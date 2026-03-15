Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt (37500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Benoît-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine DEGRAVE
Catherine DEGRAVE (12 élus) ENSEMBLE POUR SAINT BENOÎT 		209 58,71%
  • Catherine DEGRAVE
  • Charles PIERRE
  • Agnès FIÉ
  • Philippe POIRIER
  • Nadège MOREAU
  • Geoffrey GAUTHEREAU
  • Corinne SCHMITT
  • Cyrille BATTUT
  • Orlane AUCHER
  • Pierre LEBLEU
  • Sandra AUPETIT
  • Jean-Claude VAUJOUR
Patricia ISRAEL
Patricia ISRAEL (3 élus) Rassembler, Demain, pour Saint-Benoit-la-Forêt 		147 41,29%
  • Patricia ISRAEL
  • Vincent DECLERCK
  • Florence MARTY
Participation au scrutin Saint-Benoît-la-Forêt
Taux de participation 72,75%
Taux d'abstention 27,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 371

Source : ministère de l’Intérieur

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