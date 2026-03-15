Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-de-Mure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-de-Mure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-de-Mure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DUBUIS
Thierry DUBUIS (24 élus) ST BONNET DE MURE 2026 		1 889 61,19%
  • Thierry DUBUIS
  • Audrey SAUNIER
  • Cédric LAURENT
  • Isabelle JOMARD
  • Elian CONDOMINES
  • Chantal CUCUPHAT
  • Jean-Philippe MORIZOT
  • Claudine JASTRZAB
  • Alain STEPHAN
  • Virginie MAS
  • Eric LLAMAS
  • Sandra CAUCHOIS
  • Francis PETRICIG
  • Sylvie MONIN
  • Nicolas BUIS
  • Karine BEDDELEEM
  • Pascal COCCINI
  • Julie FOREY VERGOZ
  • Arthur BERNERD
  • Emilie TARDY
  • Pierre TEROL
  • Michèle BABE
  • Jean-Pierre CHARTRE
  • Isabelle SULTAN
Pascal JOMAIN
Pascal JOMAIN (5 élus) AGIR EN CONFIANCE 		1 198 38,81%
  • Pascal JOMAIN
  • Josiane CHABERT
  • Michel JEANNOT
  • Danièle Marie Renée SANTESTEBAN
  • Olivier Eugène Louis SUSINI
Participation au scrutin Saint-Bonnet-de-Mure
Taux de participation 59,31%
Taux d'abstention 40,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 3 162

Source : ministère de l’Intérieur

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