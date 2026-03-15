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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Aubin-Épinay Quel portrait faire de Saint-Aubin-Épinay, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 420 logements pour 1 016 habitants, la densité de la ville est de 103 hab par km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (92,62%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 46,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4,57 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Aubin-Épinay manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Saint-Aubin-Épinay ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Saint-Aubin-Épinay en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,84% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,19% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 23,82% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Aubin-Épinay comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,56% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,67% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,78% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Aubin-Épinay classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation atteignait 67,14 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Aubin-Épinay, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors que débutait la crise du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 82,13 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 62,94 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 78,06 % au premier tour, contre 53,25 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le profil d'une zone soucieuse de voter. En ce jour de municipale 2026 à Saint-Aubin-Épinay, cette contingence sera quoi qu'il en soit regardée de près.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Aubin-Épinay Le contexte politique de Saint-Aubin-Épinay a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Aubin-Épinay avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,56% des bulletins. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Aubin-Épinay soutenaient en priorité Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 33,67% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Annie Vidal (Ensemble !), avec 62,22%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Aubin-Épinay reste un territoire tourné vers le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Aubin-Épinay plébiscitaient Annie Vidal (Ensemble !) avec 29,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Vidal virant de nouveau en tête avec 53,14% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Aubin-Épinay votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (34,83%), devant Marine Le Pen qui récoltait 23,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,81% pour Emmanuel Macron, contre 38,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Aubin-Épinay comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle a été l'évolution de l'imposition à Saint-Aubin-Épinay à l'approche des municipales ? À Saint-Aubin-Épinay, en termes de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 803 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 725 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 56,29 % en 2024 (contre 30,93 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 5 440 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 175 100 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 17,23 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Bien Vivre À Saint Aubin Epinay" aux municipales de 2020 à Saint-Aubin-Épinay Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Aubin-Épinay ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Benoît Anquetin a pris la première place avec 78,34% des bulletins. Juste derrière, Florence Le Bras a capté 21,65% des suffrages. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Saint-Aubin-Épinay, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.