Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-André sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André
13:10 - Une majorité Divers gauche issue des résultats de l'élection municipale de 2020 à Saint-André
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore façonnés par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-André. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Marie Virapoullé (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 31,47% des bulletins. À ses trousses, Joé Bedier (Divers gauche) a engrangé 4 524 votes (24,88%). Enfin, on retrouvait Eric Fruteau (Divers gauche), s'adjugeant 17,09% des bulletins. Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Joé Bedier l'a finalement emporté avec 52,16% des suffrages, face à Jean-Marie Virapoullé s'adjugeant 47,83% des électeurs inscrits. Contre toute attente, le candidat a réalisé un retour impressionnant, démontrant que les réserves de voix ont été décisives. Même si Jean-Marie Virapoullé a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 5 289 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Joé Bedier a pu profiter du report de voix des électeurs de Eric Fruteau. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-André, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser.
09:57 - Journée électorale à Saint-André : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 49 bureaux de vote de Saint-André. Les élections municipales offrent la possibilité aux 41 856 électeurs de Saint-André de se prononcer sur les défis qui concernent leur commune. À Saint-André et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui sera élu après Joé Bedier (Divers gauche), qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Saint-André est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André
|Tête de listeListe
|
Eric Fruteau
Liste divers gauche
DEMAIN SAINT ANDRE
|
|
Jean-Marie Virapoullé
Liste divers droite
NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE
|
|
Jean-Marie Cotaya
Liste divers droite
LE CHANGEMENT EST ARRIVE
|
|
Leopoldine Settama-Vidon
Liste divers centre
ALON MET SAINT ANDRE EN LER
|
|
Stéphane Soupramanien
Liste divers droite
SAINT ANDRE LE RENOUVEAU
|
|
Joé Bedier
Liste divers gauche
SAINT-ANDRE, HORIZON 2032
|
|
Jean-Michel Sautron
Liste d'extrême droite
ALON MET' LA MAIN ENSEMB
|
|
Laurent Virapoulle
Liste du Rassemblement National
LES SAINT ANDREENS D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joé Bedier (34 élus) Saint-andre, un nouvel horizon
|10 703
|52,16%
|
|Jean-Marie Virapoullé (11 élus) Agir avec passion pour saint andré
|9 813
|47,83%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André
|Taux de participation
|54,84%
|Taux d'abstention
|45,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 656
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Virapoullé Agir avec passion pour saint andré
|5 722
|31,47%
|Joé Bedier Saint-andre, un nouvel horizon
|4 524
|24,88%
|Eric Fruteau Donnons un temps d'avance a saint-andre
|3 107
|17,09%
|Jean François Ramassamy Saint andre d'abord
|1 058
|5,81%
|Serge Antoine Camatchy Emergence-reunion
|1 001
|5,50%
|Sylvie Moutoucomorapoule Demain se decide aujourd'hui
|1 000
|5,50%
|Léopoldine Settama-Vidon Nout tout ensemble
|951
|5,23%
|Ranjit Camalon Le vrai changement
|509
|2,79%
|Jean-Marie Cotaya Un nouveau maire pour saint andre
|172
|0,94%
|Josette Vee Vivre libre et mieux a saint-andre
|136
|0,74%
|Participation au scrutin
|Saint-André
|Taux de participation
|48,06%
|Taux d'abstention
|51,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 867
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Paul Virapoullé (37 élus) Saint-andre plus humain, saint-andre plus dynamique
|15 348
|62,57%
|
|Claudy Fruteau (5 élus) Pour saint-andre, ensemble toujours plus forts
|5 604
|22,84%
|
|Joe Bedier (3 élus) Priorite saint-andre
|3 575
|14,57%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André
|Taux de participation
|73,08%
|Taux d'abstention
|26,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|25 428
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Paul Virapoullé Saint-andre plus humain, saint-andre plus dynamique
|11 365
|49,96%
|Claudy Fruteau Pour saint-andre, ensemble toujours plus forts
|5 024
|22,08%
|Joe Bedier Priorite saint-andre
|2 753
|12,10%
|Serge Camatchy Rassemblement pour saint-andre
|2 432
|10,69%
|Jean-Francois Ramassamy Ensamb allons fait bouge saint-andre
|845
|3,71%
|Jean Marie Cotaya Un nouveau visage pour saint-andre
|328
|1,44%
|Participation au scrutin
|Saint-André
|Taux de participation
|68,08%
|Taux d'abstention
|31,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|23 688
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