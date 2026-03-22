Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault (36170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Benoît-du-Sault, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian BREC (12 élus) TRADITION ET AMBITION
|159
|51,46%
|
|Damien BARRÉ (3 élus) Unis pour l'avenir du village
|150
|48,54%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît-du-Sault
|Taux de participation
|77,97%
|Taux d'abstention
|22,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|322
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Benoît-du-Sault - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien BARRÉ (Ballotage) Unis pour l'avenir du village
|128
|42,11%
|Christian BREC (Ballotage) TRADITION ET AMBITION
|120
|39,47%
|Rémi THEVENOT (Ballotage) AGIR POUR MA COMMUNE
|56
|18,42%
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît-du-Sault
|Taux de participation
|75,79%
|Taux d'abstention
|24,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|313
Election municipale 2026 à Saint-Benoît-du-Sault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Benoît-du-Sault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Benoît-du-Sault.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Benoît-du-Sault
18:34 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Saint-Benoît-du-Sault ?
Les élections des députés à Saint-Benoît-du-Sault provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Mylène Wunsch (Rassemblement National) aux avants-postes avec 40,85% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 29,93%. Au second tour, c'est en revanche François Jolivet (Horizons) qui a doublé son adversaire avec 51,29% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen précédemment, les citoyens de Saint-Benoît-du-Sault avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 37,89% des votes. L'orientation des électeurs de Saint-Benoît-du-Sault a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Benoît-du-Sault
Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Benoît-du-Sault ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Il est à noter que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de barrer ou ajouter des noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Thierry Barbier a réuni le plus de voix avec 90,27% des suffrages. En deuxième position, Françoise Faucher a capté 231 voix (89,88%). Brigitte Schaffer- Bonfiglio complétait le trio de tête, avec 224 suffrages (87,15%). Les résultats extrêmement proches révélaient une décision consensuelle chez les votants. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Benoît-du-Sault, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Saint-Benoît-du-Sault, un duel tendu
Le duel final oppose donc ce dimanche Damien Barré, à la tête de "Unis Pour L'avenir Du Village" (DIV) et Christian Brec sous l'étiquette DIV ("Tradition Et Ambition"), d'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Rémi Thevenot n'est plus en lice dans ce second tour. Le bureau de vote de la commune de Saint-Benoît-du-Sault ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Saint-Benoît-du-Sault la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Benoît-du-Sault dimanche dernier, le scrutin a vu 75,79 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Damien Barré qui a pris l'avantage avec 42,11 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Christian Brec a obtenu la seconde place avec 39,47 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Rémi Thevenot s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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