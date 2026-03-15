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19:20 - Comprendre l'électorat de Saint-Aubin-lès-Elbeuf : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 8 429 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 347 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 407 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 324 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,27%, synonyme d'une situation économique instable. Finalement, Saint-Aubin-lès-Elbeuf incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Aubin-lès-Elbeuf Le mouvement lepéniste restait loin du match lors du scrutin municipal à Saint-Aubin-lès-Elbeuf il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 29,83% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 48,54% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 30,25% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 49,70% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,87% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,76% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 51,37% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Alma Dufour.

16:58 - Les électeurs de Saint-Aubin-lès-Elbeuf vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 65,01 % lors du premier round (un niveau plutôt élevé), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Soulignons que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 28,53 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 51,23 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,20 %, loin des 53,81 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Saint-Aubin-lès-Elbeuf : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Saint-Aubin-lès-Elbeuf portaient leur choix sur Guillaume Pennelle (Rassemblement National) avec 41,76% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Guillaume Pennelle culminant à 51,37% des voix sur place. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Saint-Aubin-lès-Elbeuf avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,87%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 12,01% des votes. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Aubin-lès-Elbeuf lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Aubin-lès-Elbeuf voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 29,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,46% pour Emmanuel Macron, contre 48,54% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Aubin-lès-Elbeuf accordaient leurs suffrages à Guillaume Pennelle (RN) avec 30,25% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 50,30%.

12:58 - Saint-Aubin-lès-Elbeuf frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 989 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 837 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 54,78 % en 2024 (contre 29,42 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 85 900 euros en 2024, bien en deçà des 1 333 610 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 16,01 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Aubin-lès-Elbeuf Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Aubin-lès-Elbeuf ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Karine Bendjebara-Blais (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 1 212 bulletins (63,75%). En deuxième position, Dominique Ledémé (Divers) a rassemblé 36,24% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité si large sera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.