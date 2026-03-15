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19:19 - Saint-Bonnet-de-Mure : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Bonnet-de-Mure est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 988 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 722 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (9,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 164 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, près de 37,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 65,50 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Bonnet-de-Mure affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

17:57 - La commune de Saint-Bonnet-de-Mure s'oriente vers le RN Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Saint-Bonnet-de-Mure en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,00% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 45,88% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 27,75% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Bonnet-de-Mure comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 40,11% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 43,28% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 62,78% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Tiffany Joncour.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Bonnet-de-Mure L'adhésion au scrutin de Saint-Bonnet-de-Mure sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette élection municipale. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait vu 45,19 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays (l'abstention avait donc culminé à 54,81 %) alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 81,24 % de participation dans la ville (18,76 % d'abstention). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 48,71 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 75,29 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 59,36 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Qui a remporté les élections en 2024 à Saint-Bonnet-de-Mure ? L'orientation des électeurs de Saint-Bonnet-de-Mure a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Saint-Bonnet-de-Mure avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,11%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,17% des votes. Tiffany Joncour (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Saint-Bonnet-de-Mure après la dissolution de l'Assemblée avec 43,28%. Sarah Tanzilli (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 26,91%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Tiffany Joncour culminant à 62,78% des votes sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure s'était clairement ancrée à le centre Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Bonnet-de-Mure une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Bonnet-de-Mure accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,18%, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 27,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,12% pour Emmanuel Macron, contre 45,88% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Bonnet-de-Mure portaient leur choix sur Sarah Tanzilli (Ensemble !) avec 31,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,31%.

12:58 - Le niveau de la pression fiscale est en hausse à Saint-Bonnet-de-Mure Si l'on examine la fiscalité de Saint-Bonnet-de-Mure, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 7,11 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 37 900 € la même année, bien en deçà des quelque 1,04864 million d'euros (1 048 640 € très exactement) perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Bonnet-de-Mure atteint désormais 22,54 % en 2024 (contre 11,51 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Bonnet-de-Mure a représenté environ 1 073 euros en 2024 contre 804 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Bonnet-de-Mure Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, conditionnés par le verdict des dernières élections à Saint-Bonnet-de-Mure. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Jean-Pierre Jourdain (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 50,98% des suffrages. À ses trousses, Thierry Marcel Andre Dubuis (Divers) a rassemblé 24,61% des votes. Jean-Pierre Talut (Divers droite) suivait, obtenant 24,39% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-de-Mure, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité aussi écrasante sera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.