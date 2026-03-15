Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin

Tête de listeListe
Laurent Raymond
Laurent Raymond Liste divers droite
AVEC VOUS CHAQUE JOUR
  • Laurent Raymond
  • Brigitte Le Bret
  • Anséric Leon
  • Catherine Gaultier
  • Eric Villemagne
  • Catherine Lesimple
  • Patrick Nogier
  • Blandine Lenain
  • Frédéric Dagoret
  • Elisabeth Lemaure
  • Antonio Martins
  • Caroline Rabelle
  • Thomas Quiene
  • Pascale Taffet
  • Jean Grard
  • Chantal Boulongne
  • Daniel Stien
  • Asma Mhaih
  • Jaime de Magalhaes
  • Marie-Charlotte Moreau
  • Vincent Petit
  • Maud Dublineau
  • Thierry Perin
  • Elisabeth Milley
  • Jean Parzanese
  • Maria-Teresa de Otto Soler
  • Jean-Pierre Olhats
  • Evelyne Dupuy
  • Lilian Vetle
  • Martine Pelletier
  • Jérôme Huet
  • Tatiana Roffay Le Du
  • Ivan Rouby
  • Monia Saghiry
  • Adrien Guivarch
Virginie Duchiron
Virginie Duchiron Liste divers gauche
DYNAMISER SAINT-AVERTIN
  • Virginie Duchiron
  • Hugo Meslard-Hayot
  • Yasmeen Decouvelaere
  • Florent Malrieu
  • Maud Pochic
  • Gerard Chabert
  • Carole Le Tenaff
  • Remi Rondelet
  • Veronique Lacroix
  • Guillaume Bochereau-Frechot
  • Evelyne Rameau-Joly
  • Pascal Pernot
  • Charlotte Le Tenaff
  • Frederic Fleury
  • Brigitte Lizé-Brun
  • Raphael Moreau
  • Camille Bonnaud
  • Benoit Holvoet-Vermaut
  • Laurence Nogue
  • Thomas Le Tenaff
  • Laurence Lambert
  • Jean-Louis Monturier
  • Claire Holvoet-Vermaut
  • Philippe Virello
  • Anna Riboud
  • Daniel Pochic
  • Anne Helene Thomas
  • Jean-Louis Fauché
  • Melina Bonicel
  • Xavier Bourgain
  • Laurence Monturier
  • Martin Rameau
  • Isabelle Faës
  • Philippe Lebot
  • Cecile Léger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Raymond
Laurent Raymond (29 élus) Demain saint-avertin 		3 567 71,82%
  • Laurent Raymond
  • Brigitte Le Bret
  • Anséric Leon
  • Catherine Gaultier
  • Eric Villemagne
  • Pascale Taffet
  • Jean-Gérard Paumier
  • Evelyne Dupuy
  • Thomas Quiene
  • Maud Dublineau
  • Frédéric Dagoret
  • Elisabeth Lemaure
  • Patrick Nogier
  • Chantal Boulongne
  • Antonio Martins
  • Asma Mhaih
  • Jaime De Magalhaes
  • Blandine Lenain
  • Philippe Colombat
  • Marie-Charlotte Moreau
  • Jean-Michel Percheron
  • Sylviane Delannoy
  • Jean Parzanese
  • Elisabeth Milley
  • Jean Grard
  • Tatiana Roffay
  • Maxime Guihery
  • Catherine Lesimple
  • Thierry Perin
Isabelle Faës
Isabelle Faës (4 élus) Réinventons saint avertin ! 		1 399 28,17%
  • Isabelle Faës
  • Hicham Khabbich
  • Brigitte Lizé-Brun
  • Gérard Hoffmann
Participation au scrutin Saint-Avertin
Taux de participation 42,67%
Taux d'abstention 57,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 105

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Gérard Paumier
Jean-Gérard Paumier (27 élus) Poursuivons ensemble 		4 137 55,38%
  • Jean-Gérard Paumier
  • Françoise Desrousseaux
  • Alain Guillemin
  • Michelle Proust
  • Frédéric Dagoret
  • Marie-France Rimbault
  • Jean-Michel Percheron
  • Marie-Hélène Oudin
  • Anséric Leon
  • Brigitte Guille
  • Jaime De Magalhaes
  • Françoise Gourin
  • Philippe Jarnoux
  • Pascale Taffet
  • Eric Villemagne
  • Evelyne Dupuy
  • Pierre Fauchart
  • Sylviane Delannoy
  • Jean-Paul Leroux
  • Patricia Benaglia
  • Jean-Louis Chartier
  • Isabelle Boileau
  • Gérard Leblois
  • Chantal Boulongne
  • Laurent Raymond
  • Elisabeth Marques
  • Michel Briziou
Philippe Lebot
Philippe Lebot (3 élus) Avenir de saint-avertin 		1 540 20,61%
  • Philippe Lebot
  • Brigitte Lizé-Brun
  • Lionel Jeanjeau
Thomas Quiene
Thomas Quiene (2 élus) Un nouvel élan pour saint-avertin 		1 116 14,94%
  • Thomas Quiene
  • Nadège Brillac
Nicolas Champs
Nicolas Champs (1 élu) Union et citoyenneté 		676 9,05%
  • Nicolas Champs
Participation au scrutin Saint-Avertin
Taux de participation 64,91%
Taux d'abstention 35,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 7 708

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