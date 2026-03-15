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19:18 - Saint-Armel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Armel, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 344 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 132 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,47%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,61% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 43,66% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 644,13 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Armel, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Armel aux derniers scrutins ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Armel en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 15,51% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,69% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 13,56% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Armel comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,52% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,61% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 26,71% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saint-Armel plutôt mobilisée lors des élections La participation des électeurs de Saint-Armel sera, à la fin du scrutin, une clé pour cette élection municipale. La mobilisation atteignait 59,13 % pour le premier tour des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 82,72 %. L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 56,59 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 77,65 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 58,26 %. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Saint-Armel : retour sur les élections de 2024 Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Saint-Armel avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (22,52%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,18% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Armel soutenaient en priorité Gilles Renault (Union de la gauche) avec 40,91% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Christine Le Nabour (Majorité présidentielle), avec 73,29%.

14:57 - À Saint-Armel, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Armel voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,53% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 25,90%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Armel, les électeurs accordaient 73,31% pour Emmanuel Macron, contre 26,69% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Armel soutenaient en priorité Gilles Renault (Nupes) avec 40,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,38%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Armel s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres de Saint-Armel Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Armel, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 628 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 621 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 47,23 % en 2024 (contre 23,04 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 14 230 € en 2024. Un montant loin des quelque 399 600 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 18,18 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Armel Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Saint-Armel ? À l'issue du premier passage aux urnes, Morgane Madiot a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 462 bulletins (53,59%). Deuxième, Pierric Houssel a rassemblé 400 voix (46,40%). Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Saint-Armel, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.