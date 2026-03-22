Résultat municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou (24410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint Aulaye-Puymangou, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David DESSAIGNE
David DESSAIGNE (16 élus) Saint-Aulaye-Puymangou avec vous 		505 61,14%
  • David DESSAIGNE
  • Florence BRUNEAUD
  • Francis GUÉRIN
  • Carine ROUZEAU
  • Eric JAVIAL
  • Myriam CONGOSTE
  • Patrick MARTIN
  • Corinne DEL PRATO GRAND
  • Johann CAILLAUD
  • Mathilde KEROUREDAN
  • Nicolas BALAN
  • Clarisse AIRES
  • Gilles HENON
  • Catherine LOUCHEZ
  • Gilles GASSION
  • Virginie ROLLAND
Eric MONROUX
Eric MONROUX (3 élus) Inventons demain pour Saint-Aulaye-Puymangou 		321 38,86%
  • Eric MONROUX
  • Dominique HUGUES
  • Robert DENOST
Participation au scrutin Saint Aulaye-Puymangou
Taux de participation 76,92%
Taux d'abstention 23,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 870

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Dordogne ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint Aulaye-Puymangou - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David DESSAIGNE
David DESSAIGNE (Ballotage) Saint-Aulaye-Puymangou avec vous 		344 41,30%
Eric MONROUX
Eric MONROUX (Ballotage) Inventons demain pour Saint-Aulaye-Puymangou 		302 36,25%
Chrystelle BACQUEY
Chrystelle BACQUEY (Ballotage) AGIR POUR L'AVENIR 		187 22,45%
Participation au scrutin Saint Aulaye-Puymangou
Taux de participation 74,91%
Taux d'abstention 25,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 848

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