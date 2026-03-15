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19:21 - Élections à Saint-Avertin : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Avertin montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,94% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 31,39%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,66%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,29%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,55%), témoignent d'une population instruite à Saint-Avertin, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Avertin lors des dernières élections ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Saint-Avertin il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 13,77% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 25,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 12,26% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Avertin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,28% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,01% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 25,69% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Saint-Avertin ? Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Saint-Avertin sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 42,67 % au premier tour (un score dans la norme). C'étaient 5 105 votants qui étaient allés voter alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 79,25 %. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 56,90 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 75,95 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 59,05 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une contrée civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Saint-Avertin ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Avertin avaient poussé en tête la liste menée par Valérie Hayer avec 22,29% des inscrits. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Avertin plébiscitaient ensuite Henri Alfandari (Ensemble !) avec 42,18% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Henri Alfandari culminant à 74,31% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Avertin demeurait à l'époque un fief macroniste, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Les électeurs de Saint-Avertin avaient opté pour le centre il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Avertin choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 39,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,27%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 74,08% pour Emmanuel Macron, contre 25,92% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Avertin accordaient leurs suffrages à Henri Alfandari (Ensemble !) avec 34,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Henri Alfandari virant de nouveau en tête avec 66,57% des voix.

12:58 - Laurent RAYMOND a-t-il augmenté les impôts à Saint-Avertin ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Avertin, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 106 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 973 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 34,70 % en 2024 (contre environ 18,22 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 242 200 euros en 2024. Un apport qui est loin des 4 016 170 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Laurent Raymond à Saint-Avertin L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Avertin est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Raymond (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 3 567 bulletins (71,82%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Faës (Divers gauche) a recueilli 1 399 bulletins valides (28,17%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Saint-Avertin, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.