Résultat municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (26170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Amélie LEBRE
Amélie LEBRE (9 élus) Saint-Auban, l'avenir construit avec chaque génération 		102 51,52%
  • Amélie LEBRE
  • Christophe MONTAUD
  • Sylvie FOLCHER
  • Mathis RAVOUX
  • Caroline BEAUME
  • Aloïs BEC
  • Marinella SAMUEL
  • Patrice CARDINAELS
  • Marion CHASTEL
Véronique CHAUVET
Véronique CHAUVET (1 élu) Continuons ensemble 		60 30,30%
  • Véronique CHAUVET
Thierry BLANC
Thierry BLANC (1 élu) Vivre ensemble à Saint Auban 		36 18,18%
  • Thierry BLANC
Participation au scrutin Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
Taux de participation 92,99%
Taux d'abstention 7,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 199

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Amélie LEBRE
Amélie LEBRE (Ballotage) Saint-Auban, l'avenir construit avec chaque génération 		83 43,23%
Véronique CHAUVET
Véronique CHAUVET (Ballotage) Continuons ensemble 		63 32,81%
Thierry BLANC
Thierry BLANC (Ballotage) Vivre ensemble à Saint Auban 		46 23,96%
Participation au scrutin Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
Taux de participation 93,46%
Taux d'abstention 6,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 200

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