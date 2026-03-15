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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Augustin À Saint-Augustin, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec une densité de population de 180 hab par km² et un taux de chômage de 8,41%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 961 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,60%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Augustin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,35% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Augustin aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Augustin il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 29,87% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,40% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,17% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 51,06% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 48,71% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin en tête avec 52,25% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Franck Riester.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Augustin La mobilisation s'élevait à 29,80 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Augustin, un niveau très bas alors que débutait la crise du Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 77,95 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 49,14 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 67,92 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 51,56 % des électeurs locaux. Avec du recul, la commune s'affiche comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Saint-Augustin sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Saint-Augustin en 2024 ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Augustin avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,32% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 48,71% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 30,47%. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Fontana culminant à 52,25% des votes dans la localité.

14:57 - À Saint-Augustin, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le Rassemblement national La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Augustin comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Augustin tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,40% pour Marine Le Pen, contre 46,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Augustin soutenaient en priorité François Lenormand (RN) avec 31,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Lenormand virant de nouveau en tête avec 51,06% des voix.

12:58 - Saint-Augustin : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Augustin, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 659 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 575 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 36,20 % en 2024 (contre 18,20 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 34 010 € en 2024. Un montant loin des 277 100 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,98 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Augustin ? Il peut être éclairant d'observer les scores des dernières municipales à Saint-Augustin. Sans aucune opposition, 'Ecoute et actions pour notre village' menée par Sébastien Serge Houdayer a naturellement obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Augustin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Le défi lors des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une opposition a émergé face à cette domination. Un début de réponse limpide a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.