robert Nativel
  • Marlene Morel
  • Thomas Aroumougom
  • Astride Sihou
  • Reginal Robert
  • Lucie Amourgom
  • Gerard Maillot
  • Reine Marie Pomader
  • Stephane Ferrere
  • Pascale Ichane
  • Michel Armougom
  • Florence Saint Ange
  • Jean-Paul Mardeya
  • Solange Radjama
  • Jean Claude Fanchin
  • Brigitte Leger
  • Robert Marceline
  • Karine Mouniama
  • Jean-Yves Canagassabe
  • Carole Camalon
  • Tony Manicom
  • Frankline Vochre
  • Mohamed Ali
  • Stephanie Catan
  • Jean Yves Allaguerissamy
  • Cecilia Alaguiry
  • Michel Picot
  • Annaelle Festin
  • Youssouf Bakari
  • Nathalie Sinapin
  • Samuel Belim
  • Annie-Flore Mara
  • Fabien Beril
  • Stephanie Vavelin
  • Mouktar Ali Mitha
  • Sophie Leny
  • Johann Plante
  • Marine Lebeau
  • Jean-Marc Savry
  • Karine Payet
  • Didier Blancard
  • Ethyla Robert
  • Alcé Maillot
  • Sylvine Lallemand
  • Pierrot Nativel
Jean-Marie Virapoullé
Jean-Marie Virapoullé Liste divers droite
NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE
  • Jean-Marie Virapoullé
  • Marie Lise Chane To
  • Jean François Ramassamy
  • Sylvie Moutoucomorapoule
  • Jean Marc Soubaya Pajaniandy
  • Rosange Latchoumy
  • Teddy Alamele
  • Bibi Nubee Meajun
  • David Ramassamy
  • Mireille Honorine Ally
  • Jean-Pierre Alouette
  • Viviane Payet Ben Hamida
  • Ludovic Barbe
  • Vanessa Hilta Faveur
  • Alain Sinaretty Ramaretty
  • Prema Antier
  • Jean Claude Fenelon
  • Odile Ramin
  • Philippe Goumane
  • Julie Appavou
  • Olivier Cortez
  • Carole Sornom Ganova
  • Mickael Boyer
  • Veronique Nehoua Natiha
  • Jean-Teddy Balaga
  • Esmeralda Otin
  • Alexandre Dobi
  • Jasmine Minatchy Esparon
  • Patrick Tian-Van-Kaï
  • Nandeeni Martial
  • Adil Mamodaly
  • Fabiola Grondin
  • Jérôme Bernon
  • Margarette Toulon
  • Dominique Desire
  • Estelle Nabeneza
  • Jean-René Comtois
  • Cydrine Amaye Mandiny
  • Krishna Mariaye
  • Marianne Dany
  • Jimmy Dermenonville
  • Marlène Etrayen Vally
  • Achille Nalatiapoulle
  • Lise-May Law-Dune
  • Patrick Eperonnier
  • Viviane Begue
  • Georges Sellaye Sellambaye
Jean-Marie Cotaya
Jean-Marie Cotaya Liste divers droite
LE CHANGEMENT EST ARRIVE
  • Jean-Marie Cotaya
  • Anne-Sophie Sinimale
  • Johny Moutouvirin
  • Mylene Chahe Daoudou
  • Serge Moutounaick
  • Marie Laure Picot
  • Willy Tink-Long-Ki
  • Ganika Cotaya
  • Gaetan Nourry
  • Vanessa Boyer
  • Chrisna Breze
  • Caroline Gueganton
  • Nicolas Mounien
  • Emilie Laude
  • Wilson Bardeur
  • Medina Araste
  • Romain Nourry
  • Deborah Virin-Caly
  • Julien Ribotte
  • Heinda Guilgori
  • Mickael Meunier
  • Marie Joelle Han-Kieng-Toee
  • Jean Fabrice Adam-Yamps
  • Djamila Rangayanaguy
  • Alexandre Paquiry
  • Stella Zemire
  • Mike Boyer
  • Judith Perrier
  • Cedric Sinimale
  • Stephanie Selimani
  • Jeannick Firda
  • Magalie Robert
  • Vincent Zettor
  • Marie Odile Fanohotsy
  • Serge Soupramanien-Ramaye
  • Marie Christelle Pause
  • Alain Testan
  • Sylvie Parassouramin
  • Corentin Amouny
  • Margaret Moutouvirin
  • Richel Sinama-Valliamee
  • Sabine Mauve
  • Jean Cyril Dalleau
  • Soraya Ranganayaguy
  • Nicolas Naguin
Leopoldine Settama-Vidon
Leopoldine Settama-Vidon Liste divers centre
ALON MET SAINT ANDRE EN LER
  • Leopoldine Settama-Vidon
