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19:16 - Comment la composition démographique de Saint-Barthélemy-le-Plain façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Saint-Barthélemy-le-Plain détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 19,44% des résidents sont des enfants, et 28,77% de 60 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,88%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 524 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,55%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Barthélemy-le-Plain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,00% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Barthélemy-le-Plain lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Saint-Barthélemy-le-Plain en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,79% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,92% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 28,37% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Barthélemy-le-Plain comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,02% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,82% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera en tête avec 66,31% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Vincent Trebuchet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Barthélemy-le-Plain En ce jour d'élections municipales à Saint-Barthélemy-le-Plain, la mobilisation sera observée de près. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 50,08 % lors des municipales de 2020 (une proportion assez classique), l'épidémie de Covid-19 ayant frappé de plein fouet la compétition. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche attiré les électeurs, avec 78,88 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 21,12 %). Quoique ces élections nationales soient de nature distincte par rapport aux échéances locales, les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 52,20 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 76,50 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 63,16 % des électeurs (soit environ 430 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Barthélemy-le-Plain Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Barthélemy-le-Plain. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,02%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Barthélemy-le-Plain avaient ensuite placé en tête Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avec 43,82% au premier tour, devant Jean-Paul Vallon (Divers droite) avec 27,89%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Trebuchet culminant à 66,31% des votes sur place.

14:57 - Les électeurs de Saint-Barthélemy-le-Plain avaient résolument opté pour la droite radicale il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Barthélemy-le-Plain plaçait Marine Le Pen en tête avec 31,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,92% pour Marine Le Pen, contre 42,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Barthélemy-le-Plain accordaient leurs suffrages à Cyrille Grangier (RN) avec 28,37% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Olivier Dussopt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 59,55% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Barthélemy-le-Plain une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Élections municipales à Saint-Barthélemy-le-Plain : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale À Saint-Barthélemy-le-Plain, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 560 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 341 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,00 % en 2024 (contre près de 14,50 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 9 800 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 62 300 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 8,42 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Barthélemy-le-Plain Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Barthélemy-le-Plain se sont révélés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au sein de la commune, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de la première manche électorale, Arnaud Despesse a pris la première place avec 94,63% des bulletins. Juste derrière, Adrian Gervy a capté 293 votes (92,42%). Chez les administrés, ces scores extrêmement homogènes révélaient un vote consensuel. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Barthélemy-le-Plain, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration très particulière. Il convient cependant de noter que, à la suite d' une réforme du mode de scrutin, la constitution de listes paritaires est requise, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant désormais les candidatures isolées.