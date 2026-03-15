Résultat municipale 2026 à Saint-Augustin (77515) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Augustin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Augustin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Augustin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien HOUDAYER
Sébastien HOUDAYER (15 élus) JE VOTE POUR MON VILLAGE 		489 50,46%
  • Sébastien HOUDAYER
  • Anne-Lise LOYER
  • David HOGUET
  • Aurore MARQUES
  • Alain LEFEBVRE
  • Anaïs AUBRY
  • Marc BARREAU
  • Nelly DE VIENNE
  • Pierre BEAUVALLET
  • Juline TRAVET
  • Jean-Pierre SANTIN
  • Véronique CHASTEL-AUBRY
  • Stéphane GRAND
  • Chrystie OUVRÉ
  • Alexandre TARDIEUX
Séverine ZELECHOWSKI
Séverine ZELECHOWSKI (2 élus) UNIS POUR SAINT-AUGUSTIN 		206 21,26%
  • Séverine ZELECHOWSKI
  • Bruno HENNEBELLE
Dorian BLEZY
Dorian BLEZY (1 élu) Saint-Augustin Demain 		156 16,10%
  • Dorian BLEZY
Jean CHEMEL
Jean CHEMEL (1 élu) UN AUTRE PROJET POUR SAINT-AUGUSTIN 		118 12,18%
  • Jean CHEMEL
Participation au scrutin Saint-Augustin
Taux de participation 65,35%
Taux d'abstention 34,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 979

Source : ministère de l’Intérieur

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