Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-en-Champsaur, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Anne BOURGEOIS (16 élus) PARTAGER L'AVENIR DE SAINT-BONNET AVEC VOUS
|851
|62,16%
|
|Fabien FERRARO (3 élus) Une équipe engagée pour l'intérêt de tous
|518
|37,84%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Bonnet-en-Champsaur
|Taux de participation
|78,54%
|Taux d'abstention
|21,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|1 405
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Bonnet-en-Champsaur - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Anne BOURGEOIS (Ballotage) PARTAGER L'AVENIR DE SAINT-BONNET AVEC VOUS
|647
|47,16%
|Fabien FERRARO (Ballotage) Une équipe engagée pour l'intérêt de tous
|408
|29,74%
|Paul DAVIN (Ballotage) SAINT BONNET : TERRITOIRE VIVANT
|317
|23,10%
|Participation au scrutin
|Saint-Bonnet-en-Champsaur
|Taux de participation
|78,18%
|Taux d'abstention
|21,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 397
Election municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Bonnet-en-Champsaur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur
18:35 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Bonnet-en-Champsaur ?
Le contexte politique de Saint-Bonnet-en-Champsaur a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes de 2024 à Saint-Bonnet-en-Champsaur avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (27,30%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,58% des voix. Louis Albrand (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Saint-Bonnet-en-Champsaur après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 35,52%. Valérie Rossi (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,70%. Au second tour, c'est en revanche Valérie Rossi (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,88% des suffrages exprimés.
15:57 - Laurent Daumark vainqueur de la dernière élection municipale à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Les résultats des municipales précédentes à Saint-Bonnet-en-Champsaur se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Laurent Daumark a fait la course en tête avec 53,59% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Jean-Marie Gueydan a recueilli 503 voix (46,40%). Cette victoire sans appel de Laurent Daumark a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Bonnet-en-Champsaur pour le 2e tour de la municipale ?
Selon les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche la liste "Partager L'avenir De Saint-Bonnet Avec Vous" emmenée par Marie-Anne Bourgeois et Fabien Ferraro avec la liste "Une Équipe Engagée Pour L'intérêt De Tous". Malgré un score supérieur à 10 %, Paul Davin a choisi de ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Saint-Bonnet-en-Champsaur fermeront leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Saint-Bonnet-en-Champsaur avec les résultats du 1er tour
Marie-Anne Bourgeois a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-en-Champsaur la semaine dernière, avec 47,16 % des bulletins valides. Dans son sillage, Fabien Ferraro s'est classé deuxième avec 29,74 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Par ailleurs, avec 23,10 %, Paul Davin s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Bonnet-en-Champsaur, l'élection a mobilisé 78,18 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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