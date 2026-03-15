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19:17 - Comprendre l'électorat de Saint-Brandan : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Saint-Brandan, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 285 habitants répartis dans 1 178 logements, cette commune présente une densité de 91 habitants par km². Ses 122 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,20% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 608,15 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Brandan, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Saint-Brandan ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Saint-Brandan en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 23,64% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 38,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 10,79% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Brandan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,52% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,54% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 30,70% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Brandan au crible En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Brandan, la participation sera suivie à la loupe. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 046 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 62,08 %, un chiffre exceptionnellement haut alors que progressait le Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 82,71 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,20 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,06 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 57,40 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Brandan comme une localité soucieuse de voter au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Brandan en 2024 Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saint-Brandan avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,52%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,49% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Brandan soutenaient en priorité Corentin Le Fur (Les Républicains) avec 38,53% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Corentin Le Fur culminant à 69,30% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Saint-Brandan : regard sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Brandan soutenaient en priorité Marc Le Fur (LR) avec 44,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,51% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Brandan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,78%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,64%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 61,10% pour Emmanuel Macron, contre 38,90% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Brandan comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Brandan Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Saint-Brandan entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,70 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 21 500 euros environ. Un montant loin des 321 130 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Brandan s'est établi à 39,82 % en 2024 (contre 20,29 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Brandan s'est chiffrée à environ 797 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 723 € relevés en 2020.

11:59 - Le match de la municipale à Saint-Brandan n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les dynamiques politiques locales restent encore à l'heure actuelle façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Saint-Brandan. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Christian Jolly a terminé en tête en rassemblant 52,16% des voix. Derrière, Michel Le Coq a capté 47,83% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Christian Jolly a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Saint-Brandan, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.