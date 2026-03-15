Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom (63200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-près-Riom, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe PERRET (15 élus) DYNAMIQUE BRAYAUDE
|743
|58,09%
|
|Denis ROUGEYRON (4 élus) CAP SUR DEMAIN AVEC VOUS
|536
|41,91%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Bonnet-près-Riom
|Taux de participation
|75,98%
|Taux d'abstention
|24,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|1 354
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Bonnet-près-Riom en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom
19:19 - Saint-Bonnet-près-Riom : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Quel portrait faire de Saint-Bonnet-près-Riom, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 979 logements pour 2 078 habitants, la densité de la commune est de 296 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 171 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 174 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 31,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 6,73%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 778 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Saint-Bonnet-près-Riom incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Rassemblement national à Saint-Bonnet-près-Riom : les données clés
Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Saint-Bonnet-près-Riom en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 22,47% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,53% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,11% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Bonnet-près-Riom comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 33,02% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 32,45% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,38% le dimanche suivant.
16:58 - Dernières municipales : 60,90 % de participation à Saint-Bonnet-près-Riom
Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Bonnet-près-Riom, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 60,90 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score très supérieur aux 44,7 % du pays. C'étaient 972 votants qui s'étaient manifestés alors que la pandémie du Covid bousculait l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 87,09 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 56,07 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 81,01 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 63,17 % des citoyens locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité apparaît donc résolument comme une zone fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Le vote de Saint-Bonnet-près-Riom nettement ancré à droite en 2024
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Bonnet-près-Riom s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,02%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,88%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,36%). Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Saint-Bonnet-près-Riom après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,31%. Isabelle Dupré (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,45%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Pirès Beaune culminant à 57,62% des votes dans la commune. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.
14:57 - En 2022, la commune de Saint-Bonnet-près-Riom était inclassable sur l'échiquier politique
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Bonnet-près-Riom portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 40,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Pirès Beaune virant de nouveau en tête avec 57,81% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Bonnet-près-Riom accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,83%, devant Marine Le Pen crédité de 22,47%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Bonnet-près-Riom comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - Les contribuables de Saint-Bonnet-près-Riom voteront-ils sur la question fiscale ?
Si l'on examine la fiscalité de Saint-Bonnet-près-Riom, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,89 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 12 000 euros environ. Un produit qui est loin des 401 130 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Bonnet-près-Riom s'est établi à un peu plus de 38,64 % en 2024 (contre 15,63 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Bonnet-près-Riom a atteint 800 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 655 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 à Saint-Bonnet-près-Riom : des résultats scellés dès le premier tour
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Bonnet-près-Riom est riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, Denis Rougeyron a surclassé ses concurrents en recueillant 62,47% des suffrages. Deuxième, Guy Gatignol a recueilli 352 votes (37,52%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Bonnet-près-Riom : horaires des 2 bureaux de vote
Les 2 bureaux de vote de la commune de Saint-Bonnet-près-Riom fermeront leurs portes à 18 h. Les municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Parcourez ci-dessous tous les candidats à Saint-Bonnet-près-Riom. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
- Saint-Bonnet-près-Riom (63200)
- Ecole primaire à Saint-Bonnet-près-Riom
- Maternités à Saint-Bonnet-près-Riom
- Crèches et garderies à Saint-Bonnet-près-Riom
- Salaires à Saint-Bonnet-près-Riom
- Impôts à Saint-Bonnet-près-Riom
- Dette et budget de Saint-Bonnet-près-Riom
- Climat et historique météo de Saint-Bonnet-près-Riom
- Accidents à Saint-Bonnet-près-Riom
- Délinquance à Saint-Bonnet-près-Riom
- Inondations à Saint-Bonnet-près-Riom
- Nombre de médecins à Saint-Bonnet-près-Riom
- Pollution à Saint-Bonnet-près-Riom
- Entreprises à Saint-Bonnet-près-Riom
- Prix immobilier à Saint-Bonnet-près-Riom