Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît

Tête de listeListe
Sabrina Ramin
Sabrina Ramin Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT BENEDICTIN
  • Sabrina Ramin
  • Jean Bernard Tavea
  • Fancoise Marianne
  • Ginot Rajany
  • Marie Luce Brasier-Clain
  • Fabian Gorce
  • Farrah Zitte
  • Michel Allamele
  • Lina Lebihan
  • Yves Philippe Payet
  • Marie Cindy Marion
  • André Michel Mauve
  • Nicaise Natchan
  • Henri Michel Rinecarabe
  • Monica Orange
  • Sylvio Carpy
  • Raiza Mohamed
  • Jean Philippe Anguila
  • Magalie Flavien
  • Jean Paul Grondin
  • Julie Papou Ramaye
  • Erick Robert
  • Marie-Brigitte Sacri
  • Jean Philippe Lebeau
  • Simone Boucher
  • Henriot Lorion
  • Snejana Brasier
  • Fernand Lucky Fruteau de Laclos
  • Reine Claude Carcany
  • Yannick Anguila
  • Marie Elise Lebeau
  • Mouzdayn Abdou
  • Maximene Marie Christine Torpos
  • Jacques André Carpaye Tailamee
  • Marie Isabelle Nativel
  • Bernard Fontaine
  • Yvonne Marie Fabienne Grondin
  • Pascal Jean Fruteau de Laclos
  • Marie Christiane Gonthier
  • Alexis Marimoutou
Jean-Hugues Ratenon
Jean-Hugues Ratenon Liste d'extrême-gauche
RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON
  • Jean-Hugues Ratenon
  • Anne-Laure Samal
  • Jeremy Vidot-Bondal
  • Mylène Lorraine
  • Stephane Etienne
  • Laetitia Grondin
  • Alexandre Ah-Ting
  • Christelle Pothin
  • Eric Caritchy
  • Denise Faconnier
  • Khaled Ibrahim
  • Pamela Dijoux
  • Noel Maillot
  • Lucile Ajirkan Mehalcan
  • Philippe Le Constant
  • Nathanaelle Arginthe
  • Dominique Atchicanon
  • Victorine Abalzac
  • Fabrice Morassuti
  • Estelle Gerbith
  • Harry Adame
  • Dolores Cazal
  • Jean-Louis Very
  • Marie Michele Mariaye
  • James Painiaye
  • Gaelle Rampiere
  • Roman Arginthe
  • Marie-May Dugain
  • Max Ah-Ting
  • Meredith Boyer
  • Jean Tony d'Ambreville
  • Lydie Mahano
  • Alexis Remanaho
  • Estelle Virapin
  • Jean-Paul Antoine
  • Manon Morin
  • Denis Damour
  • Laurie Labbe
  • Jean Alain Payet
Marie Lydie Thiolica
Marie Lydie Thiolica Liste Divers
LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE
  • Marie Lydie Thiolica
  • Sebastien Valin
  • Pulcherie Bouanga
  • Johny Techer
  • Marie-Julie Samarapaty
  • Dominique Viard
  • Fazila Said
  • Kevin Larichesse
  • Sarah Fontaine
  • Expedit Boyer
  • Ymelda Faubourg
  • David Fullet
  • Nassouryia Rachidi
  • Emile Payet
  • Nouria Bacar Malide
  • Samery Faubourg
  • Emmanuelle Collet
  • Yacine Gharbi
  • Marie Vanessa Techer
  • Guy Mazeau
  • Marie Josie Jacqualat
  • Expedit Ivoula
  • Anita Rembert
  • Jean Freddy Noucana
  • Margaux Fullet
  • Stephane Universel
  • Antoufina Velou
  • Patrice Fostino
  • Nazra Houmadi
  • Danny Boyer
  • Marie Phileas
  • Jêrome Jean-Marie M'Houmadi M'Sa
  • Fanisati Miradji
  • Cedric Venerosy
  • Rebecca Maillot
  • Charles Baikiom Pounoussamy
  • Carlane Bouanga
  • Bruno Lebeau
  • Tiana Zakaria
  • Emilien Fostino
Philippe Admeth
Philippe Admeth Liste divers gauche
UNIS POUR SAINT-BENOIT
  • Philippe Admeth
  • Sylvie Anne Alamele
  • Judikael Vitry
