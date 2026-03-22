Résultat municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (26170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Amélie LEBRE (9 élus) Saint-Auban, l'avenir construit avec chaque génération
|102
|51,52%
|
|Véronique CHAUVET (1 élu) Continuons ensemble
|60
|30,30%
|
|Thierry BLANC (1 élu) Vivre ensemble à Saint Auban
|36
|18,18%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
|Taux de participation
|92,99%
|Taux d'abstention
|7,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|199
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Amélie LEBRE (Ballotage) Saint-Auban, l'avenir construit avec chaque génération
|83
|43,23%
|Véronique CHAUVET (Ballotage) Continuons ensemble
|63
|32,81%
|Thierry BLANC (Ballotage) Vivre ensemble à Saint Auban
|46
|23,96%
|Participation au scrutin
|Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
|Taux de participation
|93,46%
|Taux d'abstention
|6,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|200
Election municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
18:33 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
En juin 2024, les élections législatives à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze avaient propulsé aux avants-postes Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 37,58% au premier tour, devant Marie Pochon (Union de la gauche) avec 36,91%. Mais c'est finalement Marie Pochon (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 52,94% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,60%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,15%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,19%). L'orientation des électeurs de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Résultats des élections de 2020 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze : un scrutin sans liste particulier
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé en l'absence de liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jean-Louis Ravoux a récolté le plus grand nombre de suffrages avec 100 voix (72,99%). Juste derrière, Michelle Meyer a recueilli 100 votes (72,99%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors des municipales 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, cette logique très singulière sera de nouveau scrutée avec attention. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, une triangulaire pleine d'incertitude
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste menée par Amélie Lebre (DIV), la liste menée par Véronique Chauvet (DIV) et Thierry Blanc (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine la liste des candidats au second tour. Le bureau de vote de la ville de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze dimanche dernier, le vote a mobilisé 93,46 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Amélie Lebre qui a terminé première avec 43,23 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Véronique Chauvet s'est classée deuxième avec 32,81 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 23,96 %, Thierry Blanc pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (26170)
- Ecole primaire à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Maternités à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Crèches et garderies à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Salaires à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Impôts à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Dette et budget de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Climat et historique météo de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Accidents à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Délinquance à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Inondations à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Nombre de médecins à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Pollution à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Entreprises à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
- Prix immobilier à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze