Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-André sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André
11:52 - Qui est en tête à Saint-André avant le 2e tour de cette municipale ?
Dimanche dernier, c'est Joé Bedier (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 30,02 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Laurent Virapoulle (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 21,71 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Joé Bedier a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,14 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marie Virapoullé, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Eric Fruteau, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 16,49 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Saint-André, l'élection a vu 52,40 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joé Bedier
Liste divers gauche
SAINT-ANDRE, HORIZON 2032
|
|
Laurent Virapoulle
Liste divers droite
LES SAINT ANDREENS D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joé BEDIER (Ballotage) SAINT-ANDRE, HORIZON 2032
|6 516
|30,02%
|Laurent VIRAPOULLE (Ballotage) LES SAINT ANDREENS D'ABORD
|4 712
|21,71%
|Jean-Marie VIRAPOULLÉ (Ballotage) NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE
|4 516
|20,80%
|Eric FRUTEAU (Ballotage) DEMAIN SAINT ANDRE
|3 580
|16,49%
|Leopoldine SETTAMA-VIDON ALON MET SAINT ANDRE EN LER
|968
|4,46%
|Stéphane SOUPRAMANIEN SAINT ANDRE LE RENOUVEAU
|909
|4,19%
|Jean-Michel SAUTRON ALON MET' LA MAIN ENSEMB
|345
|1,59%
|Jean-Marie COTAYA LE CHANGEMENT EST ARRIVE
|161
|0,74%
|Participation au scrutin
|Saint-André
|Taux de participation
|52,40%
|Taux d'abstention
|47,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Nombre de votants
|22 496
Source : ministère de l’Intérieur
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