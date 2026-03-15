Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Avé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Avé.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Avé
13:09 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Avé
Dans la commune de Saint-Avé, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore déterminées par le verdict du dernier scrutin. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Anne Gallo (Divers gauche) a dominé les débats en totalisant 2 064 soutiens (55,91%). Sur la seconde marche, Mickael Le Bohec (Divers droite) a obtenu 44,08% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Avé, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Saint-Avé
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Saint-Avé sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En comparaison, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Avé. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections à Saint-Avé dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avé
|Tête de listeListe
|
Anne Gallo-Kerleau
Liste divers gauche
Saint-Avé solidaire et durable
|
|
Christian Loreal
Liste divers droite
Saint-Avé autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Gallo (26 élus) Saint-ave solidaire et durable
|2 064
|55,91%
|
|Mickael Le Bohec (7 élus) L'avenir avec nous
|1 627
|44,08%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avé
|Taux de participation
|43,80%
|Taux d'abstention
|56,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 831
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Gallo (25 élus) Saint-ave solidiaire et durable
|2 633
|51,04%
|
|Patrick Vrigneau (8 élus) Agir pour saint-ave
|2 525
|48,95%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avé
|Taux de participation
|64,09%
|Taux d'abstention
|35,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|5 396
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