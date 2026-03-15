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19:18 - Analyse démographique des municipales à Saint-Benoît-la-Forêt Comment la population de Saint-Benoît-la-Forêt peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 14,50% des résidents sont des enfants, et 35,35% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,32%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 356 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,66%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,29%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Benoît-la-Forêt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,89% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Benoît-la-Forêt aux municipales ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Saint-Benoît-la-Forêt il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 25,06% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,05% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,48% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Benoît-la-Forêt comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,15% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 35,90% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 47,86% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Benoît-la-Forêt : le point sur la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales à Saint-Benoît-la-Forêt avait été marqué par une abstention de 48,68 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 51,32 %) alors que le pays était troublé par l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 16,90 % dans la ville (83,10 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 44,31 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,92 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,43 % des inscrits. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Saint-Benoît-la-Forêt comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Saint-Benoît-la-Forêt L'orientation des électeurs de Saint-Benoît-la-Forêt a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,15%). Jean-François Bellanger (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Saint-Benoît-la-Forêt après la dissolution avec 35,90%. Laurent Baumel (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 31,05%. Mais c'est pourtant Laurent Baumel (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,14% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Saint-Benoît-la-Forêt ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Benoît-la-Forêt privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,06%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 24,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,95% pour Emmanuel Macron, contre 41,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Benoît-la-Forêt portaient leur choix sur Laurent Baumel (Nupes) avec 35,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Baumel virant de nouveau en tête avec 62,78% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Benoît-la-Forêt s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Benoît-la-Forêt, le taux de la taxe d'habitation est passé à 7,62 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 4 200 euros, contre 42 930 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Benoît-la-Forêt a évolué pour se fixer à 29,43 % en 2024 (contre 12,95 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Saint-Benoît-la-Forêt s'est établi à 638 € en 2024 (contre 433 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Benoît-la-Forêt Les résultats des précédentes municipales à Saint-Benoît-la-Forêt ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Il est à noter que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la liberté pour les électeurs de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier tour, Patrick Falourd a obtenu les meilleurs résultats avec 228 voix (93,06%), devant Karine Charrier qui a recueilli 91,42% des bulletins valides. Sylvie Jailloux complétait le trio de tête, avec 217 bulletins (88,57%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Saint-Benoît-la-Forêt, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très particulier. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.