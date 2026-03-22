Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Avold sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Avold.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Avold
11:49 - Hervé Simon, Tristan Atmania et René Steiner forment le trio de tête à Saint-Avold
Les élections municipales 2026 à Saint-Avold ont vu Hervé Simon (Rassemblement National) prendre la première place dimanche dernier avec 32,30 % des voix. Derrière, Tristan Atmania (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 19,67 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, avec 16,91 %, René Steiner est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, André Wojciechowski, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 15,90 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Saint-Avold, l'élection a mobilisé 58,78 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Avold
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Avold a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
René Steiner
Liste Divers
Pour Saint Avold
|
|
Hervé Simon
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD
|
|
Tristan Atmania
Liste divers centre
UTILE POUR SAINT-AVOLD
|
|
André Wojciechowski
Liste divers droite
UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé SIMON (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD
|2 082
|32,30%
|Tristan ATMANIA (Ballotage) UTILE POUR SAINT-AVOLD
|1 268
|19,67%
|René STEINER (Ballotage) Pour Saint Avold
|1 090
|16,91%
|André WOJCIECHOWSKI (Ballotage) UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD
|1 025
|15,90%
|Amandine GUERIN Notre Sainta
|573
|8,89%
|Christian PORTA SAINT-AVOLD OUVRIÈRE ET SOLIDAIRE
|408
|6,33%
|Participation au scrutin
|Saint-Avold
|Taux de participation
|58,78%
|Taux d'abstention
|41,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|6 583
Source : ministère de l’Intérieur
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