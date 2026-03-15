Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin : les infos en direct

Programme de Laurent Raymond à Saint-Avertin (AVEC VOUS CHAQUE JOUR)

Élections municipales

Le 15 mars prochain, le premier tour des élections municipales permettra aux habitants de Saint-Avertin de choisir l'équipe qui dirigera la commune pour les six prochaines années. Ce processus démocratique est crucial pour le quotidien des citoyens et les services publics locaux. La mobilisation des électeurs est essentielle pour façonner l'avenir de la métropole.

Transition énergétique

La transition énergétique est un enjeu majeur pour les territoires, visant à lutter contre le changement climatique tout en produisant une énergie locale, propre et durable. Ce projet implique la participation des habitants, des collectivités et des entreprises pour renforcer la résilience énergétique. L'autoconsommation collective est un des axes de cette transition, favorisant une production énergétique maîtrisée.

Développement culturel

Le réaménagement du site de Cangé vise à investir dans l'enfance et la jeunesse en créant un pôle culturel et éducatif dynamique. Ce projet s'inscrit dans une volonté de cohérence avec les infrastructures existantes, comme la médiathèque et l'orangeraie. L'objectif est de rendre cet espace accessible et vivant pour tous les habitants.

Qualité de vie

La qualité de vie à Saint-Avertin repose sur le soutien à l'engagement citoyen et le renforcement des liens sociaux. Des initiatives pour un urbanisme harmonieux et un environnement protégé sont également mises en avant. La sécurité et la tranquillité des citoyens sont des priorités, avec des mesures telles que l'installation de caméras de vidéoprotection et le soutien à la sécurité de proximité.