Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault (36170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Benoît-du-Sault, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian BREC
Christian BREC (12 élus) TRADITION ET AMBITION 		159 51,46%
  • Christian BREC
  • Isabelle TEINTURIER
  • Thierry BARBIER
  • Nadine MOUILBEC
  • Jean Francois MERCIER
  • Emmanuelle BILLING
  • Dominique BERNERON
  • Cecile BERNARD
  • Mathew GRAFFIN
  • Marie MERCIER
  • Philippe LEONARD
  • Fabienne DUCHIRON
Damien BARRÉ
Damien BARRÉ (3 élus) Unis pour l'avenir du village 		150 48,54%
  • Damien BARRÉ
  • Brigitte BACHELIER
  • Eric LAURENT
Participation au scrutin Saint-Benoît-du-Sault
Taux de participation 77,97%
Taux d'abstention 22,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 322

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Benoît-du-Sault - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien BARRÉ
Damien BARRÉ (Ballotage) Unis pour l'avenir du village 		128 42,11%
Christian BREC
Christian BREC (Ballotage) TRADITION ET AMBITION 		120 39,47%
Rémi THEVENOT
Rémi THEVENOT (Ballotage) AGIR POUR MA COMMUNE 		56 18,42%
Participation au scrutin Saint-Benoît-du-Sault
Taux de participation 75,79%
Taux d'abstention 24,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 313

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