Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Aubin-lès-Elbeuf a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Arlen Richard-Piedeleu
Arlen Richard-Piedeleu Liste de La France insoumise
Saint Aubin autrement
  • Arlen Richard-Piedeleu
  • Amélie Vernade
  • Fabrice Turquer
  • Cassandra Dif Burel
  • Jacques Lefaure
  • Virginie Dhermand
  • Lionel Poussier
  • Fanny Jobert
  • Frédéric Barret
  • Fatima Begrar
  • Richard Dufour
  • Nadia Dos Santos
  • Massimo Saadi
  • Hélène Serano
  • Louis Olive
  • Aline Voxeur
  • Christophe Medja
  • Nathalie Capelle
  • Didier Carbon
  • Adeline Mayer
  • Aurélien Ledan
  • Sylvie Chamand
  • Francis Viellot
  • Mélanie Biset
  • Dominique Duvivier
  • Danièle Gruel
  • Marco Le Bon
  • Isabelle Piedeleu
  • Guillaume Montagnon
Barbara Dubourg
Barbara Dubourg Liste divers centre
Saint-Aubin vous appartient
  • Barbara Dubourg
  • Jean-Claude de Pinho
  • Aurélia Van Duffel
  • Sylvain Chartier
  • Emmanuelle Devaux
  • Jérôme Dubois
  • Aurélie Dubosc
  • Romain Gault
  • Sophie Cornière
  • Patrice Bordron
  • Grazyella Garnier
  • Jean Foussadier
  • Laurence Cordebar
  • Gérald Thenaisie
  • Élodie Fonseca Da Luz
  • Cyprien Duhamel
  • Valérie Nellis
  • Julien Dupray-Benmma
  • Ludivine Mans
  • François Ricque
  • Lailla Mairik
  • Bernard Melampe
  • Maëlle Leclerc
  • Eric Morigny
  • Sophie Legrix
  • Yann Hervieu
  • Marie-Line Canteloup
  • Dominique Lebots
  • Pascale Chabrol
  • Anthony Riet
  • Reyzlene Jan
Karim Latreche
Karim Latreche Liste du Parti socialiste
Agir ensemble au quotidien !
  • Karim Latreche
  • Nora Methari
  • Hervé Ott
  • Elodie Lemonnier
  • Jérôme Chéron
  • Lynda Hirèche
  • Jérôme Pierrain
  • Perle Fontaine
  • Marc Peixoto
  • Fatimata Gueye
  • James Buré
  • Patricia Le Jannou
  • Lazhar Chiga
  • Corinne Nonin
  • Jérome Brument
  • Soumia El Badri
  • Jean-François Leroy
  • Vanessa Le Duc
  • Nassim Belaïd
  • Fatima Da Silva
  • Gabriel Méreau
  • Valérie Boulet
  • Johann Jan
  • Allison Gorin
  • Aurélien Pignoque
  • Christine Gourdeaux
  • Boussaâd Guerza
  • Erica Coutts
  • Reynald Duval
  • Véronique Autrou
  • Patrick Cadiou
Gérard Soucasse
Gérard Soucasse Liste divers centre
Saint-Aubin Ensemble
  • Gérard Soucasse
  • Sylvie Lavoisey
  • Stéphane Demandrille
  • Valérie Dartyge
  • Patrick Michez
  • Odile Ecolivet
  • Jean-Yves Julien
  • Kelly Sentune
  • Fabien Follet
  • Beatrice Compiegne
  • Lionel Marais
  • Saba Lelarge
  • Michel Quoirez
  • Mélanie Quemard
  • Philippe Hazet
  • Manon Feral
  • Bertrand Ritzenthaler
  • Cedrine Goubert
  • Laurent Richard-Leclerc
  • Camille Seymour
  • Franck Dutheil
  • Isabelle Catois
  • Yves Hubert
  • Elisabeth Salou
  • Bastien Modard
  • Diane Bacquet
  • Alain Tesson
  • Isabelle Tourard Pasco
  • William Guyonvernier
  • Karine Bendjebara-Blais
  • Jean-Marie Masson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard SOUCASSE
Gérard SOUCASSE (Ballotage) Saint-Aubin Ensemble 		1 364 45,30%
Barbara DUBOURG
Barbara DUBOURG (Ballotage) Saint-Aubin vous appartient 		703 23,35%
Karim LATRECHE
Karim LATRECHE (Ballotage) Agir ensemble au quotidien ! 		432 14,35%
Arlen RICHARD-PIEDELEU
Arlen RICHARD-PIEDELEU (Ballotage) Saint Aubin autrement 		302 10,03%
Malika MERABET
Malika MERABET SAINT AUBIN EN COMMUN 		210 6,97%
Participation au scrutin Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Taux de participation 52,67%
Taux d'abstention 47,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 3 118

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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