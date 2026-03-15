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19:17 - Analyse socio-économique de Saint-Bauzille-de-Montmel : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Saint-Bauzille-de-Montmel, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 32,86% de cadres pour 1 212 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 133 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (84,97%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,85% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1142,93 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Saint-Bauzille-de-Montmel incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Bauzille-de-Montmel aux municipales ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Bauzille-de-Montmel en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 18,75% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 33,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,26% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 41,75% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 25,75% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 34,28% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 44,83% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Saint-Bauzille-de-Montmel vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Saint-Bauzille-de-Montmel, la mobilisation sera très observée. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 40,97 % des inscrits se déplacer aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 59,03 %) alors que la pandémie du Covid faisait planer une ombre sur l'événement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 86,27 %. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 57,42 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 80,36 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 63,26 %. Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Bauzille-de-Montmel ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Bauzille-de-Montmel portaient leur choix sur Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 34,28% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sébastien Rome (Union de la gauche), avec 55,17%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,75%). La physionomie politique de Saint-Bauzille-de-Montmel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Saint-Bauzille-de-Montmel avaient franchement opté pour le centre il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Bauzille-de-Montmel se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Bauzille-de-Montmel tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,14% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,62% pour Emmanuel Macron, contre 33,38% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Bauzille-de-Montmel accordaient leurs suffrages à Jean-François Eliaou (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sébastien Rome (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 58,25%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Bauzille-de-Montmel En matière d'impôts locaux à Saint-Bauzille-de-Montmel, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 785 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 539 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 34,47 % en 2024 (contre 13,02 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 200 € en 2024. Un total bien loin des 162 610 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 9,11 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière municipale à Saint-Bauzille-de-Montmel S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Saint-Bauzille-de-Montmel peut s'avérer édifiant. Seule en lice, 'Pour un village responsable et solidaire' menée par Françoise Matheron a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Bauzille-de-Montmel, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Au lendemain de cette élection sans véritable compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été apporté.