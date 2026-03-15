Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît (97437) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît - Tour 1
- Election municipale 2026 à Saint-Benoît [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Saint-Benoît
- Saint-Benoît (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Benoît a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Benoît, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice SELLY (35 élus) BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM
|10 972
|65,20%
|
|Jean-Hugues RATENON (3 élus) RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON
|2 390
|14,20%
|
|Sabrina RAMIN (1 élu) RASSEMBLEMENT BENEDICTIN
|1 071
|6,36%
|
|Jean Patrick DALLEAU SAINT BENOIT DAN'COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT
|803
|4,77%
|Philippe ADMETH UNIS POUR SAINT-BENOIT
|704
|4,18%
|Jean Yves PAYET LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|372
|2,21%
|Marie Lydie THIOLICA LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE
|317
|1,88%
|Daniel AMOUNY L'AVENIR EN BENEDICTIN
|199
|1,18%
|Participation au scrutin
|Saint-Benoît
|Taux de participation
|55,68%
|Taux d'abstention
|44,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|17 373
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Benoît [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Benoît en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Benoît
19:21 - Saint-Benoît : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Quel impact auront les habitants de Saint-Benoît sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 43% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 32,41%. De plus, le taux de ménages propriétaires (54,06%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 459 euros/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (14,98%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (15,79%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Benoît mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,13% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Rassemblement national à Saint-Benoît : les chiffres récents
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Benoît en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,76% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,89% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Saint-Benoît comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,40% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 25,31% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,04% lors du vote final.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Benoît avant 2026
La participation atteignait 47,62 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Benoît, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le rendez-vous se tenait en pleine pandémie de Covid-19. La présidentielle de 2022 a suivi la même ligne avec une participation de 49,95 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 21,06 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 41,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 32,44 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une ville où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Saint-Benoît sera quoi qu'il en soit déterminante dans la conclusion du scrutin.
15:59 - Saint-Benoît classée au centre lors des derniers scrutins
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Benoît. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Benoît avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,40% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Benoît accordaient leurs suffrages à Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) avec 32,24% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Hugues Ratenon culminant à 56,96% des voix localement.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Benoît ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Benoît portaient leur choix sur Ridwane Issa (DVG) avec 70,31% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) en première position avec 100,00% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Benoît quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 37,00% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 29,76%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 64,00%, contre 36,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Benoît laisse ainsi apparaître une ville politiquement partagée.
12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Saint-Benoît ?
Si on analyse la fiscalité de Saint-Benoît, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 24,10 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 722 620 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 6,95109 millions d'euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Benoît a évolué pour se fixer à 49,36 % en 2024 (contre 36,42 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-Benoît s'est établi à 758 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 860 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Benoît
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Saint-Benoît ? Au soir du premier tour, Patrice Selly (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 22,13% des voix. Derrière, Sabrina Ramin (Divers droite) a engrangé 19,64% des voix. Patrick Dalleau (Divers droite) était à la troisième place, glanant 1 981 bulletins (15,59%). Ce premier verdict particulièrement serré laissait planer de nombreuses questions en amont du 2e tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Patrice Selly l'a finalement emporté avec 6 474 bulletins (43,05%), face à Sabrina Ramin qui a obtenu 4 600 votants (30,59%) et Patrick Dalleau avec 26,35% des bulletins. À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon spectaculaire jusqu’à déboucher sur un succès écrasant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées, sécurisant 3 663 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit nécessairement de neutraliser la prime au sortant aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Saint-Benoît
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Saint-Benoît. Les 42 bureaux de vote de la ville de Saint-Benoît sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Pour visualiser les résultats à Saint-Benoît, rendez vous ici même dès 20h.
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