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19:20 - Les données démographiques de Saint-Aubin-sur-Scie révèlent les tendances électorales Dans les rues de Saint-Aubin-sur-Scie, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 215 habitants répartis dans 587 logements, ce village présente une densité de 157 habitants par km². Ses 170 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,92% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 53,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 228,19 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, Saint-Aubin-sur-Scie incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Saint-Aubin-sur-Scie ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Saint-Aubin-sur-Scie en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 29,65% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,17% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 42,12% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,87% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 39,81% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 43,81% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Aubin-sur-Scie avant 2026 Dans le cadre des élections municipales à Saint-Aubin-sur-Scie, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, l'abstention atteignait 57,87 % lors des dernières élections municipales, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 19,75 % des personnes inscrites. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,12 % en 2022 à seulement 24,29 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,81 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Saint-Aubin-sur-Scie ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Aubin-sur-Scie, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (34,87%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Aubin-sur-Scie avaient ensuite placé en tête Patrice Martin (Rassemblement National) avec 39,81% au premier tour, devant Sébastien Jumel (Union de la gauche) avec 32,41%. Au second tour, c'est en revanche Sébastien Jumel (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,19% des suffrages exprimés. La situation politique de Saint-Aubin-sur-Scie a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Saint-Aubin-sur-Scie ? La physionomie politique de Saint-Aubin-sur-Scie révèle un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Aubin-sur-Scie choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,70% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 29,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,85% pour Emmanuel Macron, contre 47,15% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Aubin-sur-Scie plébiscitaient Sébastien Jumel (Nupes) avec 37,31% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Jumel virant de nouveau en tête avec 57,88% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Aubin-sur-Scie : un effet sur les élections municipales Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Aubin-sur-Scie, le taux de la taxe d'habitation est passé à 8,93 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 6 460 € la même année, loin des 103 360 € engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Aubin-sur-Scie a évolué pour se fixer à environ 42,16 % en 2024 (contre 16,80 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-Aubin-sur-Scie s'est établi à 1 380 € en 2024 contre 581 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Aubin-sur-Scie La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Aubin-sur-Scie est très révélatrice. Seule en lice, la liste menée par Frédéric Canto a logiquement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Aubin-sur-Scie, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse particulièrement clair.