Résultat municipale 2026 à Saint-Bauzille-de-Montmel (34160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bauzille-de-Montmel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bauzille-de-Montmel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bauzille-de-Montmel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis RAYNAL
Jean-Louis RAYNAL (12 élus) UNISSONS-NOUS POUR SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 		395 52,95%
  • Jean-Louis RAYNAL
  • Michèle SCHREVEL
  • Lionel PEYRIERE
  • Valérie CAYLA
  • Mickaël SIMAO
  • Sabine MEYER
  • Lionel GENIEYS
  • Céline MAURY
  • Gilles MARRO
  • Myriam LLUIS
  • Benjamin ORLANDI
  • Maguelone GILLI
Françoise MATHERON
Françoise MATHERON (3 élus) Vivre ici ! 		351 47,05%
  • Françoise MATHERON
  • Jean-Claude BETTON
  • Stéphanie ARNAUD
Participation au scrutin Saint-Bauzille-de-Montmel
Taux de participation 75,43%
Taux d'abstention 24,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 752

Source : ministère de l’Intérieur

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