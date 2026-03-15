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19:19 - Comment la composition démographique de Saint-Beauzire façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Beauzire, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 995 logements pour 2 210 habitants, la densité de la commune est de 137 hab par km². Avec 172 entreprises, Saint-Beauzire est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,55%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 31,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 42,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 460,19 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Pour finir, à Saint-Beauzire, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Le RN à Saint-Beauzire : quel résultat aux municipales ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière municipale à Saint-Beauzire en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 20,94% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,39% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 19,25% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 32,45% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,79% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,69% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 43,41% lors du vote final.

16:58 - Saint-Beauzire : 38,61 % d'abstention à la dernière élection municipale Lors des municipales de 2020 à Saint-Beauzire, l'abstention s'était fixée à 38,61 % lors du premier tour, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. 989 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du Covid-19 faisait hésiter la population. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 15,48 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,04 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 21,94 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,31 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Saint-Beauzire, ce paramètre jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Comment Saint-Beauzire a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Brigitte Carletto (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 34,69% au premier tour, devant André Chassaigne (Union de la gauche) avec 31,00%. Mais c'est néanmoins André Chassaigne (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,59% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Saint-Beauzire avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,79%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,65% des suffrages. Le panorama politique de Saint-Beauzire a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Saint-Beauzire était indécise sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Beauzire s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Beauzire accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,11%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 20,94%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,61% pour Emmanuel Macron, contre 37,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Beauzire portaient leur choix sur André Chassaigne (Nupes) avec 37,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, André Chassaigne virant de nouveau en tête avec 67,55% des voix.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Beauzire Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Beauzire, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,75 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de près de 10 000 euros environ. Un montant loin des 320 090 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Beauzire est passé à 35,31 % en 2024 (contre 12,83 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. De plus, l'imposition du foncier non bâti affiche près de 79,47 % en 2024 (face à environ 77,47 % en 2020, sachant que la moyenne en France s'établissait entre 40 % et 50 %). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), son taux communal s'est fixé à 9,18 % en 2024 (contre 10,88 % en 2020, alors que la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux environs de 9,5 %). Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Beauzire s'est établi à 1 321 euros en 2024 (contre 817 € en 2020).

11:59 - Le match des élections à Saint-Beauzire n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 À Saint-Beauzire, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Jean-Pierre Hebrard a surclassé ses adversaires en récoltant 606 soutiens (62,79%). En deuxième position, Rémi Montessinos a engrangé 359 votes (37,20%). Cette victoire sans appel de Jean-Pierre Hebrard a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Beauzire, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.