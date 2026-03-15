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19:19 - Saint-Bonnet-près-Riom : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Bonnet-près-Riom, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 979 logements pour 2 078 habitants, la densité de la commune est de 296 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 171 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 174 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 31,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 6,73%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 778 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Saint-Bonnet-près-Riom incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Bonnet-près-Riom : les données clés Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Saint-Bonnet-près-Riom en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 22,47% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,53% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,11% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Bonnet-près-Riom comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 33,02% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 32,45% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,38% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 60,90 % de participation à Saint-Bonnet-près-Riom Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Bonnet-près-Riom, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 60,90 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score très supérieur aux 44,7 % du pays. C'étaient 972 votants qui s'étaient manifestés alors que la pandémie du Covid bousculait l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 87,09 %. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 56,07 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 81,01 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 63,17 % des citoyens locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité apparaît donc résolument comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Le vote de Saint-Bonnet-près-Riom nettement ancré à droite en 2024 Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Bonnet-près-Riom s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,02%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,88%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,36%). Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Saint-Bonnet-près-Riom après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,31%. Isabelle Dupré (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,45%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Pirès Beaune culminant à 57,62% des votes dans la commune. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - En 2022, la commune de Saint-Bonnet-près-Riom était inclassable sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Bonnet-près-Riom portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 40,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Pirès Beaune virant de nouveau en tête avec 57,81% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Bonnet-près-Riom accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,83%, devant Marine Le Pen crédité de 22,47%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Bonnet-près-Riom comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les contribuables de Saint-Bonnet-près-Riom voteront-ils sur la question fiscale ? Si l'on examine la fiscalité de Saint-Bonnet-près-Riom, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,89 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 12 000 euros environ. Un produit qui est loin des 401 130 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Bonnet-près-Riom s'est établi à un peu plus de 38,64 % en 2024 (contre 15,63 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Bonnet-près-Riom a atteint 800 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 655 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Bonnet-près-Riom : des résultats scellés dès le premier tour L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Bonnet-près-Riom est riche d'enseignements. Dès le premier tour à l'époque, Denis Rougeyron a surclassé ses concurrents en recueillant 62,47% des suffrages. Deuxième, Guy Gatignol a recueilli 352 votes (37,52%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.