Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Aubin-lès-Elbeuf sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
11:45 - Les premiers résultats des élections 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Aubin-lès-Elbeuf dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 52,67 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Gérard Soucasse (Divers centre) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 45,30 % des voix. Derrière, Barbara Dubourg (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 23,35 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 14,35 %, Karim Latreche, étiqueté Parti socialiste, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Arlen Richard-Piedeleu, avec la nuance La France insoumise, a obtenu 10,03 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Aubin-lès-Elbeuf a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arlen Richard-Piedeleu
Liste de La France insoumise
Saint Aubin autrement
|
|
Barbara Dubourg
Liste divers centre
Saint-Aubin vous appartient
|
|
Karim Latreche
Liste du Parti socialiste
Agir ensemble au quotidien !
|
|
Gérard Soucasse
Liste divers centre
Saint-Aubin Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard SOUCASSE (Ballotage) Saint-Aubin Ensemble
|1 364
|45,30%
|Barbara DUBOURG (Ballotage) Saint-Aubin vous appartient
|703
|23,35%
|Karim LATRECHE (Ballotage) Agir ensemble au quotidien !
|432
|14,35%
|Arlen RICHARD-PIEDELEU (Ballotage) Saint Aubin autrement
|302
|10,03%
|Malika MERABET SAINT AUBIN EN COMMUN
|210
|6,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Aubin-lès-Elbeuf
|Taux de participation
|52,67%
|Taux d'abstention
|47,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|3 118
Source : ministère de l’Intérieur
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