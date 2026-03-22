Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-André-lez-Lille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-André-lez-Lille.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-André-lez-Lille
11:53 - Les résultats du premier tour des élections à Saint-André-lez-Lille
Cyprien Richer (Divers gauche) a remporté le premier tour de l'élection municipale à Saint-André-lez-Lille il y a une semaine, avec 38,87 % des voix. Thomas Fabre (Divers centre) s'est classé deuxième avec 33,89 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 27,24 %, Elisabeth Masse (Divers centre) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Saint-André-lez-Lille, l'élection a vu 55,12 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-André-lez-Lille
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-André-lez-Lille a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cyprien Richer
Liste divers gauche
Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale
|
|
Thomas Fabre
Liste divers centre
SAINT-ANDRÉ DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyprien RICHER (Ballotage) Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale
|1 975
|38,87%
|Thomas FABRE (Ballotage) SAINT-ANDRÉ DEMAIN
|1 722
|33,89%
|Elisabeth MASSE (Ballotage) Poursuivons notre action
|1 384
|27,24%
|Participation au scrutin
|Saint-André-lez-Lille
|Taux de participation
|55,12%
|Taux d'abstention
|44,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|5 166
Source : ministère de l’Intérieur
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