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19:18 - Saint-Aubin-des-Châteaux : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quel portrait faire de Saint-Aubin-des-Châteaux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 749 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 999 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 30,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 208,91 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Aubin-des-Châteaux, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Saint-Aubin-des-Châteaux Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Saint-Aubin-des-Châteaux il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,11% des voix comptabilisées lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,38% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 21,35% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Aubin-des-Châteaux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,42% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,58% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 41,09% lors du vote final, synonyme d'élection de Jean-Claude Raux.

16:58 - Une participation de 39,69 % à Saint-Aubin-des-Châteaux aux dernières municipales L'abstention atteignait 60,31 % à Saint-Aubin-des-Châteaux pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 19,98 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,28 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,92 %, loin des 54,17 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone distancée du processus électoral. À l'occasion de cette élection municipale, cette contingence pèsera en définitive sur les résultats de Saint-Aubin-des-Châteaux.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Aubin-des-Châteaux s'était tournée vers la droite Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Aubin-des-Châteaux soutenaient en priorité Julio Pichon (Rassemblement National) avec 37,58% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julio Pichon culminant à 41,09% des votes localement. Lors des élections européennes en amont, le podium à Saint-Aubin-des-Châteaux s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,42%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,05%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,86%). La préférence des électeurs de Saint-Aubin-des-Châteaux a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Aubin-des-Châteaux demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Aubin-des-Châteaux une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Aubin-des-Châteaux privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,11%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 25,32%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Aubin-des-Châteaux, les électeurs accordaient 50,62% pour Emmanuel Macron, contre 49,38% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Aubin-des-Châteaux soutenaient en priorité Jean-Claude Raux (Nupes) avec 29,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,88% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité stable à Saint-Aubin-des-Châteaux qui aura un impact sur l'issue du scrutin Si l'on examine la fiscalité de Saint-Aubin-des-Châteaux, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,09 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 10 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 186 200 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Aubin-des-Châteaux atteint désormais 27,67 % en 2024 (contre 12,67 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Aubin-des-Châteaux s'est établi à 456 € en 2024, alors que ce montant se situait à 430 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Daniel Rabu s'est imposé à Saint-Aubin-des-Châteaux Les résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Aubin-des-Châteaux ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Agir ensemble pour saint-aubin-des-châteaux' menée par Daniel Rabu a logiquement recueilli 395 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Saint-Aubin-des-Châteaux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces élections sera de déterminer si une opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été donné.