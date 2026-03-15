Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avold

Tête de listeListe
Amandine Guerin
Amandine Guerin Liste divers centre
Notre Sainta
  • Amandine Guerin
  • Umit Yildirim
  • Sandrine Hilgert
  • Olivier Mouton
  • Anne Haas
  • Emmanuel Tourscher
  • Fabienne Stella
  • Serge Delfino
  • Emilie Scannella
  • Antoine Pellegrini
  • Sylvie Urlacher
  • Jean-Jacques Prat
  • Catherine Aroldi
  • Yannick Tonnelier
  • Katalyn Paul
  • Simon Wehrlé
  • Clara Muskovits
  • Claude Vitus
  • Laura Guassad
  • Jean-Michel Bohn
  • Pamela Navel
  • Joël Dion
  • Claire Lahoucine
  • Hervé Boullée
  • Camille Hoffmann
  • Said Kalai
  • Sabrina Zimmer
  • Alexandre Scholtus
  • Pascale Bastien
  • Hakan Usta
  • Malika Bournine
  • Baldassare Bellavia
  • Evelyne Lang
René Steiner
René Steiner Liste Divers
Pour Saint Avold
  • René Steiner
  • Raymonde Schweitzer
  • Pascal Helfenstein
  • Sophie Annecca-Becka
  • Kevin Herbivo
  • Virginie Spir
  • Jean-Baptiste Lusson
  • Najia Bouchenga
  • Jean-Francois Schulz
  • Priscilla Starck
  • Francis Melignon
  • Monique Eisenbarth
  • Alain Letullier
  • Myrna Becker-Bardelmann
  • René Stedry
  • Carole Paulus - Novy
  • Raymond Karrenbauer
  • Lucie Schmitt
  • Romain Riss
  • Nadine Metzinger-Marsy
  • Denis Jagodzinski
  • Elise Kieffer
  • Didier Pages
  • Marie-Lyne Lindauer
  • Christian Zix
  • Elsa Schmitt
  • Jean Michel Schambill
  • Mireille Duchscher
  • Gil Haenel
  • Sophie Jullion
  • Fabrice Argento
  • Josette Fabini
  • Georges Kassab
  • Sonia Pokorny
  • Camille Kadoum
Christian Porta
Christian Porta Liste divers gauche
SAINT-AVOLD OUVRIÈRE ET SOLIDAIRE
  • Christian Porta
  • Charlotte Steinmetz
  • Raymond Wax
  • Stephanie Mesbah
  • Loïc Steinmetz
  • Nadia Hamici
  • Serge Laly
  • Kathia Donaté
  • Jean-Bernard Zingraff
  • Danielle Sylvie Kiefer
  • Jean Chirat
  • Kenza Aït Ouarab
  • Roger Casanova
  • Madeleine Mazzone
  • Fathi Yakoubi
  • Magalie Signoret
  • Régis Rettenbach
  • Florence Sobieck
  • Mustapha Parmak
  • Sylvie Zimmer
  • Jeremy Gallizzi
  • Annelise Bousch
  • Jérémy Schuler
  • Muriel Zingraff
  • Alexandre Donaté
  • Gilberte Denis
  • Lilian Trimbur
  • Marie-Lou Agostini Kiefer
  • Emmanuel Pierson
  • Salma Chaba
  • Pascal Kleinhentz
  • Jessica Brocker
  • Jean Beciu
  • Giselle Anne Becker
  • Phillipe Magniez
Hervé Simon
Hervé Simon Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD
  • Hervé Simon
  • Fabienne Klar
  • Alexandre Loubet
  • Océane Simon
  • Raphaël Wittmer
  • Marjorie Gitton
  • Pascal Scherer
  • Laura Denis
  • Jérôme Sowa
  • Stéphanie Dethoor-Felker
  • Cédric Huard
  • Dominique Lang
  • Guy de Nicolo
  • Maureen Spadaccini
  • Pierre Erel
  • Mélanie Beck
  • Marcel Schmidt
  • Cathy Handke
  • Laurent Jacob
  • Danielle Manchon
  • Johann Hausser
  • Florence Ferreire Da Silva
  • Ethan Wagner
  • Sandrine Jakubowski
  • Jean-Paul Gorniak
  • Noémie Beau
  • Jonathan Huard
  • Katia Marande
  • Franck Mascaux
  • Violette Sandre
  • Claude Brauer
  • Célia Steinlein
  • Pascal Osowski
  • Danielle Galardi-Gitton
  • Jacques Reiter
Tristan Atmania
Tristan Atmania Liste divers centre
UTILE POUR SAINT-AVOLD
  • Tristan Atmania
  • Blanche Crenna
  • Patrick Berceville
  • Cloe Christmann
  • Christophe Smolen
  • Bérangère Mesnier
  • Barthelemy Jeanroch
  • Lucie Tourdot
  • Belkhir Chahbi
  • Muriel Rodermann
  • Hervé Steinmetz
  • Sandrine Weber
  • Abdelnour Bouchakour
  • Stephanie Muller
  • Olivier Salamonowski
  • Beatrice Wolff
  • Malik Chaalal
  • Tatiana Ronymus
  • Michel Leroy
  • Lucie Walinski
  • Younes Joui
  • Ozlem Arayici
  • Moreno Vesentini
  • Delphine Rohr
  • Philippe Gorniak
  • Marie-Claire Boutter
  • Daniel Letscher
  • Ines Betka
  • Yusuf Ciftci
  • Sandra Zimmer
  • Maxime Ostrogorski
  • Audrey Paton
  • Gerard Bauer
  • Lise Fogel
  • Amou Aced
André Wojciechowski
André Wojciechowski Liste divers droite
UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD
  • André Wojciechowski
  • Marjorie Dethoor
  • Pascal Kedinger
  • Maryline Valette
  • Emidio Margani
  • Sylvie Boissenot
  • Baris Usta
  • Yasmine Selmani
  • Wilfrid Momper
  • Katia Boubidi
  • Süleyman Akdeniz
  • Naïma Rahmoune
  • Marc Blanchard
  • Caroline Me
  • Yahia Tlemsani
  • Claudine Bugarel - Poinsignon
  • Romain Bonnet
  • Linda Hoerner
  • Cédric Mariazzi
  • Sabrina Wagner
  • Ozcan Esmen
  • Nadine Audis
  • Alain Kleinhentz
  • Monique Ghur - Kumerc
  • Sébastien Philippe
  • Irène Gorgol
  • Lucas Leopoldes
  • Dilek Vural
  • Dominique Palka
  • Salma Hadji
  • Si Dahamed Leili
  • Michéle Kempfer
  • Ludovic Sogne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
René Steiner
René Steiner (26 élus) Saint-avold ensemble 		3 199 58,13%
  • René Steiner
  • Raymonde Schweitzer
  • Umit Yildirim
  • Carine Muller
  • Alain Letullier
  • Myrna Becker-Bardelmann
  • Pascal Lauer
  • Christine Klein Morawski
  • Gaetan Vecchio
  • Amandine Guerin
  • Lothaire Gaudig
  • Monique Bettinger
  • Pascal Helfenstein
  • Sarah Bach
  • Jean-Claude Brem
  • Sophie Annecca-Becka
  • Kevin Herbivo
  • Virginie Spir
  • Olivier Mouton
  • Solène Lallement
  • Serge Haydinger
  • Najia Bouchenga
  • Ismail Ajdid
  • Geneviève Mathe-Hermal
  • Antoine Pellegrini
  • Hermine Malamanne
André Wojciechowski
André Wojciechowski (7 élus) Unis pour saint-avold 		2 304 41,86%
  • André Wojciechowski
  • Edahbia Naciri
  • Tristan Atmania
  • Nathalie Pili
  • Yahia Tlemsani
  • Valentine Borraccia
  • Anthony Rotondo
Participation au scrutin Saint-Avold
Taux de participation 47,12%
Taux d'abstention 52,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 701

