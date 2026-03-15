Résultat municipale 2026 à Saint-Avold (57500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Avold a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Avold, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Avold [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé SIMON
Hervé SIMON RASSEMBLEMENT POUR SAINT-AVOLD 		2 082 32,30%
Tristan ATMANIA
Tristan ATMANIA UTILE POUR SAINT-AVOLD 		1 268 19,67%
René STEINER
René STEINER Pour Saint Avold 		1 090 16,91%
André WOJCIECHOWSKI
André WOJCIECHOWSKI UNE EQUIPE ET DES PROJETS POUR SAINT AVOLD 		1 025 15,90%
Amandine GUERIN
Amandine GUERIN Notre Sainta 		573 8,89%
Christian PORTA
Christian PORTA SAINT-AVOLD OUVRIÈRE ET SOLIDAIRE 		408 6,33%
Participation au scrutin Saint-Avold
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 6 583

Source : ministère de l’Intérieur

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