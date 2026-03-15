Résultat municipale 2026 à Saint-Barthélemy-le-Plain (07300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Barthélemy-le-Plain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Barthélemy-le-Plain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Barthélemy-le-Plain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DARD
Thierry DARD (12 élus) Saint-Barthélémy, le plein d'avenir 		274 54,26%
  • Thierry DARD
  • Nelly BERTRAND
  • Didier BUFFIERE
  • Anaëlle VERON
  • Arnaud DESPESSE
  • Marjolaine CORNU
  • Christopher NESME
  • Jessica BOISSI-BOSC
  • Raphaël DESSEMOND
  • Cloé CHAPOUTIER
  • Florent DESSEMOND
  • Amandine BONNET
Eric ROCHE
Eric ROCHE (3 élus) Une équipe engagée, proche de vous, au service de notre village 		231 45,74%
  • Eric ROCHE
  • Noémy GUILHOT
  • Thomas BERTHIER
Participation au scrutin Saint-Barthélemy-le-Plain
Taux de participation 77,84%
Taux d'abstention 22,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 534

Source : ministère de l’Intérieur

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