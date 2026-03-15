Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-André-les-Vergers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-les-Vergers.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-les-Vergers
13:10 - Les résultats de la dernière élection municipale à Saint-André-les-Vergers
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle marqués par le résultat des dernières municipales à Saint-André-les-Vergers. Dès le premier tour de scrutin, Catherine Ledouble (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 64,84% des soutiens. À sa poursuite, Jean-Pierre Cornevin (Divers gauche) a engrangé 35,15% des voix. Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-André-les-Vergers, ce décor pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Saint-André-les-Vergers : les horaires d'ouverture
Les 10 bureaux de vote de la commune de Saint-André-les-Vergers ferment leurs portes à 18 heures. Dans le cadre des municipales de 2026, les habitants de Saint-André-les-Vergers sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Saint-André-les-Vergers. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-les-Vergers
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Cornevin
Liste divers gauche
Saint André 2026 une ville solidaire, écologique, citoyenne exemplaire
|
|
Vincent Lefevre
Liste du Rassemblement National
FAIRE REVIVRE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
|
|
Catherine Ledouble
Liste divers droite
Ensemble, continuons!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Ledouble (28 élus) Ensemble, allons plus loin !
|1 527
|64,84%
|
|Jean-Pierre Cornevin (5 élus) St andré 2020, une ville solidaire, écologique, citoyenne exemplaire
|828
|35,15%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-les-Vergers
|Taux de participation
|30,11%
|Taux d'abstention
|69,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 445
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Balland (27 élus) Ensemble, continuons !
|2 567
|57,51%
|
|Philippe Deon (3 élus) Saint andre cap sur l'avenir
|853
|19,11%
|
|Axel Domagala (2 élus) Saint-andre front national
|622
|13,93%
|
|Claude Bianchi (1 élu) Agir avec vous pour saint andre les vergers
|421
|9,43%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-les-Vergers
|Taux de participation
|56,20%
|Taux d'abstention
|43,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Nombre de votants
|4 557
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