Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-de-Blaye (33820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-de-Blaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-de-Blaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-de-Blaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud OVIDE
Arnaud OVIDE (13 élus) Saint-Aubin avant tout 		306 72,34%
  • Arnaud OVIDE
  • Marie Françoise DUBERGEY
  • Dominique BERNARD
  • Stéphanie BEREK
  • Frederic NAZELLI
  • Amélie MEYNARD
  • Lionel HALLER
  • Agnès LITAISE
  • Frederic ATTAL
  • Laurie GRESTEAU
  • Félicien ARROUGÉ
  • Céline STEINDORF
  • Joël PARIS-HUON
Philippe RUCELLE
Philippe RUCELLE (2 élus) Saint-Aubin, c'est vous 		117 27,66%
  • Philippe RUCELLE
  • Valérie CORSAN
Participation au scrutin Saint-Aubin-de-Blaye
Taux de participation 70,58%
Taux d'abstention 29,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 439

Source : ministère de l’Intérieur

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