Résultat municipale 2026 à Saint-Benoît (97437) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Benoît a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Benoît, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Benoît [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice SELLY
Patrice SELLY (35 élus) BÂTIR SAINT-BENOÎT ANSANM 		10 972 65,20%
  • Patrice SELLY
  • Anne CHANE-KANE-BONE TAVEL
  • Augustin CAZAL
  • Marina SITAYA
  • André FOUDRAIN
  • Rolande CAZAL
  • Bruno ROBERT
  • Marie May TESCHER
  • Matthieu K BIDY
  • Sylvie PAYET
  • Ridwane ISSA
  • Odile DAMOUR
  • Patrice ELLAMA
  • Valentine SERRANO
  • Xavier MANDRIN
  • Sarah SALAH-ALY
  • François CATAN
  • Caroline DE FONDAUMIERE
  • Stephane MITRIDE
  • Clara CADET
  • Christian KHOON-YAM
  • Christelle HOAREAU
  • Yves JACQUES-ANTOINE
  • Emilie MUSSARD
  • Jordane BOYER
  • Anrifadjati TOILIBOU
  • Akmal AMODE-ADAME
  • Cindy AMBROISE
  • Bruno LEBON
  • Nathalie PREBE
  • Jean-Louis VITAL
  • Emilie LA CARIA
  • Willy COCHARD
  • Marie Claude MAUVE
  • Eric CLAIN
Jean-Hugues RATENON
Jean-Hugues RATENON (3 élus) RECONSTRUIRE SAINT-BENOIT AVEC JEAN-HUGUES RATENON 		2 390 14,20%
  • Jean-Hugues RATENON
  • Anne-Laure SAMAL
  • Jeremy VIDOT-BONDAL
Sabrina RAMIN
Sabrina RAMIN (1 élu) RASSEMBLEMENT BENEDICTIN 		1 071 6,36%
  • Sabrina RAMIN
Jean Patrick DALLEAU
Jean Patrick DALLEAU SAINT BENOIT DAN'COEUR UNION DES FORCES VIVES DE SAINT BENOIT 		803 4,77%
Philippe ADMETH
Philippe ADMETH UNIS POUR SAINT-BENOIT 		704 4,18%
Jean Yves PAYET
Jean Yves PAYET LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		372 2,21%
Marie Lydie THIOLICA
Marie Lydie THIOLICA LISTE MENEE PAR THIOLICA MARIE LYDIE 		317 1,88%
Daniel AMOUNY
Daniel AMOUNY L'AVENIR EN BENEDICTIN 		199 1,18%
Participation au scrutin Saint-Benoît
Taux de participation 55,68%
Taux d'abstention 44,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 17 373

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de La Réunion ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout à La Réunion. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Benoît