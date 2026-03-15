Résultat municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille (59350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-André-lez-Lille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-André-lez-Lille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-André-lez-Lille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyprien RICHER
Cyprien RICHER Osons Saint-André avec Cyprien Richer, Liste citoyenne, écologiste et sociale 		1 975 38,87%
Thomas FABRE
Thomas FABRE SAINT-ANDRÉ DEMAIN 		1 722 33,89%
Elisabeth MASSE
Elisabeth MASSE Poursuivons notre action 		1 384 27,24%
Participation au scrutin Saint-André-lez-Lille
Taux de participation 55,12%
Taux d'abstention 44,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 5 166

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-André-lez-Lille

En savoir plus sur Saint-André-lez-Lille