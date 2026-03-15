Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Avold sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Avold.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Avold
13:09 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Avold
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Avold s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, André Wojciechowski (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 33,83% des suffrages. À sa poursuite, René Steiner (Union du centre) a rassemblé 1 154 bulletins valides (21,88%). Une troisième force s'est dégagée derrière Tristan Atmania (Divers centre), rassemblant 955 voix (18,11%). Une marge significative. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. René Steiner l'a finalement emporté avec 3 199 suffrages (58,13%), face à André Wojciechowski qui a obtenu 41,86% des votants. Alors que personne ne s'y attendait, le candidat a réalisé un retour impressionnant, prouvant que les réserves de voix sont toujours décisives. Union du centre a probablement tiré parti des voix des listes éliminées, ajoutant 1 415 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Avold ?
Les 18 bureaux de vote de la ville de Saint-Avold seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Saint-Avold devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Avold est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Avold
|Tête de listeListe
|
Amandine Guerin
Liste divers centre
Notre Sainta
|
|
René Steiner
Liste Divers
Pour Saint Avold
|
|
Christian Porta
Liste divers gauche
SAINT-AVOLD OUVRIÈRE ET SOLIDAIRE
|
|
Hervé Simon
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD
|
|
Tristan Atmania
Liste divers centre
UTILE POUR SAINT-AVOLD
|
|
André Wojciechowski
Liste divers droite
UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René Steiner (26 élus) Saint-avold ensemble
|3 199
|58,13%
|
|André Wojciechowski (7 élus) Unis pour saint-avold
|2 304
|41,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avold
|Taux de participation
|47,12%
|Taux d'abstention
|52,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 701
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Wojciechowski Aimer saint-avold
|1 784
|33,83%
|René Steiner Saint avold ensemble
|1 154
|21,88%
|Tristan Atmania Tristan atmania - l'alternative credible
|955
|18,11%
|Gaetan Vecchio Saint-avold reunie pour un nouvel avenir
|769
|14,58%
|Gilbert Vukojevic Saint avold - un quotidien meilleur pour chaque habitant
|377
|7,14%
|Stéphanie Klement Emergence citoyenne
|234
|4,43%
|Participation au scrutin
|Saint-Avold
|Taux de participation
|44,86%
|Taux d'abstention
|55,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 436
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Wojciechowski (26 élus) Saint-avold dynamique
|3 987
|53,71%
|
|Michèle Tironi Joubert (4 élus) St-avold avenir
|1 776
|23,92%
|
|Nathalie Pigeot (3 élus) Saint-avold bleu marine
|1 660
|22,36%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Avold
|Taux de participation
|63,20%
|Taux d'abstention
|36,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|7 697
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