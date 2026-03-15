Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les infos en direct

Programme de Amandine Guerin à Saint-Avold (Notre Sainta)

Élections municipales 2026

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour l'avenir de Saint-Avold. Les citoyens sont appelés à élire un nouveau Maire qui représentera leurs intérêts et aspirations. L'enjeu est de contrer les idées de gouvernance extrémiste et de promouvoir un projet fédérateur pour la ville.

Engagement communautaire

Une nouvelle génération d'élus se présente, composée de femmes et d'hommes issus de la communauté locale. Ils s'engagent à être des élus de proximité, à écouter les préoccupations des citoyens et à les impliquer dans les décisions. L'objectif est de construire ensemble des projets qui répondent aux besoins de la population.

Développement économique

Le développement du tissu économique est essentiel pour l'avenir de Saint-Avold et de ses habitants. L'emploi doit être au cœur des préoccupations pour garantir un avenir prospère aux générations futures. Les élus envisagent des stratégies pour renforcer l'attractivité de la ville et favoriser les initiatives locales.

Transparence et démocratie

La transparence et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales pour l'équipe en place. Ils s'engagent à informer régulièrement les citoyens sur l'avancement des projets et à revaloriser la démocratie participative. L'objectif est de créer un climat de confiance entre les élus et la population, afin de construire une ville qui leur ressemble.