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19:19 - Saint-André aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Saint-André, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 395 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 255 entreprises, Saint-André est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (70,08%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 309 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 17,59%, synonyme d'une situation économique tendue. Saint-André manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-André aux derniers scrutins ? Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Saint-André il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,97% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,77% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 33,79% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 61,72% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 48,48% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 52,49% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 60,61% le dimanche suivant, actant la victoire pour Michèle Martinez.

16:58 - Saint-André : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de l'élection municipale 2026, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Saint-André. Aux municipales de 2020, l'abstention avait atteint 45,46 % au premier tour, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux. 1 527 votants s'étaient à l'inverse déplacés, de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid. Notons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 24,12 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 44,19 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,13 %, contre 53,29 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Saint-André Les élections des députés à Saint-André organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Michèle Martinez (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 52,49% au premier tour, devant Julien Baraillé (Union de la gauche) avec 23,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Michèle Martinez culminant à 60,61% des votes localement. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à Saint-André avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,48%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 12,71% des suffrages. .

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-André reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-André votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,97%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,14%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 59,77% pour Marine Le Pen, contre 40,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-André soutenaient en priorité Michèle Martinez (RN) avec 33,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,72% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-André laisse ainsi apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Saint-André Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-André, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,30 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 169 200 euros la même année, en net recul par rapport aux 595 000 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-André atteint désormais 34,83 % en 2024 (contre 13,73 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-André s'est chiffrée à 855 euros en 2024 (contre 561 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-André Lors des municipales de 2020 à Saint-André, les résultats ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Samuel Moli a pris la première place en recueillant 68,91% des voix. Juste derrière, Sabine Colomer a engrangé 178 voix (11,87%). Cette victoire écrasante de Samuel Moli a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-André, cette géographie électorale pose les bases. Pour l'opposition, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.