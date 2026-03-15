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19:16 - Saint-Aubin-sur-Mer : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de Saint-Aubin-sur-Mer contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,59% ont 60 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 34,42%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (16,20%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 40,11%, comme à Saint-Aubin-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Saint-Aubin-sur-Mer Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Saint-Aubin-sur-Mer il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 18,92% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 30,88% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,87% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Aubin-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 21,07% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 24,36% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 28,66% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Aubin-sur-Mer au crible Au soir de cette élection municipale 2026, la valeur de l'abstention pèsera sur les résultats de Saint-Aubin-sur-Mer. En 2020, l'abstention était évaluée à 55,00 % au premier tour (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors qu'en raison du Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 23,14 % dans la ville (contre 76,86 % de participation). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 45,39 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,96 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,94 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - En 2024, Saint-Aubin-sur-Mer a choisi la droite Les Européennes du printemps 2024 à Saint-Aubin-sur-Mer avaient vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (21,15%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 21,07% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) aux avants-postes avec 30,94% au premier tour, devant Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 26,58%. Mais c'est pourtant Bertrand Bouyx (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 71,34% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Saint-Aubin-sur-Mer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Saint-Aubin-sur-Mer ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Aubin-sur-Mer tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,25% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,12% pour Emmanuel Macron, contre 30,88% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Aubin-sur-Mer soutenaient en priorité Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 29,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,12% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Aubin-sur-Mer un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les contribuables de Saint-Aubin-sur-Mer se prononceront-ils sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale à Saint-Aubin-sur-Mer, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté environ 1 724 euros en 2024 (dernières données en date) contre 970 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 48,64 % en 2024 (contre 22,54 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 524 310 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 670 530 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,76 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Aubin-sur-Mer ? Se pencher sur les scores des dernières municipales à Saint-Aubin-sur-Mer peut s'avérer instructif. Au soir du premier tour, Alexandre Berty a décroché la première place en recueillant 584 bulletins (64,53%). Derrière, Jean-Paul Tancrez a engrangé 35,46% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Alexandre Berty a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Saint-Aubin-sur-Mer, cette dynamique sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.