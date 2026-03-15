Résultat municipale 2026 à Saint-Armel (35230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Armel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Armel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Armel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic CHEREL
Ludovic CHEREL (17 élus) AGIR ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE QUI VOUS RESSEMBLE 		716 70,33%
  • Ludovic CHEREL
  • Jennifer PELTIER
  • François DELANOË
  • Siham AUBRAY
  • Roland HÉLIGON
  • Carine GOUPIL
  • Ludovic HIGNET
  • Stéphanie BOHUON
  • Jérôme ROUVRAIS
  • Fanny PHILIPPE
  • Aurélien DIVET
  • Anne SALLOU
  • Éric BOUTHMY
  • Marie France RAMAGE
  • Guénaël JUMEL
  • Isabelle COHIGNAC
  • Yann BERNARD
Yves Michel LASSAIGNE
Yves Michel LASSAIGNE (2 élus) ENSEMBLE ECRIVONS L'AVENIR DE SAINT ARMEL 		302 29,67%
  • Yves Michel LASSAIGNE
  • Rozenn BELLÉ
Participation au scrutin Saint-Armel
Taux de participation 59,44%
Taux d'abstention 40,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 1 055

Source : ministère de l’Intérieur

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