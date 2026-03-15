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19:17 - Saint-Avit-Saint-Nazaire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Avit-Saint-Nazaire, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 740 logements pour 1 484 habitants, la densité de la commune est de 80 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 886 foyers fiscaux. Dans le bourg, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,50% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 38,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 26,68% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 181,66 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Avit-Saint-Nazaire, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - La commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire s'ancre en faveur du RN Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Saint-Avit-Saint-Nazaire il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 34,81% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,16% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 35,99% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 59,13% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,35% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 54,32% pour le Rassemblement national. Il terminera en tête avec 59,05% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Florent Boudié.

16:58 - Saint-Avit-Saint-Nazaire : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Saint-Avit-Saint-Nazaire sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 38,75 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 429 votants s'étaient alors manifestés, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 77,53 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 52,08 % au premier tour en 2022 à 68,20 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 54,78 % (51,49 % en France). En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une zone civiquement engagée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Avit-Saint-Nazaire Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Avit-Saint-Nazaire, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (44,35%). Les élections des députés à Saint-Avit-Saint-Nazaire qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Sandrine Chadourne (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,32% au premier tour, devant Pascal Bourgois (Union de la gauche) avec 22,43%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Chadourne culminant à 59,05% des votes sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Saint-Avit-Saint-Nazaire il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Avit-Saint-Nazaire accordaient leurs suffrages à Sandrine Chadourne (RN) avec 35,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,13% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Avit-Saint-Nazaire qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 34,81% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,16% pour Marine Le Pen, contre 39,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Avit-Saint-Nazaire s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils à Saint-Avit-Saint-Nazaire ? En matière d'impôts locaux à Saint-Avit-Saint-Nazaire, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 719 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 591 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 40,86 % en 2024 (contre près de 23,40 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 23 770 € en 2024. Un montant loin des quelque 180 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,13 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Avit-Saint-Nazaire ? Les forces politiques en présence sont à ce jour encore déterminées par l'issue des dernières élections en date à Saint-Avit-Saint-Nazaire. Sans aucune opposition, 'Avançons ensemble' a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Saint-Avit-Saint-Nazaire, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Six années après ce scrutin sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. La publication des candidats (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez éloquent.