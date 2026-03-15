Résultat municipale 2026 à Saint-Blaise (06670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Blaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Blaise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Blaise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul FABRE
Jean-Paul FABRE (12 élus) ENSEMBLE POUR SAINT BLAISE 		373 55,92%
  • Jean-Paul FABRE
  • Catherine BARRADE
  • Josselin-Cyril PRIVE
  • Adeline BEAUREPAIRE-HERNANDEZ
  • Etienne HENGY
  • Aurélia BROSSETTE
  • Antoine EINAUDI
  • Sylvie LO RE
  • Arnaud BORMIDA
  • Annie PICCERELLE
  • Didier DAMBREVILLE
  • Emmanuelle CHAMARRE
Michaël ROBBA
Michaël ROBBA (3 élus) NOUV. SOUFFLE ST BLAISE 		294 44,08%
  • Michaël ROBBA
  • Vanessa LORIA
  • Stephane BUCCAFURRI
Participation au scrutin Saint-Blaise
Taux de participation 72,00%
Taux d'abstention 28,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 684

Source : ministère de l’Intérieur

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