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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Blaise À Saint-Blaise, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec 38% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,03%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,17%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 625 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,57%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,75%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,98%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Blaise, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Saint-Blaise aux élections de 2026 ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Saint-Blaise en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 42,84% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,75% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 27,54% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Blaise comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 52,87% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 63,14% pour le tout nouveau ticket ciottiste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christelle d'Intorni.

16:58 - Les électeurs de Saint-Blaise très mobilisés lors des scrutins Aux municipales de 2020 à Saint-Blaise, l'abstention s'était établie à 58,18 % au premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid semait le doute sur l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est cependant élevé à 19,17 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux élections locales, il est pertinent d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,84 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,30 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,90 % d'abstention. En prenant du recul, les données semblent former une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Blaise, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Blaise Les Européennes de 2024 à Saint-Blaise avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,87%), devant la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait obtenu 8,71% des voix. Les législatives à Saint-Blaise près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Christelle d'Intorni (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 63,14% au premier tour, devant Gaël Nofri (Ensemble !) avec 12,73%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Blaise ? La physionomie politique de Saint-Blaise laisse apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Blaise accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 42,84%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,86%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Blaise, les électeurs accordaient 64,75% pour Marine Le Pen, contre 35,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Blaise portaient leur choix sur Frank Khalifa (RN) avec 27,54% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christelle d'Intorni (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 65,31% des voix.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Blaise Si l'on examine la fiscalité de Saint-Blaise, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,56 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 12 990 €, contre 147 010 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Blaise atteint désormais 19,21 % en 2024 (contre 8,59 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Blaise s'est établi à 404 € en 2024, alors que ce montant se situait à 361 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Blaise Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore marqués par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-Blaise. Unique liste en présence, 'Ensemble pour saint blaise' a sans surprise engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Saint-Blaise, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Au lendemain de ce scrutin sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. L'annonce des candidatures donne déjà un élément de réponse très clair.