  • Aboobakar Abdulla
  • Mylene Mulot
  • Jean René Lao-Yip-Sein
  • Viviane Soune-Seyne
  • Alain Gaspal
  • Nadia Sihou-Amar
  • Vianney Settama
  • Lynda Flocourt
  • Olivier Virapin
  • Jessia Poiny-Toplan
  • Sinivassane Pajaniaye
  • Marie Ange Appavou
  • Jacques Ichane
  • Hassina Hajy Hassom
  • Bernard Dourouguy
  • Adjana Jebane
  • Jonny Moutama-Ramaye
  • Anne Berile
  • Farid Toulcanon
  • Coralie Ganofsky
  • Jerome Viramoutou
  • Marie Lourde Mayen
  • Jean-Hugues Vee
  • Suzelle Mercier
  • Pierre Boyer
  • Sabryna Dalleau
  • Kartigueya Moutoucomarapoulle
  • Claudia Francois
  • Eddy Techer
  • Suzelle Molly
  • Alain Camy
  • Emmanuelle Terrentroy
  • Claude Papou
  • Christiane Singainy
  • David Vaity
  • Lise-May Dosite
  • Sullyvan Araye
  • Zainata Zafisoa
  • Luce Clain
  • Audrey Damour
  • Jonathan Kheeroo
  • Sandra Hoarau
  • Jean Michel Moreau
  • Stephanie Janiky
Stéphane Soupramanien
Stéphane Soupramanien Liste divers droite
SAINT ANDRE LE RENOUVEAU
  • Stéphane Soupramanien
  • Kelly Robert
  • Philippe Benoit
  • Véronique Tevane
  • Jean Louis Leste
  • Prisca Arequiom-Prusse
  • Régis Ranganayaguy
  • Raissa Albora
  • Deva Pouniandy
  • Vanessa Caladama
  • Sully Ellama
  • Marie Colombine Grondin
  • Sylvio Valliamee
  • Françoise Paraveman
  • Brian Ponapin-Egambarareddy
  • Devi Mardaye
  • Expedit Sellambaye
  • Sylvie Louiso
  • Nathan Poulaye-Lila
  • Marie Noemie Labbe
  • Lino Pause
  • Marie Claire Poiny Vally
  • Rene Fetisoi
  • Cristelle Insulaire
  • Maliki Bacar
  • Sanjana Mardama Nayagom
  • Silvene Samynaden
  • Jeannine Vee
  • Christian Leste
  • Marion Manerouck
  • Henri David
  • Marie Cindy Mounoussamy
  • Wilson Latchimy
  • Anne-Sophie Govindassamy
  • Jean Anthony Mouniama
  • Beatrice Chamcirkan-Atchaby
  • Danaradj Perianin
  • Leslie Ichiza
  • Keran Brigy-Catronia
  • Chloe Sevamy
  • Vilvatri Ramachetty
  • Marie Chantal Marimoutou
  • Bertrand Camalon
  • Marie Ludivine Alpou
  • Jean Sylvio Syracuse
Joé Bedier
Joé Bedier Liste divers gauche
SAINT-ANDRE, HORIZON 2032
  • Joé Bedier
  • Gilberte Rayepin Moutoussamy
  • Jean Michel Jauze
  • Adélaïde Cerveaux
  • Jean-Marc Pequin
  • Evelyne Voisin
  • Christian Gotte
  • Stéphanie Poiny-Toplan
  • Laurent Papaya
  • Marie Linda Virapin Kichenin
  • Laurent Ramassamy
  • Alexa Soupou
  • Gilles Naze
  • Mayline Brennus
  • Georges Parvedy
  • Asmahane Issimaila Hamida
  • Jean-Paul Constant
  • Migline Grondin
  • Roger Robert
  • Josette Sababady
  • Mickaël Soubaya
  • Tatiana Boyer
  • Jimmy Grondin
  • Cindy Thermea
  • Yannick Ramin
  • Jimmye Coupou
  • Michel Mazeau
  • Valérie Balbine
  • Roland Moutien
  • Maryse Brigitte Alamele
  • Alain Moutama Ramaye
  • Marie Lariviere
  • Serge Tolsy
  • Marine Talita Sitouze
  • Jean Pierre Gourama
  • Thérèse Savrimoutou
  • Pierre Nourby
  • Dolly Totma
  • Djothi Ramsamy
  • Marie Karine Diries
  • Patrice Fleuricourt
  • Eva Riviere
  • Jean Firmin Moutama
  • Claire Dargel
  • Bernard Martial
  • Huguette Panon
  • Grégory Pause
Jean-Michel Sautron
Jean-Michel Sautron Liste d'extrême droite
ALON MET' LA MAIN ENSEMB
  • Jean-Michel Sautron
  • Joscia Janson
  • Jose Apou
  • Olivia Chane-To
  • Irene Pascal Payet
  • Leontine Virapin
  • Philippe Rickmounie
