Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-du-Gard (30210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-du-Gard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-du-Gard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-du-Gard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raoul ALBISSER
Raoul ALBISSER (12 élus) Saint Bonnet du Gard 2026 		297 55,31%
  • Raoul ALBISSER
  • Delphine LINGRAND
  • Lionel NEBEKER
  • Linda PEYRONNIER
  • Dominique DERANCY
  • Cécile DANIS--DE ROBERT DE BOUSQUET
  • Baptiste SERAYET
  • Aurelie SOLINS
  • Bruno LE FOURN
  • Monia BOULNOIS
  • Julien VALDENAIRE
  • Arlette GODIN
Jean-Marie MOULIN
Jean-Marie MOULIN (3 élus) Unis pour Saint-Bonnet-du-Gard 		240 44,69%
  • Jean-Marie MOULIN
  • Aurélie LUCCHESE
  • Richard LAURENCEAU
Participation au scrutin Saint-Bonnet-du-Gard
Taux de participation 75,93%
Taux d'abstention 24,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 552

Source : ministère de l’Intérieur

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