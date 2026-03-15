Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille
- Résultat municipale 2020 Saint-André-lez-Lille
- Résultat municipale 2014 Saint-André-lez-Lille
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-André-lez-Lille sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-lez-Lille.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-lez-Lille
13:10 - L'élection de 2020 : la liste "Avec Elisabeth Masse, Agissons Pour Une Ville Durable" majoritaire à Saint-André-lez-Lille
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-André-lez-Lille ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Elisabeth Masse (Divers centre) a distancé ses rivaux avec 1 639 bulletins (46,97%). Dans la position du principal opposant, Loïc Lebez (Divers) a capté 23,35% des votes. Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Elisabeth Masse l'a finalement emporté avec 1 698 voix (57,89%), face à Loïc Lebez avec 1 235 électeurs (42,10%). La prime au premier s'est affirmée, débouchant sur une victoire sans bavure. Bien que Loïc Lebez ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 420 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Saint-André-lez-Lille
Les municipales sont l'occasion pour les électeurs de Saint-André-lez-Lille de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Saint-André-lez-Lille et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Elisabeth Masse (Divers centre) a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Saint-André-lez-Lille est consultable ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Saint-André-lez-Lille sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Retrouvez les résultats à Saint-André-lez-Lille ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille
|Tête de listeListe
|
Elisabeth Masse
Liste divers centre
Poursuivons notre action
|
|
Cyprien Richer
Liste divers gauche
Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale
|
|
Thomas Fabre
Liste divers centre
SAINT-ANDRÉ DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elisabeth Masse (26 élus) Avec elisabeth masse, agissons pour une ville durable
|1 698
|57,89%
|
|Loïc Lebez (7 élus) Osons l'alternative citoyenne
|1 235
|42,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-lez-Lille
|Taux de participation
|35,52%
|Taux d'abstention
|64,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 998
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elisabeth Masse Avec elisabeth masse, agissons pour une ville durable
|1 639
|46,97%
|Loïc Lebez Osons l'alternative citoyenne
|815
|23,35%
|Olivier Henno Liste olivier henno. pour saint-andré, ensemble relevons les nouveaux défis nouvelle motivation/ nouvelles idées / nouvelle équipe. liste d'union du centre, de la droite modérée, des écologistes et de personnalités locales
|687
|19,69%
|Rudy Delaplace Avec vous, faisons respirer saint-andré
|348
|9,97%
|Participation au scrutin
|Saint-André-lez-Lille
|Taux de participation
|42,55%
|Taux d'abstention
|57,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 588
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Henno (29 élus) Liste olivier henno "ensemble, pour le saint-andré que nous aimons !"
|3 033
|67,56%
|
|Emmanuel Pic (2 élus) Autrement avec les andresien-ne-s
|669
|14,90%
|
|Loïc Lebez (1 élu) Saint andre : tous acteurs de notre ville
|490
|10,91%
|
|Patrice Cappelle (1 élu) Rassemblement saint andre front de gauche
|297
|6,61%
|
|Participation au scrutin
|Saint-André-lez-Lille
|Taux de participation
|56,52%
|Taux d'abstention
|43,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|4 658
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