En direct

19:17 - Les enjeux locaux de Saint-Aunès : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale municipale, Saint-Aunès est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 27,26% de cadres supérieurs pour 4 333 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 647 entreprises, Saint-Aunès se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,13%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 186 personnes (4,29%) apporte une richesse culturelle précieuse. Au sein de cette diversité sociale, 47,36% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 862,29 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Saint-Aunès contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Aunès aux municipales 2026 ? Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Saint-Aunès il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 24,84% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 41,56% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 25,29% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Aunès comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 36,62% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,48% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 56,31% lors du vote définitif, et un siège remporté par Charles Alloncle.

16:58 - À Saint-Aunès, 29,07 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 29,07 % à Saint-Aunès lors des municipales de 2020, en fort retrait face aux 44,7 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus perturbait la population. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 80,70 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 47,90 % au premier tour en 2022 à 73,72 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 57,12 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. Au soir des élections municipales, la valeur de la participation agira en tout cas sur les résultats de Saint-Aunès.

15:59 - Saint-Aunès : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saint-Aunès avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,62%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 16,38% des voix. Les élections législatives à Saint-Aunès près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 38,48% au premier tour, devant Patrick Vignal (Ensemble !) avec 29,65%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Charles Alloncle culminant à 56,31% des voix localement. Le paysage politique de Saint-Aunès a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - En 2022, la municipalité de Saint-Aunès s'était résolument dirigée vers le centre-droit En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Aunès tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,44% pour Emmanuel Macron, contre 41,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Aunès soutenaient en priorité Patrick Vignal (Ensemble !) avec 33,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,66%. Cette physionomie politique de Saint-Aunès révèle donc un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Aunès : un impact sur les municipales En matière d'impôts locaux à Saint-Aunès, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 665 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 933 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 42,83 % en 2024 (contre environ 15,18 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 39 800 € de recettes en 2024, contre 719 980 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 11,41 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Aunès ? Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Aunès peut se révéler instructif. Seule en lice, 'Saint-aunès naturellement' a naturellement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Aunès, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.