  • Germaine Begue
  • Jean-Pierre Dambury
  • Laetitia Virapin
  • Joseph Damour
  • Marie Anise Catema
  • Klebert Seusse
  • Cynthia Boyer
  • Willy Fock
  • Sabine Moutoukichenin
  • Alberto Leon
  • Clarisse Rocrou
  • Theo Gavrama
  • Marie Line Boyer
  • Eric Cazoli
  • Marie-Claire Hoarau
  • Jean Patrick Berile
  • Marie-Lea Vee
  • Jean-Pierre Payet
  • Corine Clopon
  • Nelson Dijoux
  • Farida Armouet
  • Jean-Claude Sautron
  • Eulalie Lallemand
  • Herve Demarle
  • Zaoudjaty Youssouf
  • Ralph Rakoto
  • Cassie Damour
  • Jerome Chane-To
  • Brigitte Gence
  • Romain Sautron
  • Catherine Plante
  • René Claude Lallemand
  • Laurence Sautron
  • Jean Paul Lebon
  • Gaelle Garcia
  • Frederic Sautron
  • Alisson Jagar
  • Guyto Techer
  • Christina Apou
Laurent Virapoulle
Laurent Virapoulle Liste du Rassemblement National
LES SAINT ANDREENS D'ABORD
  • Laurent Virapoulle
  • Juanita Caniguy
  • Olivier Desire
  • Doly Ramsamy Epouse Paulcan
  • Judex Thermea
  • Marie-Helene Naud Carpanin
  • Jismy Voulamale
  • Lindsay Joelle Appavoupoulle
  • Pascal Armougom
  • Sabrina Benoit
  • David Rabot
  • Jessika Richard
  • Ismael Gaia
  • Naomie Grondin
  • Jimmy Valery
  • Sorenza Mounichetty
  • Daniel Etrayen
  • Celine Parvedy
  • Bruno Ramsamy
  • Clemence Ramsamy
  • Philippe Gustavin
  • Marie Noelle Bernard
  • Christopher Bernon
  • Carole Abdallah
  • Jean-Laurent Boyer
  • Karine Pitou
  • Jean Louis Allamele
  • Laetitia Houng-On-Seing
  • Williams Eclapier
  • Latchoumi Gangou
  • Jean-Patrick Amourdom
  • Magali Marie-Louise
  • Bruno Castaingt
  • Karine Damour
  • Thierry Assicanon
  • Laetitia Bele
  • Yaya Abdallah
  • Fayzati Riziki
  • Alain Hoareau
  • Sonia Crescence
  • Olivier Marimoutou
  • Loan Laborde
  • David Amaye
  • Kamala Jebane Moutoucamarapoule
  • Baptiste Picard
  • Marceline Mariaye
  • Koumar Balazi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joé Bedier
Joé Bedier (34 élus) Saint-andre, un nouvel horizon 		10 703 52,16%
  • Joé Bedier
  • Isabelle Permacaondin
  • Jean-Marc Pequin
  • Sabrina Dijoux
  • Laurent Ramassamy
  • Primilla Cevamy
  • Jean-Paul Constant
  • Alexa Soupou
  • Jean Yannick Ramin
  • Stéphanie Poïny-Toplan
  • Laurent Papaya
  • Catherine Anne Payet
  • Georges Parvédy
  • Jimmye Coupou
  • Gilles Naze
  • Elodie Praud
  • Moussa Saïd
  • Marie Linda Virapin Kichenin
  • Jean Thierry Assicanon
  • Sabrina Benoît
  • Michel Mazeau
  • Marie Josette Sababady
  • Serge René Maillot
  • Audrey Perianin-Carpin
  • Charles Perrier
  • Migline Grondin
  • Mickaël Soubaya Pajaniandy
  • Marie Lariviere
  • Jean-Pierre Gourama
  • Maryse Brigitte Alamele
  • Jimmy Grondin
  • Adélaïde Cerveaux
  • Alain Moutama Ramaye
  • Valérie Larissa Balbine
Jean-Marie Virapoullé
Jean-Marie Virapoullé (11 élus) Agir avec passion pour saint andré 		9 813 47,83%
  • Jean-Marie Virapoullé
  • Marie Lise Chane To
  • Jean-Paul Virapoullé
  • Viviane Payet Ben Hamida
  • Jean Claude Fenelon
  • Nadia Tipaka
  • Stéphane Soupramanien
  • Marie-Hélène Naud Carpanin
  • Alain Bernard Sinaretty Ramaretty
  • Rosange Latchoumy
  • Ludovic Barbe
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 54,84%
Taux d'abstention 45,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 656

