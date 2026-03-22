Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joé Bedier
Joé Bedier Liste divers gauche
SAINT-ANDRE, HORIZON 2032
  • Joé Bedier
  • Gilberte Rayepin Moutoussamy
  • Jean Michel Jauze
  • Adélaïde Cerveaux
  • Jean-Marc Pequin
  • Evelyne Voisin
  • Christian Gotte
  • Stéphanie Poiny-Toplan
  • Laurent Papaya
  • Marie Linda Virapin Kichenin
  • Laurent Ramassamy
  • Alexa Soupou
  • Gilles Naze
  • Mayline Brennus
  • Georges Parvedy
  • Asmahane Issimaila Hamida
  • Jean-Paul Constant
  • Migline Grondin
  • Roger Robert
  • Josette Sababady
  • Mickaël Soubaya
  • Tatiana Boyer
  • Jimmy Grondin
  • Cindy Thermea
  • Yannick Ramin
  • Jimmye Coupou
  • Michel Mazeau
  • Valérie Balbine
  • Roland Moutien
  • Maryse Brigitte Alamele
  • Alain Moutama Ramaye
  • Marie Lariviere
  • Serge Tolsy
  • Marine Talita Sitouze
  • Jean Pierre Gourama
  • Thérèse Savrimoutou
  • Pierre Nourby
  • Dolly Totma
  • Djothi Ramsamy
  • Marie Karine Diries
  • Patrice Fleuricourt
  • Eva Riviere
  • Jean Firmin Moutama
  • Claire Dargel
  • Bernard Martial
  • Huguette Panon
  • Grégory Pause
Laurent Virapoulle
Laurent Virapoulle Liste divers droite
LES SAINT ANDREENS D'ABORD
  • Laurent Virapoulle
  • Juanita Caniguy
  • Olivier Desire
  • Doly Ramsamy Epouse Paulcan
  • Jean-Marie Virapoullé
  • Marie-Helene Naud Carpanin
  • Jismy Voulamale
  • Lindsay Joelle Appavoupoulle
  • Judex Thermea
  • Sabrina Benoit
  • David Rabot
  • Jessika Richard
  • Bruno Ramsamy
  • Naomie Grondin
  • Jimmy Valery
  • Sorenza Mounichetty
  • Christopher Bernon
  • Marie Noelle Bernard
  • Bruno Castaingt
  • Bibi Nubee Meajun
  • Jean François Ramassamy
  • Carole Sornom Ganova
  • Jean Marc Soubaya Pajaniandy
  • Carole Abdallah
  • Adil Mamodaly
  • Margarette Toulon
  • Jean Louis Allamele
  • Fabiola Grondin
  • Williams Eclapier
  • Karine Damour
  • Ludovic Barbe
  • Mireille Honorine Ally
  • Alexandre Dobi
  • Esmeralda Otin
  • Daniel Etrayen
  • Latchoumi Gangou
  • Yaya Abdallah
  • Fayzati Riziki
  • Alain Hoareau
  • Sonia Crescence
  • Ismael Gaia
  • Celine Parvedy
  • David Amaye
  • Kamala Jebane Moutoucamarapoule
  • Baptiste Picard
  • Marceline Mariaye
  • Koumar Balazi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André

Tête de listeListe Voix % des voix
Joé BEDIER
Joé BEDIER (Ballotage) SAINT-ANDRE, HORIZON 2032 		6 516 30,02%
Laurent VIRAPOULLE
Laurent VIRAPOULLE (Ballotage) LES SAINT ANDREENS D'ABORD 		4 712 21,71%
Jean-Marie VIRAPOULLÉ
Jean-Marie VIRAPOULLÉ (Ballotage) NOU TIENBO NOU LARG PA POU SAINT-ANDRE 		4 516 20,80%
Eric FRUTEAU
Eric FRUTEAU (Ballotage) DEMAIN SAINT ANDRE 		3 580 16,49%
Leopoldine SETTAMA-VIDON
Leopoldine SETTAMA-VIDON ALON MET SAINT ANDRE EN LER 		968 4,46%
Stéphane SOUPRAMANIEN
Stéphane SOUPRAMANIEN SAINT ANDRE LE RENOUVEAU 		909 4,19%
Jean-Michel SAUTRON
Jean-Michel SAUTRON ALON MET' LA MAIN ENSEMB 		345 1,59%
Jean-Marie COTAYA
Jean-Marie COTAYA LE CHANGEMENT EST ARRIVE 		161 0,74%
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 52,40%
Taux d'abstention 47,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 22 496

Source : ministère de l’Intérieur

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