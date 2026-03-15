Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avé : les infos en direct

Programme de Anne Gallo-Kerleau à Saint-Avé (Saint-Avé solidaire et durable)

Saint-Avé Solidaire

La commune de Saint-Avé se veut solidaire et responsable, avec un projet qui inclut tous les habitants. Depuis 2014, l'équipe municipale a su faire face aux défis tout en maintenant ses valeurs. L'engagement pour une ville tournée vers l'avenir est au cœur de cette démarche.

Ville Durable et Dynamique

La commune aspire à un développement équilibré qui préserve son cadre de vie tout en anticipant l'avenir. En renforçant la cohésion sociale et en protégeant la biodiversité, elle vise à créer un territoire vivant et responsable. L'économie locale est également soutenue pour favoriser l'emploi et la vitalité économique.

Bien Vivre à Tout Âge

Le projet municipal met l'accent sur la solidarité et l'inclusion à chaque étape de la vie. L'accès à l'éducation, au logement et aux services de proximité est essentiel pour renforcer le lien intergénérationnel. Ainsi, la commune s'engage à offrir un cadre de vie épanouissant pour tous.

Ville Sûre et Apaisée

La sécurité des habitants et l'accessibilité des infrastructures sont des priorités pour la commune. Des travaux de modernisation des aménagements urbains sont prévus pour améliorer la mobilité. L'objectif est de créer un environnement où chacun peut se déplacer en toute confiance.