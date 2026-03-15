Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-Épinay (76160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-Épinay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-Épinay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-Épinay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît ANQUETIN
Benoît ANQUETIN (13 élus) Bien vivre à saint Aubin Epinay 		413 71,08%
  • Benoît ANQUETIN
  • Catherine FINETTI
  • Benjamin FIERENS
  • Virginie TURPIN
  • Patrice DELORRIER
  • Nathalie LAPLAIGE
  • Hugo JOURDAN
  • Estelle ADAM
  • Gaël GIBERT
  • Angelina PIOU
  • Thibaud CHOPARD
  • Isabelle MARCOTTE
  • Samy FARZA
Clément AMEDRO
Clément AMEDRO UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-AUBIN-EPINAY 		168 28,92%
Participation au scrutin Saint-Aubin-Épinay
Taux de participation 72,93%
Taux d'abstention 27,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 590

Source : ministère de l’Intérieur

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