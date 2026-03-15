Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille

Tête de listeListe
Elisabeth Masse
Elisabeth Masse Liste divers centre
Poursuivons notre action
  • Elisabeth Masse
  • Régis Logier
  • Marie Marchand
  • Michel Huylebroeck
  • Pascale Lahouste
  • Nicolas Le Neindre
  • Joséphine Farineaux
  • Laurent Govaert
  • Nathalie Andre
  • Pascal Thibaut
  • Danielle Senechal
  • Grégoire Perot
  • Céline Seguin
  • Nayden Makusa
  • Perrine Waymel
  • Aymric Spriet
  • Habiba Quilliard
  • Hervé Lesieux
  • Muriel Vanhersecke
  • Louis Bonningues
  • Laëtitia Dereumaux
  • David Turotte
  • Myriam Fontenier
  • Sébastien Bouret
  • Florence Polart
  • François Mercier
  • Emmanuelle Laurent
  • Cédric André
  • Sandrina Ronchiadin
  • Jean Driege
  • Kerianne Spriet
  • Serge Gostijanovic
  • Maud Lesperres
  • Nicolas Maton
  • Alexandrine Letartre
Cyprien Richer
Cyprien Richer Liste divers gauche
Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale
  • Cyprien Richer
  • Fatima Descamps
  • Esteban Garcia
  • Karine Attinault
  • Émeric André
  • Frédérique Brillot
  • Francis Gosset
  • Pauline Vandoolaeghe
  • Sylvain Gousseau
  • Dorothée Lenglain
  • Laurent Renouf
  • Peggy Bauweraerts
  • Thibaut Maraquin
  • Marion Cailleret
  • Thierry Libaert
  • Marie Colinet
  • Alain Houzeaux
  • Marie Venet
  • Christophe Kindt
  • Natacha Pastoukoff
  • Jean-Pierre Laviéville
  • Elisabeth Croquette
  • Rabah Ghomrane
  • Christine Deconynck
  • Geoffroy Timelli
  • Miranda Duee
  • Thomas Pamart
  • Claire Dewisme
  • Jean Venet
  • Dominique Leboucq-Dujardin
  • Romain Delahoche
  • Madelon Gracin
  • Théo Tsamba
  • Danielle Laueriere
  • Julien Lecuyer
Thomas Fabre
Thomas Fabre Liste divers centre
SAINT-ANDRÉ DEMAIN
  • Thomas Fabre
  • Mélanie Clusman
  • Nicolas Bray
  • Martine Demuys
  • Maxime Bonte
  • Christelle Rogge
  • Didier Parsy
  • Véronique Dolvelde
  • Patrick Stamper
  • Laurence Ameloot
  • Jacques Gruson
  • Marie-Hélène Follet
  • Philippe Logier
  • Flavie d'Amario
  • Stephane Cauterman
  • Stéphanie Duwiquet
  • Landelin Crepel
  • Kendra Lounes
  • Julien Nouri
  • Danièle Delmoitie
  • Gaëtan Peelman
  • Renee Claeys
  • Christophe Lyoen
  • Jacqueline Adamczyk
  • David Henaux
  • Anne-Marie Fertray
  • Hafedh Amamou
  • Lucie Matthys
  • Ludovic Gras
  • Fatoumata Keita
  • Maxence Mockers
  • Marie-Claude Gailliard
  • Sébastien Verzele
  • Christelle Meulin
  • Patrick Pollet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth Masse
Elisabeth Masse (26 élus) Avec elisabeth masse, agissons pour une ville durable 		1 698 57,89%
  • Elisabeth Masse
  • Jean-Pierre Eurin
  • Pascale Lahouste
  • Olivier Lecointe
  • Josephine Farineaux
  • Nicolas Le Neindre
  • Claude Wasilkowski
  • Pascal Thibaut
  • Danielle Senechal
  • Didier Parsy
  • Delphine Misztal
  • Michel Huylebroeck
  • Carmen Gonzalez Ruiz
  • Laurent Govaert
  • Julie Hennebelle
  • Louis Cruchet
  • Martine Durieux
  • Cédric André
  • Celine Seguin
  • Serge Gostijanovic
  • Marie Marchand
  • Sébastien Leblanc
  • Lydie Yap
  • Régis Logier
  • Véronique Tavernier
  • Louis-Marie Hardy
Loïc Lebez
Loïc Lebez (7 élus) Osons l'alternative citoyenne 		1 235 42,10%
  • Loïc Lebez
  • Déborah Andre
  • Cyprien Richer
  • Isabelle Colnenne
  • Esteban Garcia
  • Myrtille Maerten
  • Guillaume Monceaux
Participation au scrutin Saint-André-lez-Lille
Taux de participation 35,52%
Taux d'abstention 64,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 998

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth Masse
Elisabeth Masse Avec elisabeth masse, agissons pour une ville durable 		1 639 46,97%
Loïc Lebez
Loïc Lebez Osons l'alternative citoyenne 		815 23,35%
Olivier Henno
Olivier Henno Liste olivier henno. pour saint-andré, ensemble relevons les nouveaux défis nouvelle motivation/ nouvelles idées / nouvelle équipe. liste d'union du centre, de la droite modérée, des écologistes et de personnalités locales 		687 19,69%
Rudy Delaplace
Rudy Delaplace Avec vous, faisons respirer saint-andré 		348 9,97%
Participation au scrutin Saint-André-lez-Lille
Taux de participation 42,55%
Taux d'abstention 57,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 588

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Henno
Olivier Henno (29 élus) Liste olivier henno "ensemble, pour le saint-andré que nous aimons !" 		3 033 67,56%
  • Olivier Henno
  • Marie Elisabeth Masse
  • André Dubreucq
  • Pascale Lahouste
  • Rudy Delaplace
  • Christelle Delebarre
  • Philippe Calais
  • Claude Wasilkowski
  • Jean-Pierre Eurin
  • Thérèse Viemon
  • Eric Mielke
  • Martine Demuys
  • Francis Baekelandt
  • Géraldine Delemazure-Melon
  • Daniel Boucaut
  • Danielle Senechal
  • Thomas Fabre
  • Marie-Hélène Follet
  • Patrick Colard
  • Nelly Richard
  • Sébastien Leblanc
  • Ambrine Wiart
  • Michel Sciarrino
  • Isabelle Witterbecq
  • Nicolas Le Neindre
  • Nicole Faubry-Hide
  • Christian Calonne
  • Florence Leroy
  • Henri Dusautois
Emmanuel Pic
Emmanuel Pic (2 élus) Autrement avec les andresien-ne-s 		669 14,90%
  • Emmanuel Pic
  • Ghislaine Cavrot
Loïc Lebez
Loïc Lebez (1 élu) Saint andre : tous acteurs de notre ville 		490 10,91%
  • Loïc Lebez
Patrice Cappelle
Patrice Cappelle (1 élu) Rassemblement saint andre front de gauche 		297 6,61%
  • Patrice Cappelle
Participation au scrutin Saint-André-lez-Lille
Taux de participation 56,52%
Taux d'abstention 43,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 4 658

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