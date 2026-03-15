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19:21 - Saint-André-lez-Lille : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-André-lez-Lille regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,57% de cadres pour 12 909 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 938 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 160 foyers fiscaux. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,67% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 511 personnes (3,96%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 439,96 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-André-lez-Lille, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Rassemblement national à Saint-André-lez-Lille : les chiffres récents Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Saint-André-lez-Lille il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,85% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 31,37% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,42% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-André-lez-Lille comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,85% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 24,99% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,52% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 57,45 % d'abstention à Saint-André-lez-Lille La participation s'élevait à 42,55 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-André-lez-Lille (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant provoqué un fort engouement, avec 74,22 % de participation dans la ville (contre une abstention à 25,78 %). Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 47,56 % au premier tour en 2022 à 67,54 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,47 % (51,49 % dans le pays). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville en retrait des urnes. Au soir de cette municipale de 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Saint-André-lez-Lille.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-André-lez-Lille en 2024 Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-André-lez-Lille. Le scrutin des Européennes 2024 à Saint-André-lez-Lille avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,85%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,19% des suffrages. Les élections des députés à Saint-André-lez-Lille qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Charlotte Brun (Union de la gauche) en tête avec 32,14% au premier tour, devant Brigitte Liso (Majorité présidentielle) avec 28,72%. Mais c'est pourtant Brigitte Liso (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 38,03% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Saint-André-lez-Lille ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-André-lez-Lille plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,16% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,63% pour Emmanuel Macron, contre 31,37% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-André-lez-Lille plébiscitaient Octave Delepiere (Nupes) avec 31,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,06% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-André-lez-Lille une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Impôts à Saint-André-lez-Lille : un enjeu central pour 2026 Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Saint-André-lez-Lille, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 38,05 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 273 300 euros environ la même année, contre 4 334 860 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-André-lez-Lille atteint désormais 45,56 % en 2024 (contre 26,27 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-André-lez-Lille a représenté 707 € en 2024 contre 922 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Avec Elisabeth Masse, Agissons Pour Une Ville Durable" majoritaire à Saint-André-lez-Lille Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-André-lez-Lille ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes, Elisabeth Masse (Divers centre) a distancé ses rivaux avec 1 639 bulletins (46,97%). Dans la position du principal opposant, Loïc Lebez (Divers) a capté 23,35% des votes. Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Elisabeth Masse l'a finalement emporté avec 1 698 voix (57,89%), face à Loïc Lebez avec 1 235 électeurs (42,10%). La prime au premier s'est affirmée, débouchant sur une victoire sans bavure. Bien que Loïc Lebez ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 420 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.