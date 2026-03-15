Résultat municipale 2026 à Saint-Brandan (22800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Saint-Brandan - Tour 1
- Election municipale 2026 à Saint-Brandan [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brandan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brandan, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brandan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian JOLLY (15 élus) Ensemble agissons pour demain
|901
|70,34%
|
|Claire SERRÉ (3 élus) Agissons pour Saint-Brandan
|380
|29,66%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brandan
|Taux de participation
|71,90%
|Taux d'abstention
|28,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|1 343
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Brandan [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Brandan en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brandan
19:17 - Comprendre l'électorat de Saint-Brandan : un regard sur la démographie locale
Dans les rues de Saint-Brandan, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 285 habitants répartis dans 1 178 logements, cette commune présente une densité de 91 habitants par km². Ses 122 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,20% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 608,15 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Brandan, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Saint-Brandan ?
Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Saint-Brandan en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 23,64% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 38,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 10,79% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Brandan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,52% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,54% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 30,70% lors du vote définitif.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Brandan au crible
En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Brandan, la participation sera suivie à la loupe. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 046 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 62,08 %, un chiffre exceptionnellement haut alors que progressait le Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 82,71 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,20 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,06 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 57,40 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Brandan comme une localité soucieuse de voter au regard des moyennes nationales.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Brandan en 2024
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saint-Brandan avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,52%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,49% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Brandan soutenaient en priorité Corentin Le Fur (Les Républicains) avec 38,53% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Corentin Le Fur culminant à 69,30% des suffrages exprimés dans la commune.
14:57 - Saint-Brandan : regard sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022
Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Brandan soutenaient en priorité Marc Le Fur (LR) avec 44,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,51% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Brandan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,78%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,64%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 61,10% pour Emmanuel Macron, contre 38,90% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Brandan comme une ville politiquement partagée.
12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Brandan
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Saint-Brandan entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,70 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 21 500 euros environ. Un montant loin des 321 130 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Saint-Brandan s'est établi à 39,82 % en 2024 (contre 20,29 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Brandan s'est chiffrée à environ 797 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 723 € relevés en 2020.
11:59 - Le match de la municipale à Saint-Brandan n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Les dynamiques politiques locales restent encore à l'heure actuelle façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Saint-Brandan. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Christian Jolly a terminé en tête en rassemblant 52,16% des voix. Derrière, Michel Le Coq a capté 47,83% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Christian Jolly a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Saint-Brandan, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Saint-Brandan : les horaires des 2 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Saint-Brandan sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 15 mars, les votants de Saint-Brandan sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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