Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers

Tête de listeListe
Jean-Pierre Cornevin
Jean-Pierre Cornevin Liste divers gauche
Saint André 2026 une ville solidaire, écologique, citoyenne exemplaire
  • Jean-Pierre Cornevin
  • Patricia Rogé
  • Florent Ballanfat
  • Sylvie Garet
  • Benoit Thurat
  • Souad Boutzgamout
  • Thomas Conroux
  • Bérangère Stoky
  • Nicolas Spote
  • Hélène Touraisin
  • Pascal Lemaitre
  • Maya Alrahabi
  • Gérald Bazin
  • Chamara Boukhorsa
  • Abdelkrim Bougtib
  • Annick Cassegrain
  • Hervé Pruvost
  • Élodie Rivallain
  • Philippe Bourgeois
  • Danièle Drivon
  • François Brigandet
  • Charline Cornevin
  • Christophe Arata
  • Sidney Jouart
  • Farid Maizi
  • Chrystel Carron
  • Jean-Michel Pottier
  • Amandine Solet
  • Davy de Schamphelaere
  • Fathia Soltani
  • Claude Marot
  • Audrey Thiel
  • Sébastien Laroche
  • Hélène Buffeteau
  • Malcom Kiolle
Vincent Lefevre
Vincent Lefevre Liste du Rassemblement National
FAIRE REVIVRE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
  • Vincent Lefevre
  • Graziella Ollier
  • Florian Vanaret
  • Alice Gallery
  • Louis Ackermann
  • Elisabeth Chamberlin
  • Gwendal Robach
  • Abigaïl Roch
  • Jean-Baptiste Monteiro
  • Angélina Garcia
  • Franck Stoltz
  • Julia Fridel
  • Didier Fridel
  • Sonia Lecomte
  • Philippe Lecomte
  • Nathalie Thomas
  • Luc Charau
  • Jacqueline Debret
  • André Leininger
  • Olivette Jappain
  • Didier Larose
  • Madeleine Spoor
  • Vincent Varoquier
  • Nicole Pillard
  • Alexis Chamberlin
  • Marie-Laure Kiner
  • Jean-Claude Rapenne
  • Paulette Leroux
  • René Berlot
  • Vanessa Belin
  • Pierre Décampeaux
  • Christelle Hilpipre
  • Sylvain Tridon
  • Marie-Laure Guth
Catherine Ledouble
Catherine Ledouble Liste divers droite
Ensemble, continuons!
  • Catherine Ledouble
  • Emmanuel Lima
  • Marie-Pierre Leroy
  • Didier Perrard
  • Catherine Berlot
  • André Maitrot
  • Véronique Riccardi
  • Pierre-Marie Nefflier
  • Stéphanie Edesa
  • Sébastien Grosjean
  • Olympe Paglia
  • Pascal Goujard
  • Nathalie Mont-Desfontaines
  • Jean-Luc Dragon
  • Claudie Lanoux
  • Jean-Michel Dumont
  • Sylvie Quintart
  • Farid Rahamnia
  • Selda Demir
  • Hicham Chehade
  • Angélique Denis
  • Alain Balland
  • Gorete Josso
  • Raymond Brunet
  • Myriam Kurowski
  • Bruno Warnesson
  • Meryam Ercan
  • Yannick Greffe
  • Brigitte Gatouillat
  • Rodolphe Grammont
  • Marie-Evelyne Pernot
  • Jorge Carvalho
  • Michèle Roth
  • Renaud Bossaert
  • Sandra Durupt

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Ledouble
Catherine Ledouble (28 élus) Ensemble, allons plus loin ! 		1 527 64,84%
  • Catherine Ledouble
  • Emmanuel Lima
  • Michèle Roth
  • André Maitrot
  • Marie-Pierre Leroy
  • Sébastien Grosjean
  • Olympe Paglia
  • Jean-Pierre Argaut
  • Stéphanie Edesa
  • Jean-Luc Dragon
  • Sylvie Quintart
  • Pascal Goujard
  • Claudie Lanoux
  • Jean-Pierre Triaulaire
  • Véronique Riccardi
  • Régis Regnier
  • Véronique Nonciaux - Grados
  • Farid Rahamnia
  • Selda Demir
  • Pierre-Marie Nefflier
  • Catherine Berlot
  • Alain Balland
  • Séverine Stab
  • Raymond Brunet
  • Myriam Kurowski
  • Jean-Michel Dumont
  • Sandra Durupt
  • Renaud Bossaert
Jean-Pierre Cornevin
Jean-Pierre Cornevin (5 élus) St andré 2020, une ville solidaire, écologique, citoyenne exemplaire 		828 35,15%
  • Jean-Pierre Cornevin
  • Patricia Rogé
  • Sébastien Laroche
  • Virginie Saint-Dizier
  • Florent Ballanfat
Participation au scrutin Saint-André-les-Vergers
Taux de participation 30,11%
Taux d'abstention 69,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 445

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Balland
Alain Balland (27 élus) Ensemble, continuons ! 		2 567 57,51%
  • Alain Balland
  • Catherine Ledouble
  • Arnaud Montenon
  • Anne Schweitzer
  • Jean-Pierre Argaut
  • Catherine Maillard
  • Sébastien Grosjean
  • Alexandra Ruiz-Carreau
  • André Maitrot
  • Annie Gremillet
  • Jean-Luc Dragon
  • Michèle Roth
  • Jean-Pierre Triaulaire
  • Sandrine Pantaleon
  • Emmanuel Lima
  • Françoise Casery
  • José Salgado
  • Martine Nieuwmunster
  • Fabien Sitkiewicz
  • Jacqueline Charvot
  • Pierre-Marie Nefflier
  • Véronique Riccardi
  • Didier Perrard
  • Sylvie Hubert
  • Raymond Brunet
  • Sylvie Duquenois
  • Philippe Goddefroy
Philippe Deon
Philippe Deon (3 élus) Saint andre cap sur l'avenir 		853 19,11%
  • Philippe Deon
  • Odile Colas
  • Jean-Pierre Cornevin
Axel Domagala
Axel Domagala (2 élus) Saint-andre front national 		622 13,93%
  • Axel Domagala
  • Angélique Ranc
Claude Bianchi
Claude Bianchi (1 élu) Agir avec vous pour saint andre les vergers 		421 9,43%
  • Claude Bianchi
Participation au scrutin Saint-André-les-Vergers
Taux de participation 56,20%
Taux d'abstention 43,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 4 557

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