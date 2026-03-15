Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers : les infos en direct

Ville solidaire

Le projet vise à protéger le pouvoir d'achat des habitants en maintenant les tarifs des services municipaux. De nouvelles formes de solidarité seront mises en place, comme un commerce solidaire et un accès libre aux transports pour les jeunes et les seniors. Une mutuelle communale sera également instaurée pour garantir un accès abordable à la santé.

Ville écologique

Face à l'urgence climatique, des actions concrètes seront entreprises pour rendre la commune autosuffisante en produits alimentaires. Une structure agricole bio sera créée pour alimenter la restauration scolaire et préserver les terres agricoles. De plus, des espaces boisés et des jardins partagés seront développés pour redonner sa place à la nature.

Ville citoyenne

La mairie sera transformée en Maison de la Citoyenneté, un lieu de rencontre et de participation pour les habitants. Des infrastructures comme une salle polyvalente et un espace de marché bio seront construites pour favoriser le lien social. Des aménagements sportifs seront également réalisés pour encourager l'engagement communautaire.

Tranquillité publique

Un renforcement de la police municipale de proximité est prévu pour améliorer la sécurité des quartiers. Cette police sera visible et à l'écoute des besoins des habitants, notamment aux abords des écoles. L'objectif est de créer un environnement plus sûr et serein pour tous les citoyens.