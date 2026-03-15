Résultat municipale 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom (63200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bonnet-près-Riom, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bonnet-près-Riom [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe PERRET
Jean-Philippe PERRET (15 élus) DYNAMIQUE BRAYAUDE 		743 58,09%
  • Jean-Philippe PERRET
  • Josiane JULIEN
  • Guillaume CHABAT
  • Estelle RATNIK
  • Paul MONTAGUT
  • Alexandra GAILLOT
  • Josquin GARAYT
  • Stéphanie GENILLER
  • Olivier VOLTZ
  • Amandine MICHAUT
  • Bruno ROBERT
  • Sarah MOREAU
  • Dominique LIOTTET
  • Sandra GAILLARD
  • Xavier DEMAY
Denis ROUGEYRON
Denis ROUGEYRON (4 élus) CAP SUR DEMAIN AVEC VOUS 		536 41,91%
  • Denis ROUGEYRON
  • Aline FAURE
  • Antonio MARQUES
  • Véronique DE MARCHI
Participation au scrutin Saint-Bonnet-près-Riom
Taux de participation 75,98%
Taux d'abstention 24,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 1 354

Source : ministère de l’Intérieur

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