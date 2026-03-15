Résultat municipale 2026 à Saint-Avertin (37550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Saint-Avertin - Tour 1
- Election municipale 2026 à Saint-Avertin [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Saint-Avertin
- Saint-Avertin (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Avertin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Avertin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent RAYMOND (30 élus) AVEC VOUS CHAQUE JOUR
|5 663
|79,15%
|
|Virginie DUCHIRON (3 élus) DYNAMISER SAINT-AVERTIN
|1 492
|20,85%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avertin
|Taux de participation
|60,78%
|Taux d'abstention
|39,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|7 333
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Avertin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Avertin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Avertin
19:21 - Élections à Saint-Avertin : l'impact des caractéristiques démographiques
Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Avertin montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,94% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 31,39%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,66%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,29%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,55%), témoignent d'une population instruite à Saint-Avertin, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.
17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Avertin lors des dernières élections ?
Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Saint-Avertin il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 13,77% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 25,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 12,26% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Avertin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,28% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,01% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 25,69% lors du vote final.
16:58 - À quel niveau se situe la participation à Saint-Avertin ?
Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Saint-Avertin sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 42,67 % au premier tour (un score dans la norme). C'étaient 5 105 votants qui étaient allés voter alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 79,25 %. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 56,90 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 75,95 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 59,05 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une contrée civiquement engagée par rapport au reste de la France.
15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Saint-Avertin ?
Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Avertin avaient poussé en tête la liste menée par Valérie Hayer avec 22,29% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Avertin plébiscitaient ensuite Henri Alfandari (Ensemble !) avec 42,18% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Henri Alfandari culminant à 74,31% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Avertin demeurait à l'époque un fief macroniste, dans la droite ligne de 2022.
14:57 - Les électeurs de Saint-Avertin avaient opté pour le centre il y a 4 ans
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Avertin choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 39,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,27%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 74,08% pour Emmanuel Macron, contre 25,92% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Avertin accordaient leurs suffrages à Henri Alfandari (Ensemble !) avec 34,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Henri Alfandari virant de nouveau en tête avec 66,57% des voix.
12:58 - Laurent RAYMOND a-t-il augmenté les impôts à Saint-Avertin ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Avertin, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 106 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 973 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 34,70 % en 2024 (contre environ 18,22 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 242 200 euros en 2024. Un apport qui est loin des 4 016 170 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Laurent Raymond à Saint-Avertin
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Avertin est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Raymond (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 3 567 bulletins (71,82%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Faës (Divers gauche) a recueilli 1 399 bulletins valides (28,17%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Saint-Avertin, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Avertin (37550) ?
Ce dimanche 15 mars, les 11 944 votants de Saint-Avertin sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Avertin sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. La diffusion des résultats à Saint-Avertin débutera sur cette page à partir de 20 heures.
- Saint-Avertin (37550)
- Ecole primaire à Saint-Avertin
- Maternités à Saint-Avertin
- Crèches et garderies à Saint-Avertin
- Classement des collèges à Saint-Avertin
- Salaires à Saint-Avertin
- Impôts à Saint-Avertin
- Dette et budget de Saint-Avertin
- Climat et historique météo de Saint-Avertin
- Accidents à Saint-Avertin
- Délinquance à Saint-Avertin
- Inondations à Saint-Avertin
- Nombre de médecins à Saint-Avertin
- Pollution à Saint-Avertin
- Entreprises à Saint-Avertin
- Prix immobilier à Saint-Avertin