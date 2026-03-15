Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avé

Tête de listeListe
Anne Gallo-Kerleau
Anne Gallo-Kerleau Liste divers gauche
Saint-Avé solidaire et durable
  • Anne Gallo-Kerleau
  • Thierry Eveno
  • Morgane Le Roux
  • Yannick Cadiou
  • Julie Magdelaine Le Tailly
  • Jean-Marc Tusseau
  • Stéphanie Le Tallec
  • Sébastien Le Brun
  • Marie-Claire Tastard
  • Hervé Brocherieu
  • Justine Desseaux
  • Christophe Bellon
  • Sandrine Picard Jaeckert
  • Yannick Scanff
  • Mireille Seiller
  • André Belleguic
  • Alice Bouret
  • Ronan Daniel
  • Louisa Heddadj
  • Eliott Maillard
  • Agnès Le Corre
  • Erwan Calloch
  • Fanny Saffray-Médigue
  • Julien Fortin
  • Laure-Anne Burban
  • Laurent Le Maux
  • Sophie Mar
  • Stéphane Vaugon
  • Pauline Cadiou
  • Pierre Normand
  • Marine Fournier
  • Guillaume Dahringer
  • Anne-Laure Cuisnier
  • Ulysse Lauras
  • Marilda Bahiti
Christian Loreal
Christian Loreal Liste divers droite
Saint-Avé autrement
  • Christian Loreal
  • Hélène Desprez
  • Thierry Lassemblée
  • Colette Buleon Guille
  • Philippe Clerc
  • Virginie Maheo
  • Tristan Ar Floc'h
  • Patricia Bouchoux
  • Ronan Le Sant
  • Youna Noiron
  • Tugdual Goallo
  • Karine Rebeyrat
  • Abdullah Karakuzulu
  • Christine Clerc
  • Stéphane Guillanton
  • Gwendoline Keck
  • Patrice Guyot
  • Huguette Troudet
  • Sébastien Alikiagalelei
  • Danielle Conan
  • Laurent Morin
  • Lucie Demangeau
  • Dimitri Guyot
  • Mylene Poher
  • Gilbert Larregain
  • Irene Le Goff
  • Patrice Olanda
  • Flore Munch
  • Manuel Dos Santos
  • Annie Launey
  • Thierry Annic
  • Muriel Marie
  • Jean-François Le Cadre
  • Géraldine Virion
  • Laurent Le Gallic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Gallo
Anne Gallo (26 élus) Saint-ave solidaire et durable 		2 064 55,91%
  • Anne Gallo
  • Thierry Eveno
  • Morgane Le Roux
  • Jean-Yves Pironnec
  • Nicole Thermet
  • André Belleguic
  • Marine Jacob
  • Jean-Marc Tusseau
  • Julie Magdelaine Le Tailly
  • Sébastien Le Brun
  • Noëlle Fabre Madec
  • Yannick Scanff
  • Sandrine Picard Jaeckert
  • Hervé Brocherieu
  • Sandrine Le Roch
  • Yannick Cadiou
  • Eliane Taldir
  • Didier Maurice
  • Sophie Mar
  • Ronan Daniel
  • Gaëlle Prigent
  • Henri De Franceschi
  • Sabrina Picherit
  • Erwan Garo
  • Stéphanie Le Tallec
  • Cédric Lombard
Mickael Le Bohec
Mickael Le Bohec (7 élus) L'avenir avec nous 		1 627 44,08%
  • Mickael Le Bohec
  • Marie-Cécile Schmidt
  • Régis Ledure
  • Carole Le Priellec
  • Gilbert Larregain
  • Mireille Foret
  • Laurent Morin
Participation au scrutin Saint-Avé
Taux de participation 43,80%
Taux d'abstention 56,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 831

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Gallo
Anne Gallo (25 élus) Saint-ave solidiaire et durable 		2 633 51,04%
  • Anne Gallo
  • Thierry Eveno
  • Marine Jacob
  • André Belleguic
  • Raymonde Penoy-Le Picard
  • Nicolas Richard
  • Sylvie Dano
  • Jean-Marc Tusseau
  • Marie-Pierre Sabourin
  • Jean-Yves Diguet
  • Nicole Landurant
  • Philippe Le Brun
  • Nathalie Le Bolloch
  • Jean-Pierre Mahé
  • Noëlle Fabre-Madec
  • Patrick Egron
  • Anne-Françoise Mallauran
  • Marc Loquet
  • Samia Boudar
  • Yannick Scanff
  • Anne-Hélène Riou
  • Sébastien Le Brun
  • Nicole Thermet
  • Didier Maurice
  • Maryse Simon
Patrick Vrigneau
Patrick Vrigneau (8 élus) Agir pour saint-ave 		2 525 48,95%
  • Patrick Vrigneau
  • Catherine Guillier
  • Gilles Rosnarho
  • Françoise Gaudin
  • Sylvain Pini
  • Christine Clerc
  • Patrice Beck
  • Julie Petit
Participation au scrutin Saint-Avé
Taux de participation 64,09%
Taux d'abstention 35,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,41%
Nombre de votants 5 396

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