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19:21 - Saint-Benoît : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de Saint-Benoît sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 43% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 32,41%. De plus, le taux de ménages propriétaires (54,06%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 459 euros/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (14,98%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (15,79%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Benoît mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,13% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Benoît : les chiffres récents Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Benoît en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,76% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,89% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Saint-Benoît comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,40% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 25,31% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,04% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Benoît avant 2026 La participation atteignait 47,62 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Benoît, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le rendez-vous se tenait en pleine pandémie de Covid-19. La présidentielle de 2022 a suivi la même ligne avec une participation de 49,95 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 21,06 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 41,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 32,44 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une ville où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Saint-Benoît sera quoi qu'il en soit déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Saint-Benoît classée au centre lors des derniers scrutins Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Benoît. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Benoît avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,40% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Benoît accordaient leurs suffrages à Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) avec 32,24% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Hugues Ratenon culminant à 56,96% des voix localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Benoît ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Benoît portaient leur choix sur Ridwane Issa (DVG) avec 70,31% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) en première position avec 100,00% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Benoît quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 37,00% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 29,76%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 64,00%, contre 36,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Benoît laisse ainsi apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Saint-Benoît ? Si on analyse la fiscalité de Saint-Benoît, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 24,10 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 722 620 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 6,95109 millions d'euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Benoît a évolué pour se fixer à 49,36 % en 2024 (contre 36,42 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Saint-Benoît s'est établi à 758 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 860 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Benoît Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Saint-Benoît ? Au soir du premier tour, Patrice Selly (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 22,13% des voix. Derrière, Sabrina Ramin (Divers droite) a engrangé 19,64% des voix. Patrick Dalleau (Divers droite) était à la troisième place, glanant 1 981 bulletins (15,59%). Ce premier verdict particulièrement serré laissait planer de nombreuses questions en amont du 2e tour. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Patrice Selly l'a finalement emporté avec 6 474 bulletins (43,05%), face à Sabrina Ramin qui a obtenu 4 600 votants (30,59%) et Patrick Dalleau avec 26,35% des bulletins. À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon spectaculaire jusqu’à déboucher sur un succès écrasant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées, sécurisant 3 663 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit nécessairement de neutraliser la prime au sortant aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.