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Virapoullé
Jean-Marie Virapoullé Agir avec passion pour saint andré 		5 722 31,47%
Joé Bedier
Joé Bedier Saint-andre, un nouvel horizon 		4 524 24,88%
Eric Fruteau
Eric Fruteau Donnons un temps d'avance a saint-andre 		3 107 17,09%
Jean François Ramassamy
Jean François Ramassamy Saint andre d'abord 		1 058 5,81%
Serge Antoine Camatchy
Serge Antoine Camatchy Emergence-reunion 		1 001 5,50%
Sylvie Moutoucomorapoule
Sylvie Moutoucomorapoule Demain se decide aujourd'hui 		1 000 5,50%
Léopoldine Settama-Vidon
Léopoldine Settama-Vidon Nout tout ensemble 		951 5,23%
Ranjit Camalon
Ranjit Camalon Le vrai changement 		509 2,79%
Jean-Marie Cotaya
Jean-Marie Cotaya Un nouveau maire pour saint andre 		172 0,94%
Josette Vee
Josette Vee Vivre libre et mieux a saint-andre 		136 0,74%
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 48,06%
Taux d'abstention 51,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 867

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Paul Virapoullé
Jean Paul Virapoullé (37 élus) Saint-andre plus humain, saint-andre plus dynamique 		15 348 62,57%
  • Jean Paul Virapoullé
  • Viviane Payet Ben Hamida
  • Mickael Soubaya Pajaniandy
  • Marie Andrée Wong Yin Ki
  • Alain Fari
  • Marie Lise Chane To
  • Jean-Marie Virapoullé
  • Sylvie Moutoucomorapoule
  • Alain Sinaretty Ramaretty
  • Marie Hélène Naud Carpanin
  • Johann Idame
  • Nadège Cantalia-Tegali
  • Paul Somarandy
  • Nadia Tipaka
  • Jean-Michel Sautron
  • Josette Vee
  • Mickael Boyer
  • Catherine Mangar Razebassia
  • Jean Claude Ramsamy
  • Ketty Sarane
  • Ghislain Payet
  • Liliane Nalatiapoulle
  • Georges Hoareau
  • Dalila Soabahadine
  • Sydney Sinama
  • Deborah Soundron
  • Fabrice Boucher
  • Rosange Latchoumy
  • Marcel Faveur
  • Solange Honorine
  • Dominique Desire
  • Marie Annick Selly
  • Jean-René Comtois
  • Marie Laure Picot
  • Williams Eclapier
  • Odile Ramin
  • Obeïda Mogalia
Claudy Fruteau
Claudy Fruteau (5 élus) Pour saint-andre, ensemble toujours plus forts 		5 604 22,84%
  • Claudy Fruteau
  • Alain Aquilimeba
  • Rita Houng-Chui-Kien
  • Robert Nativel
  • Colette Aquilimeba
Joe Bedier
Joe Bedier (3 élus) Priorite saint-andre 		3 575 14,57%
  • Joe Bedier
  • Gélita Hoarau
  • Jean-Max Govindassamy
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 73,08%
Taux d'abstention 26,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 25 428

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Paul Virapoullé
Jean Paul Virapoullé Saint-andre plus humain, saint-andre plus dynamique 		11 365 49,96%
Claudy Fruteau
Claudy Fruteau Pour saint-andre, ensemble toujours plus forts 		5 024 22,08%
Joe Bedier
Joe Bedier Priorite saint-andre 		2 753 12,10%
Serge Camatchy
Serge Camatchy Rassemblement pour saint-andre 		2 432 10,69%
Jean-Francois Ramassamy
Jean-Francois Ramassamy Ensamb allons fait bouge saint-andre 		845 3,71%
Jean Marie Cotaya
Jean Marie Cotaya Un nouveau visage pour saint-andre 		328 1,44%
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 68,08%
Taux d'abstention 31,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 23 688

Villes voisines de Saint-André

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