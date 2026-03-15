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19:17 - Saint-Bonnet-du-Gard : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Saint-Bonnet-du-Gard, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 816 habitants répartis dans 431 logements, cette localité présente une densité de 119 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 73 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 474 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,20%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 27,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 41,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 316,13 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, Saint-Bonnet-du-Gard incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Bonnet-du-Gard lors des dernières élections ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Saint-Bonnet-du-Gard il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 37,59% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,89% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 32,14% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 67,22% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 51,34% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 58,06% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,35% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Pascale Bordes.

16:58 - Aux dernières municipales, 34,52 % d'abstention à Saint-Bonnet-du-Gard En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-du-Gard, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 34,52 % lors du dernier scrutin municipal, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 18,42 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,50 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,14 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,36 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se révèle donc résolument comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Bonnet-du-Gard s'était tournée vers la majorité Organisées après la dissolution, les élections législatives à Saint-Bonnet-du-Gard avaient favorisé Pascale Bordes (Rassemblement National) avec 58,06% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 20,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascale Bordes culminant à 65,35% des voix localement. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Saint-Bonnet-du-Gard avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,34% des inscrits. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Saint-Bonnet-du-Gard lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Bonnet-du-Gard tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 17,11%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en donnant 63,89% pour Marine Le Pen, contre 36,11% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Bonnet-du-Gard portaient leur choix sur Pascale Bordes (RN) avec 32,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascale Bordes virant de nouveau en tête avec 67,22% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Bonnet-du-Gard comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Bonnet-du-Gard À Saint-Bonnet-du-Gard, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,68 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 19 420 €, loin des 143 160 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Bonnet-du-Gard est passé à près de 40,80 % en 2024 (contre 16,15 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Bonnet-du-Gard a représenté environ 817 euros en 2024 (contre 593 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saint-Bonnet-du-Gard Il peut s'avérer éclairant d'observer les résultats des dernières élections municipales à Saint-Bonnet-du-Gard. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, laissant aux votants la possibilité de retenir plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lionel Fabregat a recueilli le plus de votes avec 52,70% des voix. À la suite, Bernard Le Roux a recueilli 212 suffrages en sa faveur (52,21%). Lionel Nebeker était troisième, réunissant 51,97% des bulletins. Les résultats particulièrement similaires reflétaient un vote partagé chez les votants. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Bonnet-du-Gard, cette dynamique très particulière sera de nouveau observée avec attention. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.