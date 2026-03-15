Résultat municipale 2026 à Saint-Aubin-sur-Scie (76550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aubin-sur-Scie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aubin-sur-Scie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aubin-sur-Scie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric CANTO
Frédéric CANTO (12 élus) Saint-Aubin sur Scie: Aujourd'hui et Demain 		357 58,52%
  • Frédéric CANTO
  • Isabelle ABRAHAM-MARCHAND
  • Jérémy PAYET
  • Nathalie FOLLET
  • Dominique RIDEL
  • Nathalie PACARY
  • Gilles MUTEL
  • Fabienne DHIU
  • Julien LATRASSE
  • Christine BENET
  • Bruno THERIEZ
  • Carole FERRANT
Stéphanie BOUTEILLER
Stéphanie BOUTEILLER (3 élus) St Aubin dynamique 		253 41,48%
  • Stéphanie BOUTEILLER
  • James LÉMERAY
  • Clotilde MARCHAND
Participation au scrutin Saint-Aubin-sur-Scie
Taux de participation 68,12%
Taux d'abstention 31,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 626

Source : ministère de l’Intérieur

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