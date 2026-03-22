Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les résultats du 2e tour

Programme de René Steiner à Saint-Avold (Pour Saint Avold)

Gestion financière

Depuis 2020, la ville de Saint-Avold a entrepris un assainissement de ses comptes pour maîtriser la dette. Ces décisions ont été cruciales pour redonner de la lisibilité à l'action municipale et remettre la ville sur de bonnes bases. Grâce à ces efforts, Saint-Avold se porte mieux aujourd'hui qu'à l'époque de la prise de responsabilité.

Projets de développement

De nombreux projets ont été lancés pour améliorer la qualité de vie à Saint-Avold, tels que la création d'un nouveau groupe scolaire et la modernisation des infrastructures. La transformation de l'avenue Foch et la création d'un parc urbain sont également des initiatives notables. Ces projets visent à préparer l'avenir et à dynamiser la ville.

Engagement citoyen

La solidarité des habitants de Saint-Avold a été mise en avant durant les crises sanitaires et économiques, renforçant le tissu social local. L'engagement des agents municipaux et des associations a été essentiel pour maintenir le lien entre la ville et ses citoyens. Ce soutien mutuel est perçu comme une force pour l'avenir de la commune.

Équipe municipale

La liste engagée « POUR SAINT-AVOLD » est conduite par René Steiner, qui met en avant une équipe renouvelée et compétente. Chaque membre de l'équipe apporte une expertise dans des domaines variés, allant de l'environnement à l'éducation. Cette diversité d'engagements vise à renforcer la dynamique de la ville pour les années à venir.