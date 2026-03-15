Résultat municipale 2026 à Saint-André (66690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-André a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel MOLI
Samuel MOLI (21 élus) ANDRÉENS UNIS POUR DEMAIN 		1 402 76,20%
  • Samuel MOLI
  • Marie-Thérèse IMBARD
  • Gilbert CRITELLI
  • Anna ESTEVE ROUGET
  • François MANCEBO
  • Séverine COLMÉNÉRO
  • Michel LAGARRIGUE
  • Marie-Claude MARTY
  • Jean-Marc RESPAUT
  • Leïla LARTAUD-MEISTERTZHEIM
  • Jacques JOURDA
  • Yoko AKL
  • Jean-Jacques ZANIN
  • Erika BRIERE
  • Gilles PLANAS
  • Lydie N'GUYEN
  • Didier SICART
  • Leslie GUIBOUD
  • Jérôme PAGANON
  • Amélia GOMEZ-NARROS
  • Bernard DEROEUX
Régis CULOT
Régis CULOT (2 élus) ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ELAN 		438 23,80%
  • Régis CULOT
  • Sabine POULIQUEN
Participation au scrutin Saint-André
Taux de participation 63,46%
Taux d'abstention 36,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 879

Source : ministère de l’Intérieur

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