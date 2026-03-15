En direct

19:17 - Saint-Aubin-de-Blaye : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Aubin-de-Blaye, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? Dans le village, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,42% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 390 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,02%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,56%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Aubin-de-Blaye mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,98% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Aubin-de-Blaye Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Aubin-de-Blaye en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 40,36% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 64,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 46,29% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 61,05% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 52,62% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 59,95% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Aubin-de-Blaye au crible En ce jour d'élection municipale à Saint-Aubin-de-Blaye, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 236 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 40,62 %, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 76,95 % de participation dans la ville (contre 23,05 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,53 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,41 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se positionne comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Saint-Aubin-de-Blaye classée au centre avant les municipales 2026 L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Saint-Aubin-de-Blaye restait à l'époque une terre de droite nationaliste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Saint-Aubin-de-Blaye avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (52,62%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,08% des suffrages. Les élections législatives à Saint-Aubin-de-Blaye qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en pole position avec 59,95% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 24,52%. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, qui sera privée de second tour

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Aubin-de-Blaye ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Aubin-de-Blaye était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 40,36% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 20,18%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Aubin-de-Blaye, les électeurs accordaient 64,78% pour Marine Le Pen, contre 35,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Aubin-de-Blaye accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 46,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 61,05% des voix.

12:58 - Arnaud OVIDE a-t-il augmenté la fiscalité locale à Saint-Aubin-de-Blaye ? Si on se penche sur la fiscalité de Saint-Aubin-de-Blaye, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,51 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 8 710 € la même année, contre quelque 69 700 euros enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Aubin-de-Blaye atteint désormais un peu moins de 31,02 % en 2024 (contre 13,29 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Aubin-de-Blaye a représenté environ 527 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 324 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Saint-Aubin-de-Blaye Lors des municipales précédentes à Saint-Aubin-de-Blaye, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Il est à noter que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de la première manche électorale, Marie-José Tybule a recueilli le plus de bulletins avec 215 soutiens (97,72%), devançant Annette Barrero qui a recueilli 97,72% des bulletins valides. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Au moment des municipales 2026 à Saint-Aubin-de-Blaye, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration si particulière. À la suite d' une réforme du mode d'élection, précisons néanmoins que la constitution de liste est obligatoire, interdisant dorénavant les candidatures individuelles.