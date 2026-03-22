Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-en-Champsaur, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Anne BOURGEOIS
Marie-Anne BOURGEOIS (16 élus) PARTAGER L'AVENIR DE SAINT-BONNET AVEC VOUS 		851 62,16%
  • Marie-Anne BOURGEOIS
  • Frédéric GAILLAND
  • Isabelle GIBERNÉ
  • Paul EYRAUD-JOLY
  • Sylvie JARRY-LANOISELIER
  • Alain MOTTE
  • Marie-Louise ALLEC
  • Pascal NICOLAS
  • Mylène DENIS-ROGAZZO
  • Rémi GONSOLIN
  • Céline HIDALGO
  • Robin HIRTZ
  • Elsa CHAIX
  • Maxime BROCHIER
  • Mélissa GUEYDAN
  • Ludovic ADAM
Fabien FERRARO
Fabien FERRARO (3 élus) Une équipe engagée pour l'intérêt de tous 		518 37,84%
  • Fabien FERRARO
  • Kelly THOMAS
  • Tristan SMITH
Participation au scrutin Saint-Bonnet-en-Champsaur
Taux de participation 78,54%
Taux d'abstention 21,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 1 405

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Bonnet-en-Champsaur - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Anne BOURGEOIS
Marie-Anne BOURGEOIS (Ballotage) PARTAGER L'AVENIR DE SAINT-BONNET AVEC VOUS 		647 47,16%
Fabien FERRARO
Fabien FERRARO (Ballotage) Une équipe engagée pour l'intérêt de tous 		408 29,74%
Paul DAVIN
Paul DAVIN (Ballotage) SAINT BONNET : TERRITOIRE VIVANT 		317 23,10%
Participation au scrutin Saint-Bonnet-en-Champsaur
Taux de participation 78,18%
Taux d'abstention 21,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 397

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