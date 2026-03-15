Résultat municipale 2026 à Saint-Brandan (22800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brandan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brandan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brandan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian JOLLY
Christian JOLLY (15 élus) Ensemble agissons pour demain 		901 70,34%
  • Virginie LAIGLE
  • Didier LE VEXIER
  • Virginie PHILIPPE
  • Jean-Alain QUINIO
  • Celine AUFFRAY
  • Franck CHAMPAGNE
  • Nadège JOUAN
  • Jean-Pierre VARNIER
  • Delphine HELLOCO
  • Bryan DEVILLE
  • Christelle BOITARD
  • Vincent LE BERR
  • Laëtitia HENRY
  • Olivier FLAGEUL
  • Sandra LE GUILLOUX
Claire SERRÉ
Claire SERRÉ (3 élus) Agissons pour Saint-Brandan 		380 29,66%
  • Claire SERRÉ
  • Daniel DEMOY
  • Marie-Laure PEN
Participation au scrutin Saint-Brandan
Taux de participation 71,90%
Taux d'abstention 28,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 1 343

Source : ministère de l’Intérieur

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