Résultat municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou (24410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint Aulaye-Puymangou, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David DESSAIGNE (16 élus) Saint-Aulaye-Puymangou avec vous
|505
|61,14%
|
|Eric MONROUX (3 élus) Inventons demain pour Saint-Aulaye-Puymangou
|321
|38,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint Aulaye-Puymangou
|Taux de participation
|76,92%
|Taux d'abstention
|23,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|870
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint Aulaye-Puymangou - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David DESSAIGNE (Ballotage) Saint-Aulaye-Puymangou avec vous
|344
|41,30%
|Eric MONROUX (Ballotage) Inventons demain pour Saint-Aulaye-Puymangou
|302
|36,25%
|Chrystelle BACQUEY (Ballotage) AGIR POUR L'AVENIR
|187
|22,45%
|Participation au scrutin
|Saint Aulaye-Puymangou
|Taux de participation
|74,91%
|Taux d'abstention
|25,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|848
Election municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint Aulaye-Puymangou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint Aulaye-Puymangou.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint Aulaye-Puymangou
18:37 - À Saint Aulaye-Puymangou, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite
Florence Joubert (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Saint Aulaye-Puymangou en 2024 avec 44,24%. Christelle Druillole (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,42%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Florence Joubert culminant à 51,43% des voix dans la commune. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Saint Aulaye-Puymangou avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,27% des bulletins. Le paysage politique de Saint Aulaye-Puymangou a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Saint Aulaye-Puymangou
Il peut se révéler instructif d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Saint Aulaye-Puymangou. À l'occasion de la première consultation électorale, Yannick Lagrenaudie a creusé l'écart en totalisant 351 voix (51,76%). À sa poursuite, David Dessaigne a capté 48,23% des voix. Ce succès d'emblée de Yannick Lagrenaudie a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint Aulaye-Puymangou, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal défi, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui s'est qualifié à Saint Aulaye-Puymangou pour le 2e tour des municipales ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié la liste des candidats pour ce second tour cette semaine, les électeurs sont donc appelés à départager Eric Monroux sous l'étiquette DIV et David Dessaigne (DIV) pour le match retour ce dimanche. En dépit d'un score à plus de 10 %, Chrystelle Bacquey a choisi de ne pas concourir à cette élection décisive. À 18 heures, le bureau de vote de Saint Aulaye-Puymangou fermera.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Saint Aulaye-Puymangou
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint Aulaye-Puymangou dimanche dernier, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 25,09 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est David Dessaigne qui a pris l'avantage avec 41,30 % des bulletins valides. Dans son sillage, Eric Monroux a pris la position de dauphin avec 36,25 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. En ravissant la première place, David Dessaigne a gagné une position décisive par rapport à 2020, mais il a vu son électorat s'éroder de 6 points. Du côté des autres candidats, avec 22,45 %, Chrystelle Bacquey a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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