  • Muriel Lakermance
  • Georges Michel Chu-Koye Ho
  • Marie-Pierre Lafosse-Riviere
  • Christophe Boyer
  • Angelique Martin
  • Alain Lasnier
  • Marie Gaelle Apadou
  • Olivier Boudoc
  • Sarah Cerveaux
  • Landry Jean Mickael Jeannin
  • Marie Francoise Moutiama
  • Jimmy Sitaya
  • Rachel Jean-Francois
  • Jean-Lou Atchicanon
  • Gislhaine Carcany
  • Cedric Etheve
  • Priyavathi Apadou
  • Frederic Mariamal
  • Christine Tolcy
  • Willy Hoareau
  • Marie Julie Grondin
  • Teddy Rene
  • Kalou Bao
  • Willy Sitaya
  • Helene Papy
  • Kleber Stephane Latchoumanin
  • Mae Demmery
  • Henry Jean Emilien Hoareau
  • Aline Calcine
  • Cedric Jean Maurice Boyer
  • Moinecha Bao
  • Noel Serge Juppin de Fondaumiere
  • Vanessa Antinous
  • Olivier Sumatra
  • Sophie Demmery
  • Georges Gabriel Retchnou
  • Helena Marie Isabelle Virginie
  • Jean David Fostino
Daniel Amouny
Daniel Amouny Liste divers gauche
L'AVENIR EN BENEDICTIN
  • Daniel Amouny
  • Chrislène Adèle Delort
  • David Ponama
  • Elodie Fumonde
  • Pierrot Parent
  • Pascaline Bertin
  • Dany Arnassalom
  • Melanie Collet
  • Daniel Dijoux
  • Gladys Pitou
  • Jean Michel Boyer
  • Cynthia Laravine
  • David Fontaine
  • Nadia Toibibou
  • Aboudel Moussa
  • Marie Tionohoue
  • Thierry Alamele
  • Anaïs Igoufe
  • Ali Zakaria
  • Sandrine Dialale
  • Sebastien Royer
  • Chantal Chu Koye Ho
  • Jean-Bertrand Lebeau
  • Anrfadjati Houmadi
  • Moudjitaba Malidi
  • Julie Gaelle Efferma
  • Aimerick Adam
  • Zalifa Touroukou
  • Fabrice Gonthier
  • Fabienne Robert
  • Jean Louis Lhomond
  • Sabrina Robert
  • Grégory Amouny
  • Annie Claude Fumonde
  • Armel Foc-Hine
  • Morgane Fontaine
  • Leonce Phocion
  • Kenssya Sophina
  • Jean René Amouny
  • Cebora Phocion
Jean Patrick Dalleau
Jean Patrick Dalleau Liste divers droite
SAINT BENOIT DAN'COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT
  • Jean Patrick Dalleau
  • Dominique Grandmaison Epouse Cadet
  • Jerome Sellaye
  • Marie Thérèse Sautron
  • Gilles Henri Ouledi
  • Marie Yvette Filain
  • Sully Yeve
  • Wendy Lorella Carron
  • Jimmy Begue
  • Monirah Omarjee
  • Matthieu Alain Payet
  • Gismaine Benard
  • Gervais Jules Lebreton
  • Marie Paule Baille
  • Thierry Maillot
  • Carole Lebon
  • Ivrin Claude Lebeau
  • Marie Anielle Alagapin
  • Antoine Jovani Marsan
  • Marie Carron
  • Maurice David Arginthe
  • Maïte Ludivine Danesinga
  • Benjamin Alix Ango
  • Marie-Rose Mery Retchnou
  • Didier Joseph Leblond
  • Audrey Nathalie Arginthe
  • Paul Olivier Payet
  • Marie Johanna Lebeau
  • Nicolas Remy Minatchy
  • Armande Fantano
  • Jonathan Yann Araye
  • Meva Christine Elie-Mandina
  • Jean Emmanuel Mussard
  • Élodie Ascençao
  • Christophe Didier Payet
  • Marina Thiburce
  • Yannick Payet
  • Valérie Anne Dijoux
  • Gael Laurent Perrault
  • Emile Michele Vinguidassalom
Patrice Selly
Patrice Selly Liste divers gauche
BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM
  • Patrice Selly
  • Anne Chane-Kane-Bone Tavel
  • Augustin Cazal
  • Marina Sitaya
  • André Foudrain
  • Rolande Cazal
  • Bruno Robert
  • Marie May Tescher
