Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard SOUCASSE
Gérard SOUCASSE Saint-Aubin Ensemble 		1 364 45,30%
Barbara DUBOURG
Barbara DUBOURG Saint-Aubin vous appartient 		703 23,35%
Karim LATRECHE
Karim LATRECHE Agir ensemble au quotidien ! 		432 14,35%
Arlen RICHARD-PIEDELEU
Arlen RICHARD-PIEDELEU Saint Aubin autrement 		302 10,03%
Malika MERABET
Malika MERABET SAINT AUBIN EN COMMUN 		210 6,97%
Participation au scrutin Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Taux de participation 52,67%
Taux d'abstention 47,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 3 118

Source : ministère de l’Intérieur

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