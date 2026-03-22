Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les résultats du 2e tour

Programme de Joé Bedier à Saint-André (SAINT-ANDRE, HORIZON 2032)

Transformation de Saint-André

La ville de Saint-André a connu une transformation significative au cours des dernières années, mettant fin à des décennies d'immobilisme. Des projets de rénovation du centre-ville et de modernisation des services municipaux ont été engagés. Cette dynamique vise à créer des activités et des emplois locaux, essentiels pour le développement de la commune.

Engagement pour l'intérêt général

Le candidat souligne l'importance de placer l'intérêt général avant les intérêts particuliers pour éviter les pratiques qui ont freiné le développement de Saint-André. Il s'engage à ne pas laisser revenir ceux qui ont contribué à l'immobilisme de la ville. La continuité et la stabilité sont essentielles pour poursuivre les efforts de développement économique.

Justice sociale et pouvoir d'achat

La justice sociale et le pouvoir d'achat sont des priorités majeures du programme pour 2026-2032. Une mesure phare sera la mise en place d'une cantine à 1 euro pour tous les enfants dans les écoles de Saint-André. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité et la solidarité au sein de la communauté.

Importance de l'eau potable

Le candidat insiste sur la nécessité de défendre l'accès à l'eau potable pour tous les habitants de Saint-André. Il critique le choix de l'opposition de soutenir un maire extérieur pour la présidence de la CIREST, soulignant que l'eau et les transports sont des enjeux vitaux. Il appelle à un retour de Saint-André à la présidence de la CIREST pour garantir la sécurité et le bien-être des citoyens.