  • Matthieu K Bidy
  • Sylvie Payet
  • Ridwane Issa
  • Odile Damour
  • Patrice Ellama
  • Valentine Serrano
  • Xavier Mandrin
  • Sarah Salah-Aly
  • François Catan
  • Caroline de Fondaumiere
  • Stephane Mitride
  • Clara Cadet
  • Christian Khoon-Yam
  • Christelle Hoareau
  • Yves Jacques-Antoine
  • Emilie Mussard
  • Jordane Boyer
  • Anrifadjati Toilibou
  • Akmal Amode-Adame
  • Cindy Ambroise
  • Bruno Lebon
  • Nathalie Prebe
  • Jean-Louis Vital
  • Emilie La Caria
  • Willy Cochard
  • Marie Claude Mauve
  • Eric Clain
  • Isabelle Jacquemart
  • Lucay Lagaite
  • Paulette Tanjon
  • Jean Marc Yves Fontaine
Jean Yves Payet
Jean Yves Payet Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jean Yves Payet
  • Corinne Gasp
  • Serge Latchoumanin
  • Jessica Very
  • Yogananda Thirapathi
  • Rosemonde Xitra
  • Frederic Noël Demery
  • Lindy Merlo
  • Karim Madi
  • Catherine M'Couezou
  • Raoul Vidot
  • Erynne Maillot
  • Yannick Grondin
  • Émilie Mahé
  • Jean-Luc Naba
  • Catherine Tangatchy
  • Jean Luc Payet
  • Chaïbia Ousseni - Mderé
  • David Pitou
  • Bernadette Grondin
  • Yohan Labarde
  • Marie Annick Rakotomanga
  • Stephane Grondin
  • Anjarasoa Ramamiarinaivo
  • Thierry Antinoüs
  • Lauryne Dalleau
  • Eddie Benard
  • Mélodie Pedre
  • Davy Fruteau
  • Zaïra Madi
  • Jean Paul Niobe
  • Sakkalah Daupiard
  • Pierre Paul Sautron
  • Maïly Dalleau
  • Philippe Carron
  • Zoulfati Ndava
  • Jean-Luc Begue
  • Marie France Grondin
  • Amirdine Madi
  • Linda Payet
  • Paul Techer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Selly
Patrice Selly (28 élus) Ensemble pour une ville nouvelle 		6 474 43,05%
  • Patrice Selly
  • Marie Michèle Mariaye
  • Augustin Cazal
  • Monique Marimoutou-Tacoun
  • Bruno Robert
  • Alicia Hayano
  • François Catan
  • Sylvie Payet
  • Ridwane Issa
  • Odile Damour
  • Jean-Louis Vital
  • Marie-Valentine Serrano
  • Patrice Boulevart
  • Sarah Salah-Aly
  • Eric Caritchy
  • Fara Armougom
  • Eric Niobe
  • Anne Chane-Kaye-Bône - Tavel
  • Patrice Ellama
  • Anrifadjati Toilibou
  • Vincent Tergemina
  • Marie Sabine Sautron
  • Charles-André Saint-Pierre
  • Christelle Hoareau
  • Ruddy Voulama
  • Evelyne Glenac
  • Daniel Sandanon
  • Angélique Pedre
Sabrina Ramin
Sabrina Ramin (6 élus) Ensemble reconstruisons notre ville avec passion 		4 600 30,59%
  • Sabrina Ramin
  • Axel Boucher
  • Noëlle Chane Fan
  • Jack Tavel
  • Fabienne Borneo
  • Hans Dijoux
Patrick Dalleau
Patrick Dalleau (5 élus) Rassemblement pour saint-benoit 		3 963 26,35%
  • Patrick Dalleau
  • Valérie Payet-Gangnant
  • Philippe Le Constant
  • Sophie Marie Aliette Audifax Epouse Lebon
  • Jean-Luc Julie
Participation au scrutin Saint-Benoît
Taux de participation 55,78%
Taux d'abstention 44,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 686

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Selly
Patrice Selly Ensemble pour une ville nouvelle 		2 811 22,13%
Sabrina Ramin
Sabrina Ramin Ensemble reconstruisons notre ville avec passion 		2 495 19,64%
Patrick Dalleau
Patrick Dalleau Saint benoit dan'coeur 		1 981 15,59%
