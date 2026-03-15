Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-sur-Mer (14750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent HOTTELART
Laurent HOTTELART (15 élus) SAINT-AUBIN, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		798 57,45%
  • Laurent HOTTELART
  • Véronique GUYOMARD
  • Cédric ALAIS
  • Manon LEMONNIER
  • Philippe RUSTICHELLI
  • Véronique SAURAT
  • Martin PETIT
  • Valérie MEDINGER
  • Giovanni SITAL DAHONE
  • Aurélie MILLOT
  • Eric DUDOUIT
  • Céline CHESNEL
  • Gwendal DIBOUÈS
  • Lydia MAUGER
  • Pierre-Edouard OURY
Alexandre BERTY
Alexandre BERTY (4 élus) UNIS POUR SAINT-AUBIN 		591 42,55%
  • Alexandre BERTY
  • Hélène GUEDIN
  • Hervé GIRARD
  • Chrystelle GAREL
Participation au scrutin Saint-Aubin-sur-Mer
Taux de participation 67,06%
Taux d'abstention 32,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 431

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Aubin-sur-Mer