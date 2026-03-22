Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Avold

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Avold a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
René Steiner
René Steiner Liste Divers
Pour Saint Avold
  • René Steiner
  • Raymonde Schweitzer
  • Pascal Helfenstein
  • Sophie Annecca-Becka
  • Kevin Herbivo
  • Virginie Spir
  • Jean-Baptiste Lusson
  • Najia Bouchenga
  • Jean-Francois Schulz
  • Priscilla Starck
  • Francis Melignon
  • Monique Eisenbarth
  • Alain Letullier
  • Myrna Becker-Bardelmann
  • René Stedry
  • Carole Paulus - Novy
  • Raymond Karrenbauer
  • Lucie Schmitt
  • Romain Riss
  • Nadine Metzinger-Marsy
  • Denis Jagodzinski
  • Elise Kieffer
  • Didier Pages
  • Marie-Lyne Lindauer
  • Christian Zix
  • Elsa Schmitt
  • Jean Michel Schambill
  • Mireille Duchscher
  • Gil Haenel
  • Sophie Jullion
  • Fabrice Argento
  • Josette Fabini
  • Georges Kassab
  • Sonia Pokorny
  • Camille Kadoum
Hervé Simon
Hervé Simon Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD
  • Hervé Simon
  • Fabienne Klar
  • Alexandre Loubet
  • Océane Simon
  • Raphaël Wittmer
  • Marjorie Gitton
  • Pascal Scherer
  • Laura Denis
  • Jérôme Sowa
  • Stéphanie Dethoor-Felker
  • Cédric Huard
  • Dominique Lang
  • Guy de Nicolo
  • Maureen Spadaccini
  • Pierre Erel
  • Mélanie Beck
  • Marcel Schmidt
  • Cathy Handke
  • Laurent Jacob
  • Danielle Manchon
  • Johann Hausser
  • Florence Ferreire Da Silva
  • Ethan Wagner
  • Sandrine Jakubowski
  • Jean-Paul Gorniak
  • Noémie Beau
  • Jonathan Huard
  • Katia Marande
  • Franck Mascaux
  • Violette Sandre
  • Claude Brauer
  • Célia Steinlein
  • Pascal Osowski
  • Danielle Galardi-Gitton
  • Jacques Reiter
Tristan Atmania
Tristan Atmania Liste divers centre
UTILE POUR SAINT-AVOLD
  • Tristan Atmania
  • Blanche Crenna
  • Patrick Berceville
  • Cloe Christmann
  • Christophe Smolen
  • Bérangère Mesnier
  • Barthelemy Jeanroch
  • Lucie Tourdot
  • Belkhir Chahbi
  • Muriel Rodermann
  • Hervé Steinmetz
  • Sandrine Weber
  • Abdelnour Bouchakour
  • Stephanie Muller
  • Olivier Salamonowski
  • Beatrice Wolff
  • Malik Chaalal
  • Tatiana Ronymus
  • Michel Leroy
  • Lucie Walinski
  • Younes Joui
  • Ozlem Arayici
  • Moreno Vesentini
  • Delphine Rohr
  • Philippe Gorniak
  • Marie-Claire Boutter
  • Daniel Letscher
  • Ines Betka
  • Yusuf Ciftci
  • Sandra Zimmer
  • Maxime Ostrogorski
  • Audrey Paton
  • Gerard Bauer
  • Lise Fogel
  • Amou Aced
André Wojciechowski
André Wojciechowski Liste divers droite
UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD
  • André Wojciechowski
  • Marjorie Dethoor
  • Pascal Kedinger
  • Maryline Valette
  • Emidio Margani
  • Sylvie Boissenot
  • Baris Usta
  • Yasmine Selmani
  • Wilfrid Momper
  • Katia Boubidi
  • Süleyman Akdeniz
  • Naïma Rahmoune
  • Marc Blanchard
  • Caroline Me
  • Yahia Tlemsani
  • Claudine Bugarel - Poinsignon
  • Romain Bonnet
  • Linda Hoerner
  • Cédric Mariazzi
  • Sabrina Wagner
  • Ozcan Esmen
  • Nadine Audis
  • Alain Kleinhentz
  • Monique Ghur - Kumerc
  • Sébastien Philippe
  • Irène Gorgol
  • Lucas Leopoldes
  • Dilek Vural
  • Dominique Palka
  • Salma Hadji
  • Si Dahamed Leili
  • Michéle Kempfer
  • Ludovic Sogne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé SIMON
Hervé SIMON (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD 		2 082 32,30%
Tristan ATMANIA
Tristan ATMANIA (Ballotage) UTILE POUR SAINT-AVOLD 		1 268 19,67%
René STEINER
René STEINER (Ballotage) Pour Saint Avold 		1 090 16,91%
André WOJCIECHOWSKI
André WOJCIECHOWSKI (Ballotage) UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD 		1 025 15,90%
Amandine GUERIN
Amandine GUERIN Notre Sainta 		573 8,89%
Christian PORTA
Christian PORTA SAINT-AVOLD OUVRIÈRE ET SOLIDAIRE 		408 6,33%
Participation au scrutin Saint-Avold
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 6 583

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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