Philippe Le Constant
Philippe Le Constant La force de l'experience pour construire l'avenir de saint-benoit 		1 879 14,79%
Valérie Payet-Gangnant
Valérie Payet-Gangnant Le vrai choix gagnant pour saint-benoit 		1 517 11,94%
Jean-Luc Julie
Jean-Luc Julie Tous gagnants 		891 7,01%
Guy Derand
Guy Derand Agir pour saint-benoit 		320 2,51%
Jean Yves Payet
Jean Yves Payet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		301 2,36%
Daniel Amouny
Daniel Amouny Mouvement citoyen participatif bénédictin 		205 1,61%
Florent, Paul Picard
Florent, Paul Picard Saint benoit avant tout 		188 1,48%
Michel Allamele
Michel Allamele Saint-benoit avec michel allamele 		113 0,88%
Participation au scrutin Saint-Benoît
Taux de participation 47,62%
Taux d'abstention 52,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 315

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Claude Fruteau
Jean Claude Fruteau (29 élus) Liste d'union et de progres pour saint-benoit conduite par jean-claude fruteau 		7 666 45,00%
  • Jean Claude Fruteau
  • Herwine Boyer
  • Gerard Perrault
  • Monique Cathala
  • Patrice Selly
  • Marie-Michèle Mariaye
  • Daniel Huet
  • Aurelie Laoussing
  • Henri Chane Tef
  • Nelly Hoareau
  • Dominique Atchicanon
  • Sylvaine Mouniama Mounican
  • Yves Gigan
  • Nadine Megarisse
  • Maurice Chan Fat
  • Valerie Payet
  • Gerard Ramsamy
  • Marie Renee Allane
  • Patrice Souprayenmestry
  • Christelle Hoareau
  • Stephane Maillot
  • Farrhana Omarjee
  • Raymond Marimoutou
  • Angelique Martin
  • Tony D'ambreville
  • Nadine Le Toullec
  • Didier Vidot
  • Coralie Fontaine
  • Pierrot Arnal
Jean-Luc Julie
Jean-Luc Julie (7 élus) Plr / pour une nouvelle dynamique a saint benoit 		6 431 37,75%
  • Jean-Luc Julie
  • Monique Marimoutou-Tacoun
  • Eric Caritchy
  • Marie-Therese Sautron
  • Christian Jadaut
  • Sophie Imaho
  • Vital Payet
Tarek Dallel
Tarek Dallel (3 élus) Tarek dallel saint benoit une nouvelle chance 		2 935 17,23%
  • Tarek Dallel
  • Michelle Ange Vital
  • Florian Lefevre
Participation au scrutin Saint-Benoît
Taux de participation 66,77%
Taux d'abstention 33,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Nombre de votants 17 713

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Claude Fruteau
Jean Claude Fruteau Liste d'union et de progres pour saint-benoit conduite par jean-claude fruteau 		5 932 39,11%
Jean-Luc Julie
Jean-Luc Julie Plr / pour une nouvelle dynamique a saint benoit 		3 351 22,09%
Tarek Dallel
Tarek Dallel Tarek dallel saint benoit une nouvelle chance 		2 484 16,37%
Sabrina Ramin
Sabrina Ramin Ensemble, reconstruisons saint benoit 		1 974 13,01%
Patricia Robert
Patricia Robert Agir en maire de famille 		674 4,44%
Jean-Yves Payet
Jean-Yves Payet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		408 2,69%
Jean Yves Alin
Jean Yves Alin Saint benoit bleu marine 		344 2,26%
Participation au scrutin Saint-Benoît
Taux de participation 59,62%
Taux d'abstention 40,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,69%
Nombre de votants 15 913

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