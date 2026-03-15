Résultat municipale 2026 à Saint-Aunès (34130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Aunès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Aunès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Aunès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain HUGUES
Alain HUGUES (21 élus) SAINT-AUNÈS PASSIONNÉMENT 		1 148 55,30%
  • Alain HUGUES
  • Nathalie TRIAL
  • Georges FANDOS
  • Vuthaphavan CHEY
  • Patrice LOSSOUARN
  • Nathalie SÉGURA
  • Philippe RIGAUD
  • Caroline BRÈS BARTOLOMÉ
  • Hervé IFFRIG
  • Stéphanie BELLES
  • Mickaël ALEXANDRE
  • Cécile BERRUYER
  • Alain RAIBAUT
  • Gaëlle WIZENNE DEMANNEZ
  • Pierre CHAINEAU
  • Mylène JOURNET
  • Eddie ANNE
  • Eva Rosario LOPEZ COLOMAR
  • David DESOR
  • Hélèna HILAIRE
  • Michel FÉLIX
Florence THOMAS
Florence THOMAS (6 élus) SIMPLEMENT SAINT AUNES 		928 44,70%
  • Florence THOMAS
  • Louis-Henri GELY
  • Isabelle CRISTAU-CERDA
  • Emmanuel DERVIN
  • Annick AMASIO
  • Bruno MANOUKIAN
Participation au scrutin Saint-Aunès
Taux de participation 65,72%
Taux d'abstention 34,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 145

Source : ministère de l’Intérieur

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