Résultat municipale 2026 à Saint-Avit-Saint-Nazaire (33220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Avit-Saint-Nazaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Avit-Saint-Nazaire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avit-Saint-Nazaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine PAUILLAC
Sandrine PAUILLAC (15 élus) Avec vous pour Saint-Avit-Saint-Nazaire 		404 54,59%
  • Sandrine PAUILLAC
  • Charly NAUDON
  • Armony LIAL
  • Sebastien LECOURT
  • Emilie Annie BERTIN
  • Gilles Philippe ROLLAND
  • Nathalie MARTY
  • Pierre NICOLAS
  • Catherine SEGUINEL
  • Damien Antoine CIUPA
  • Marie GOULARD
  • Baptiste Michel William ROULET-BERNEDE
  • Eva CHOURY
  • Cyril BELHOMME
  • Alexia DUTOT
Laurent FRITSCH
Laurent FRITSCH (4 élus) Agir avec vous pour demain 		336 45,41%
  • Laurent FRITSCH
  • Lise BERNABEU
  • Philippe VILLEMIANE
  • Marie-Françoise VILCOQ
Participation au scrutin Saint-Avit-Saint-Nazaire
Taux de participation 65,39%
Taux d'abstention 34,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 769

Source : ministère de l’Intérieur

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