Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-des-Châteaux (44110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-des-Châteaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-des-Châteaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-des-Châteaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GAUVIN
Michel GAUVIN (15 élus) ENSEMBLE POUR DYNAMISER SAINT AUBIN 		425 52,86%
  • Michel GAUVIN
  • Élodie RETIF
  • Robert GIRAULT
  • Laura DEPASSE
  • Grégory LEHOURS
  • Anne FAUCHEUX
  • Pierrick MENARD
  • Françoise ROUILLARD
  • Bernard BODIER
  • Julie GOUJON
  • Chrystel RETIF
  • Bénérice CHEVAL
  • Frédéric SIMONEAU
  • Sophie BERGNEL
  • Pierre MOREL
Julia PRIME
Julia PRIME L'AVENIR AUBINOIS 		379 47,14%
Participation au scrutin Saint-Aubin-des-Châteaux
Taux de participation 65,00%
Taux d'abstention 35,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 832

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire-Atlantique ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Loire-Atlantique. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Aubin-des-Châteaux

En savoir plus sur Saint-Aubin-des-Châteaux