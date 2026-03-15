Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Avertin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Avertin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Avertin
13:10 - Élections municipales 2020 : la victoire de Laurent Raymond à Saint-Avertin
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Avertin est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Raymond (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 3 567 bulletins (71,82%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Faës (Divers gauche) a recueilli 1 399 bulletins valides (28,17%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Saint-Avertin, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Avertin (37550) ?
Ce dimanche 15 mars, les 11 944 votants de Saint-Avertin sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Avertin sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. La diffusion des résultats à Saint-Avertin débutera sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin
|Tête de listeListe
|
Laurent Raymond
Liste divers droite
AVEC VOUS CHAQUE JOUR
|
|
Virginie Duchiron
Liste divers gauche
DYNAMISER SAINT-AVERTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Raymond (29 élus) Demain saint-avertin
|3 567
|71,82%
|
|Isabelle Faës (4 élus) Réinventons saint avertin !
|1 399
|28,17%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avertin
|Taux de participation
|42,67%
|Taux d'abstention
|57,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 105
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Gérard Paumier (27 élus) Poursuivons ensemble
|4 137
|55,38%
|
|Philippe Lebot (3 élus) Avenir de saint-avertin
|1 540
|20,61%
|
|Thomas Quiene (2 élus) Un nouvel élan pour saint-avertin
|1 116
|14,94%
|
|Nicolas Champs (1 élu) Union et citoyenneté
|676
|9,05%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avertin
|Taux de participation
|64,91%
|Taux d'abstention
|35,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|7 708
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