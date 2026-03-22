Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André-lez-Lille

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André-lez-Lille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cyprien Richer
Cyprien Richer Liste divers gauche
Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale
  • Cyprien Richer
  • Fatima Descamps
  • Esteban Garcia
  • Karine Attinault
  • Émeric André
  • Frédérique Brillot
  • Francis Gosset
  • Pauline Vandoolaeghe
  • Sylvain Gousseau
  • Dorothée Lenglain
  • Laurent Renouf
  • Peggy Bauweraerts
  • Thibaut Maraquin
  • Marion Cailleret
  • Thierry Libaert
  • Marie Colinet
  • Alain Houzeaux
  • Marie Venet
  • Christophe Kindt
  • Natacha Pastoukoff
  • Jean-Pierre Laviéville
  • Elisabeth Croquette
  • Rabah Ghomrane
  • Christine Deconynck
  • Geoffroy Timelli
  • Miranda Duee
  • Thomas Pamart
  • Claire Dewisme
  • Jean Venet
  • Dominique Leboucq-Dujardin
  • Romain Delahoche
  • Madelon Gracin
  • Théo Tsamba
  • Danielle Laueriere
  • Julien Lecuyer
Thomas Fabre
Thomas Fabre Liste divers centre
SAINT-ANDRÉ DEMAIN
  • Thomas Fabre
  • Mélanie Clusman
  • Nicolas Bray
  • Martine Demuys
  • Maxime Bonte
  • Christelle Rogge
  • Didier Parsy
  • Véronique Dolvelde
  • Patrick Stamper
  • Laurence Ameloot
  • Jacques Gruson
  • Marie-Hélène Follet
  • Philippe Logier
  • Flavie d'Amario
  • Stephane Cauterman
  • Stéphanie Duwiquet
  • Landelin Crepel
  • Céline Seguin
  • Julien Nouri
  • Jacqueline Adamczyk
  • Grégoire Perot
  • Marie Marchand
  • Nayden Makusa
  • Anne-Marie Fertray
  • Pascal Thibaut
  • Renee Clayes
  • Gaëtan Peelman
  • Fatoumata Keita
  • Christophe Lyoen
  • Kendra Lounes
  • Hafedh Amamou
  • Danièle Delmoitie
  • Ludovic Gras
  • Habiba Quilliard
  • David Henaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyprien RICHER
Cyprien RICHER (Ballotage) Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale 		1 975 38,87%
Thomas FABRE
Thomas FABRE (Ballotage) SAINT-ANDRÉ DEMAIN 		1 722 33,89%
Elisabeth MASSE
Elisabeth MASSE (Ballotage) Poursuivons notre action 		1 384 27,24%
Participation au scrutin Saint-André-lez-Lille
Taux de participation 55,12%
Taux d'abstention 44,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 5 166

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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