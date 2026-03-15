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19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Avold façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Avold mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,29%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (46,97%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 315 euros/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 6719 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,62% et d'une population immigrée de 11,15% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Avold mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,40% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quelle percée du RN à Saint-Avold aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne comptait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Saint-Avold en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 32,11% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 53,03% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 31,01% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 52,91% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,90% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 44,59% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Une abstention de 55,14 % à Saint-Avold aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 44,86 % à Saint-Avold lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid-19 pesait sur l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 71,25 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 47,16 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,61 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,01 % des inscrits. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Saint-Avold comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Saint-Avold sera en tout cas déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Saint-Avold a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Avold. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Avold avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,90% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Alexandre Loubet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 44,59% au premier tour, devant Luc Muller (Union de la gauche) avec 23,10%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Avold ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Avold choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,46%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 53,03% pour Marine Le Pen, contre 46,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Avold portaient leur choix sur Alexandre Loubet (RN) avec 31,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,91%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Avold comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres de Saint-Avold Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Avold entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 27,81 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville près de 524 500 euros environ. Un montant loin des quelque 4,82329 millions d'euros (4 823 290 € très exactement) engrangés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Avold atteint désormais un peu plus de 28,52 % en 2024 (contre 7,26 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Avold a représenté 1 101 euros en 2024 (contre 832 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Avold L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Avold s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, André Wojciechowski (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 33,83% des suffrages. À sa poursuite, René Steiner (Union du centre) a rassemblé 1 154 bulletins valides (21,88%). Une troisième force s'est dégagée derrière Tristan Atmania (Divers centre), rassemblant 955 voix (18,11%). Une marge significative. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. René Steiner l'a finalement emporté avec 3 199 suffrages (58,13%), face à André Wojciechowski qui a obtenu 41,86% des votants. Alors que personne ne s'y attendait, le candidat a réalisé un retour impressionnant, prouvant que les réserves de voix sont toujours décisives. Union du centre a probablement tiré parti des voix des listes éliminées, ajoutant 1 415 voix supplémentaires entre les deux tours.