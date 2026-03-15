Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Benoît sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Benoît.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Benoît
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Benoît
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Saint-Benoît ? Au soir du premier tour, Patrice Selly (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 22,13% des voix. Derrière, Sabrina Ramin (Divers droite) a engrangé 19,64% des voix. Patrick Dalleau (Divers droite) était à la troisième place, glanant 1 981 bulletins (15,59%). Ce premier verdict particulièrement serré laissait planer de nombreuses questions en amont du 2e tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Patrice Selly l'a finalement emporté avec 6 474 bulletins (43,05%), face à Sabrina Ramin qui a obtenu 4 600 votants (30,59%) et Patrick Dalleau avec 26,35% des bulletins. À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon spectaculaire jusqu’à déboucher sur un succès écrasant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées, sécurisant 3 663 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit nécessairement de neutraliser la prime au sortant aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Saint-Benoît
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Saint-Benoît. Les 42 bureaux de vote de la ville de Saint-Benoît sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Pour visualiser les résultats à Saint-Benoît, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît
|Tête de listeListe
|
Sabrina Ramin
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT BENEDICTIN
|
|
Jean-Hugues Ratenon
Liste d'extrême-gauche
RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON
|
|
Marie Lydie Thiolica
Liste Divers
LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE
|
|
Philippe Admeth
Liste divers gauche
UNIS POUR SAINT-BENOIT
|
|
Daniel Amouny
Liste divers gauche
L'AVENIR EN BENEDICTIN
|
|
Jean Patrick Dalleau
Liste divers droite
SAINT BENOIT DAN'COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT
|
|
Patrice Selly
Liste divers gauche
BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM
|
|
Jean Yves Payet
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Selly (28 élus) Ensemble pour une ville nouvelle
|6 474
|43,05%
|
|Sabrina Ramin (6 élus) Ensemble reconstruisons notre ville avec passion
|4 600
|30,59%
|
|Patrick Dalleau (5 élus) Rassemblement pour saint-benoit
|3 963
|26,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît
|Taux de participation
|55,78%
|Taux d'abstention
|44,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 686
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Selly Ensemble pour une ville nouvelle
|2 811
|22,13%
|Sabrina Ramin Ensemble reconstruisons notre ville avec passion
|2 495
|19,64%
|Patrick Dalleau Saint benoit dan'coeur
|1 981
|15,59%
|Philippe Le Constant La force de l'experience pour construire l'avenir de saint-benoit
|1 879
|14,79%
|Valérie Payet-Gangnant Le vrai choix gagnant pour saint-benoit
|1 517
|11,94%
|Jean-Luc Julie Tous gagnants
|891
|7,01%
|Guy Derand Agir pour saint-benoit
|320
|2,51%
|Jean Yves Payet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|301
|2,36%
|Daniel Amouny Mouvement citoyen participatif bénédictin
|205
|1,61%
|Florent, Paul Picard Saint benoit avant tout
|188
|1,48%
|Michel Allamele Saint-benoit avec michel allamele
|113
|0,88%
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît
|Taux de participation
|47,62%
|Taux d'abstention
|52,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 315
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Claude Fruteau (29 élus) Liste d'union et de progres pour saint-benoit conduite par jean-claude fruteau
|7 666
|45,00%
|
|Jean-Luc Julie (7 élus) Plr / pour une nouvelle dynamique a saint benoit
|6 431
|37,75%
|
|Tarek Dallel (3 élus) Tarek dallel saint benoit une nouvelle chance
|2 935
|17,23%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît
|Taux de participation
|66,77%
|Taux d'abstention
|33,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,84%
|Nombre de votants
|17 713
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Claude Fruteau Liste d'union et de progres pour saint-benoit conduite par jean-claude fruteau
|5 932
|39,11%
|Jean-Luc Julie Plr / pour une nouvelle dynamique a saint benoit
|3 351
|22,09%
|Tarek Dallel Tarek dallel saint benoit une nouvelle chance
|2 484
|16,37%
|Sabrina Ramin Ensemble, reconstruisons saint benoit
|1 974
|13,01%
|Patricia Robert Agir en maire de famille
|674
|4,44%
|Jean-Yves Payet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|408
|2,69%
|Jean Yves Alin Saint benoit bleu marine
|344
|2,26%
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît
|Taux de participation
|59,62%
|Taux d'abstention
|40,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,69%
|Nombre de votants
|15 913
Villes voisines de Saint-Benoît
- Saint-Benoît (97437)
- Ecole primaire à Saint-Benoît
- Maternités à Saint-Benoît
- Crèches et garderies à Saint-Benoît
- Classement des collèges à Saint-Benoît
- Salaires à Saint-Benoît
- Impôts à Saint-Benoît
- Dette et budget de Saint-Benoît
- Climat et historique météo de Saint-Benoît
- Accidents à Saint-Benoît
- Délinquance à Saint-Benoît
- Inondations à Saint-Benoît
- Nombre de médecins à Saint-Benoît
- Pollution à Saint-Benoît
- Entreprises à Saint-Benoît
- Prix immobilier à Saint-Benoît