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Wojciechowski
André Wojciechowski Aimer saint-avold 		1 784 33,83%
René Steiner
René Steiner Saint avold ensemble 		1 154 21,88%
Tristan Atmania
Tristan Atmania Tristan atmania - l'alternative credible 		955 18,11%
Gaetan Vecchio
Gaetan Vecchio Saint-avold reunie pour un nouvel avenir 		769 14,58%
Gilbert Vukojevic
Gilbert Vukojevic Saint avold - un quotidien meilleur pour chaque habitant 		377 7,14%
Stéphanie Klement
Stéphanie Klement Emergence citoyenne 		234 4,43%
Participation au scrutin Saint-Avold
Taux de participation 44,86%
Taux d'abstention 55,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 436

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Wojciechowski
André Wojciechowski (26 élus) Saint-avold dynamique 		3 987 53,71%
  • André Wojciechowski
  • Nadine Audis
  • Yahia Tlemsani
  • Gabrielle Pister
  • Michel Kieffer
  • Mireille Stelmaszyk
  • René Steiner
  • Marilyn Salamonowski
  • Lothaire Gaudig
  • Véronique Bour Mas
  • Frédéric Sliwinski
  • Michèle Joho
  • Christian Thiercy
  • Anne Lauer
  • Pascal Helfenstein
  • Francine Bonnefois
  • Sylvain Becker
  • Nathalie Pili
  • Gérard Brettnacher
  • Josyane Becker
  • Gilbert Vukojevic
  • Sophie Halbwachs
  • Raphaël Wittmer
  • Estelle Elmerich
  • Antoine Pellegrini
  • Sylvie Boissenot
Michèle Tironi Joubert
Michèle Tironi Joubert (4 élus) St-avold avenir 		1 776 23,92%
  • Michèle Tironi Joubert
  • Dominique Lang
  • Monique Imbaut
  • Jean-Claude Brem
Nathalie Pigeot
Nathalie Pigeot (3 élus) Saint-avold bleu marine 		1 660 22,36%
  • Nathalie Pigeot
  • Patrick Malick
  • Stéphanie Colbus
Participation au scrutin Saint-Avold
Taux de participation 63,20%
Taux d'abstention 36,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 7 697

Villes voisines de Saint-Avold

En savoir plus sur Saint-Avold