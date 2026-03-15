Résultat municipale 2026 à Saint-Avertin (37550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Avertin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Avertin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avertin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent RAYMOND
Laurent RAYMOND (30 élus) AVEC VOUS CHAQUE JOUR 		5 663 79,15%
  • Laurent RAYMOND
  • Brigitte LE BRET
  • Anséric LEON
  • Catherine GAULTIER
  • Eric VILLEMAGNE
  • Catherine LESIMPLE
  • Patrick NOGIER
  • Blandine LENAIN
  • Frédéric DAGORET
  • Elisabeth LEMAURE
  • Antonio MARTINS
  • Caroline RABELLE
  • Thomas QUIENE
  • Pascale TAFFET
  • Jean GRARD
  • Chantal BOULONGNE
  • Daniel STIEN
  • Asma MHAIH
  • Jaime DE MAGALHAES
  • Marie-Charlotte MOREAU
  • Vincent PETIT
  • Maud DUBLINEAU
  • Thierry PERIN
  • Elisabeth MILLEY
  • Jean PARZANESE
  • Maria-Teresa DE OTTO SOLER
  • Jean-Pierre OLHATS
  • Evelyne DUPUY
  • Lilian VETLE
  • Martine PELLETIER
Virginie DUCHIRON
Virginie DUCHIRON (3 élus) DYNAMISER SAINT-AVERTIN 		1 492 20,85%
  • Virginie DUCHIRON
  • Hugo MESLARD-HAYOT
  • Yasmeen DECOUVELAERE
Participation au scrutin Saint-Avertin
Taux de participation 60,78%
Taux d'abstention 39,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 7 333

Source : ministère de l’Intérieur

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